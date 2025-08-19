Aaj Ki Taza Khabar Live: मुंबई में आफत बनकर बरसेगी बारिश, NSA डोभाल से मिलेंगे चीनी विदेश मंत्री

आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 19 अगस्त 2025 Live: INDIA ब्लॉक के नेता आज एक महत्वपूर्ण बैठक के जरिए उपराष्ट्रपति पद के नाम को लेकर चर्चा करने वाले हैं. वहीं दूसरी ओर सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता के नए संस्करण के तहत चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज NSA अजीत डोभाल से सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे. सात ही वह शाम 5:30 पर पीएम मोदी से भी बातचीत करेंगे. मौसम विभाग की ओर से आज दिल्ली में भारी बारिश और आंधी चलने की संभावना जताई गई है. महाराष्ट्र में भी भारी बारिश को लेकर 2 दिन का अलर्ट जारी किया है. वहीं भारी बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में पानी भर चुका है. व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की समेत कई यूरोपीय नेताओं की क्लोज डोर मीटिंग समाप्त हो चुकी है. मीटिंग के बाद ट्रंप ने बोला कि जल्द पुतिन और जेलेंस्की भी बैठक कर सकते हैं. मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिय 2025 का खिताब जीत लिया है. इसके अलावा पीएम मोदी आज NDA की संसदीय बैठक को संबोधित करने वाले हैं.