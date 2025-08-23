Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

Aaj Ki Taza Khabar: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है. उनकी गिरफ्तारी सिक्किम के गंगटोक से की गई है. ईडी ने बताया कि बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने 22 और 23 अगस्त को चित्रदुर्ग जिले के विधायक केसी वीरेंद्र और उनके सहयोगियों के खिलाफ अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी के मामले में देशभर में 31 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इंटरपोल चैनलों के माध्यम से अजरबैजान से फरार आरोपी सुनील कुमार को सफलतापूर्वक भारत वापस लाने में बड़ी सफलता हासिल की है, आरोपी सुनील कुमार झारखंड पुलिस का वांछित अपराधी है, जिस पर रंगदारी वसूली का मामला दर्ज है. सीबीआई की इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन यूनिट (आईपीसीयू) ने एनसीबी-बाकू के सहयोग से 23 अगस्त को आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया पूरी की. झारखंड पुलिस की तीन सदस्यीय टीम 19 अगस्त 2025 को अजरबैजान की राजधानी बाकू गई और वहीं से आरोपी को लेकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी. इसके अलावा देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.

