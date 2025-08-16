Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता

Breaking News in Hindi Live: ब्रेकिंग न्यूज से लेकर देश दुनिया की हर खबर; बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें Zee News Hindi के साथ.
आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 16 अगस्त 2025 Live: देशभर में आज धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी. इसको लेकर सुबह से ही द्वारका, मथुरा, इस्कॉन और वृंदावन जैसे मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण बारिश के कारण बादल फटने से लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. घटना में अबतक 52 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. वहीं अलास्का में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई. इस दौरान पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप साल 2022 में राष्ट्रपति होते तो रूस-यूक्रेन जंग नहीं शुरू होता. मुंबई में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है. उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था. विश्व हिंदू परिषद की ओर से हिंदुत्व और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए आज से 9 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा. आज से 14 सितंबर 2025 तक आम जनता के लिए राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान खोला जाएगा.
मुंबई में भूस्खलन से 2 की मौत
मुंबई के विक्रोली में जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत और 2 घायल
Maharashtra | 2 dead and 2 injured as landslide hits Jankalyan Society, Varsha Nagar, Vikhroli Park Site, Vikhroli (W) in Mumbai: BMC
— ANI (@ANI) August 16, 2025
बैठक के बाद अलास्का से रवाना हुए ट्रंप और पुतिन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का के एंकोरेज में बैठक की. बैठक करने के बाद दोनों नेता अलास्का से रवाना हुए.
#WATCH अमेरिका | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का के एंकोरेज में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करने के बाद रवाना हुए।
सोर्स: रॉयटर्स pic.twitter.com/HVYbj44aLW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 16, 2025
बादल फटने से 52 शव बरामद
जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने पर अबतक 52 शवों को बरामद किया गया है. अबतक 116 लोग हादसे में बचाए गए हैं.
#WATCH | Kishtwar, J&K: On the cloudburst incident in the Chashoti area of Kishtwar, Jammu-Kashmir DGP Nalin Prabhat said, "52 bodies have been recovered, and the number of injured and rescued people is 116, and all are out of danger." (15.08) https://t.co/hABpJjaa2n pic.twitter.com/SrY2OdOuur
— ANI (@ANI) August 15, 2025
मुंबई में भारी बारिश
मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान मुंबई पुलिस ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है.
मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया, "मुंबई में भारी बारिश हो रही है और और ऑरेंज अलर्ट लागू है। कई इलाकों में जलभराव और दृश्यता कम होने की सूचना मिली है। मुंबईवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अनावश्यक यात्रा न करें और बाहर निकलते समय सावधानी बरतें। पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए… pic.twitter.com/lWfbv6K7C2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 15, 2025
