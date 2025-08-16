Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता

आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 16 अगस्त 2025 Live: देशभर में आज धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी. इसको लेकर सुबह से ही द्वारका, मथुरा, इस्कॉन और वृंदावन जैसे मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण बारिश के कारण बादल फटने से लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. घटना में अबतक 52 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. वहीं अलास्का में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई. इस दौरान पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप साल 2022 में राष्ट्रपति होते तो रूस-यूक्रेन जंग नहीं शुरू होता. मुंबई में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है. उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था. विश्व हिंदू परिषद की ओर से हिंदुत्व और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए आज से 9 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा. आज से 14 सितंबर 2025 तक आम जनता के लिए राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान खोला जाएगा.