Aaj Ki Taza Khabar: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट अपडेशन पर कांग्रेस हमलावर, सिलीगुड़ी में निकाला प्रोटेस्ट मार्च

Aaj Ki Taza Khabar: भारत में मॉनसून कहर ढहा रहा है. जगह-जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं. भारत और यूएस के संबंध बिगड़े हुए हैं और ट्रंप लगातार भारत को टारगेट करने में लगे हैं. कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए यात्रा निकाल रही है. ऐसी ही तमाम छोटी-बड़ी घटनाओं को डिटेल में जानने के लिए पढ़ते रहें हमारा ये लाइव ब्लाग.

 

06 September 2025
15:56 PM

Monsoon Live Update: पंजाब में मंत्री ने फाजिल्का में लिया बाढ़ राहत कार्य का जायजा

पंजाब में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. राज्य के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने आज नाव में बैठकर बचाव कार्यों का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित गाँव राम सिंह भैनी में पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की.

