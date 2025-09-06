Aaj Ki Taza Khabar: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट अपडेशन पर कांग्रेस हमलावर, सिलीगुड़ी में निकाला प्रोटेस्ट मार्च

Latest Update 6 september 2025: देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Aaj Ki Taza Khabar: भारत में मॉनसून कहर ढहा रहा है. जगह-जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं. भारत और यूएस के संबंध बिगड़े हुए हैं और ट्रंप लगातार भारत को टारगेट करने में लगे हैं. कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगाते हुए यात्रा निकाल रही है. ऐसी ही तमाम छोटी-बड़ी घटनाओं को डिटेल में जानने के लिए पढ़ते रहें हमारा ये लाइव ब्लाग.
Monsoon Live Update: पंजाब में मंत्री ने फाजिल्का में लिया बाढ़ राहत कार्य का जायजा
पंजाब में बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है. राज्य के मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने आज नाव में बैठकर बचाव कार्यों का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित गाँव राम सिंह भैनी में पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की.
#WATCH | फजिल्का: पंजाब सरकार में मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने बचाव कार्यों का जायजा लिया और बाढ़ प्रभावित गाँव राम सिंह भैनी में पीड़ितों से मुलाकात कर, राहत सामग्री वितरित की। pic.twitter.com/nXYPx6y5I9
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2025
