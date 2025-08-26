Aaj Ki Taza Khabar Live: आज रिटायर होगा भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान, लखनऊ में अखिलेश से मिलेंगे सुदर्शन रेड्डी

Breaking News in Hindi Live: ब्रेकिंग न्यूज से लेकर देश दुनिया की हर खबर; बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें Zee News Hindi के साथ.
आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 26 अगस्त 2025 Live: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 26 अगस्त 2025 से तीन दिवसीय 'रोजगार महाकुंभ 2025' का आयोजन होगा. वहीं दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ( RSS) का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें सरसंघचालक मोहन भागवत कई सेक्टरों के प्रतिष्ठित हस्तियों को संबोधित करेंगे. विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज सपा चीफ अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात करने वाले हैं. भारतीय वायुसेना का मिग 21 विमान आज अपनी अंतिम उड़ान भरने वाला है. बागेश्वर धाम सरकार के आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जयपुर स्थित उनके मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की. अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अधिसूचना जारी की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल बोर्ड की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त कर दिया है.
खतरे के निशान के पास बह रही यमुना नदी
दिल्ली में खतरे के निशान के पास बह रही है यमुना नदी.
#WATCH | Yamuna river continues to flow near the danger mark in Delhi.
Visuals from the Old Yamuna Bridge. pic.twitter.com/l2T3ycutob
— ANI (@ANI) August 26, 2025
लखनऊ जाएंगे बी सुदर्शन रेड्डी
INDIA गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज लखनऊ जाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे.
