Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात
Hindi Newsदेश

Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात

Breaking News in Hindi Live​: ब्रेकिंग न्यूज से लेकर देश दुनिया की हर खबर; बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें Zee News Hindi के साथ.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 20, 2025, 06:57 AM IST
Aaj Ki Taza Khabar Live: आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, जनता को देंगे 34 हजार करोड़ से ज्यादा की सौगात
LIVE Blog

आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 20 सितंबर 2025 Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं. इस दौरान वह कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और 34,200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. पीएम के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शनिवार 20 सितंबर 2025 को बिहार के गया जी के एक दिवसीय दौरे पर रहने वाली हैं. इस दौरान वह  श्री विष्णुपद मंदिर में पूजा करेंगे. दिल्ली में नवरात्रि के समय मांस की दुकानों को बंद करने की मांग उठ रही है. जंगपुरा से भाजपा विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने आधिकारिक रूप से मांस की दुकानों को बंद करने की मांग करने वाले हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा के लिए 100,000 डॉलर का नया शुल्क जोड़ने जा रहे हैं. साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने टिकटॉक सौदे को मंजूरी दे दी है. वहीं अमेरिका की ओर से ईरान के चाबहार पोर्ट पर बड़ा झटका दिया गया है. ट्रंप प्रशासन ने साल 2028 में इस बंदरगाह को लेकर लगाई गई प्रतिबंधों से छूट को खत्म करने की घोषणा की है. यह 29 सितंबर 2025 से लागू होने वाला है. अमेरिका के इस एक्शन से भारत पर इसका सीधा असर पड़ेगा क्योंकि भारत लगातार इस पोर्ट को विकसित कर मिडिल ईस्ट तक व्यापारिक संपर्क बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है.   
   

20 September 2025
06:55 AM

गुजरात दौरे पर पीएम मोदी  
पीएम मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं. इस दौरान वह यहां पर समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और भावनगर में 34,200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. ये परियोजनाएं समुद्री, LNG इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल एनर्जी, नेशनल हाईवे, हेल्थ सर्विसऔर शहरी परिवहन जैसे प्रमुख हिस्सों में फैली हुई हैं. 
   

 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

