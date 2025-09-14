Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान
Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान

Breaking News in Hindi Live​: ब्रेकिंग न्यूज से लेकर देश दुनिया की हर खबर; बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें Zee News Hindi के साथ.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 14, 2025, 07:21 AM IST
Aaj Ki Taza Khabar Live: असम में आज पीएम मोदी का दौरा, भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान
आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 14 सितंबर 2025 Live: पीएम मोदी अपने पूर्वोत्तर दौरे पर हैं. बीते दिन उन्होंने मिजोरम और मणिपुर का दौरा किया. बीते शनिवार 13 सितंबर 2025 को वह अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए असम के गुवाहाटी पहुंचे. पीएम यहां रविवार 15 सितंबर 2025 को  19,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही वह आज जोरहाट एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना होंगे. नेपाल में आज अंतरिम सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है. वहीं नेपाल के राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ने संविधान और संसदीय प्रणाली बचाने की अपील की है. भारतीय महिला हॉकी टीम ने शनिवार 13 सितंबर 2025 को चीन के हांगझोउ में महिला एशिया कप के अपने आखिरी सुपर 4 मैच में जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेलने के बावजूद फाइनल में जगह बना ली. आज 14 सितंबर 2025 को टीम का मुकाबला चीन से होने वाला है. भारत की जैस्मिन लेंबोरिया ने 57 KG कैटेगरी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पोलैंड की जूलिया को हराकर गोल्ड जीता. हैदराबाद के स्कूल में ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. यहां लाखों रुपये की अल्प्राजोलम जब्त की गई है. इसके अलावा लंदन में एंटी-माइग्रेशन मार्च के दौरान लाखों लोग ब्रिटिश संसद की ओर बढ़ चुके हैं.  आज एशिया कप मुकाबले में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट टीमें आमने-सामने होंगी. इसको लेकर राजनीतिक घमासान भी छिड़ गया है. भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने मैच खेलने की मजबूरी बताई है तो वहीं उद्धव ठाकरे ने देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का आरोप लगाया है. ओवैसी की पार्टी ने भी मैच को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है. 
 

 

14 September 2025
07:15 AM

पीएम करेंगे पश्चिम बंगाल का दौरा 
पीएम मोदी आज से पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा करेंगे. इस दौरान वह कोलकाता में सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.  

06:56 AM

पीएम मोदी गुवाहाटी में आज करेंगे करोड़ों का उद्घाटन 
पीएम मोदी आज गुवाहाटी में 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वह आज ही जोरहाट एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए रवाना होंगे.
 

 

 

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

