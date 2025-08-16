Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
Advertisement
trendingNow12882966
Hindi Newsदेश

Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता

Breaking News in Hindi Live​: ब्रेकिंग न्यूज से लेकर देश दुनिया की हर खबर; बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें Zee News Hindi के साथ.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 16, 2025, 07:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
LIVE Blog

आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 16 अगस्त 2025 Live:  देशभर में आज धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाएगी. इसको लेकर सुबह से ही द्वारका, मथुरा, इस्कॉन और वृंदावन जैसे मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में भीषण बारिश के कारण बादल फटने से लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. घटना में अबतक 52 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं. वहीं अलास्का में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई. इस दौरान पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप साल 2022 में राष्ट्रपति होते तो रूस-यूक्रेन जंग नहीं शुरू होता. मुंबई में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है. उनका दिल्ली में इलाज चल रहा था. विश्व हिंदू परिषद की ओर से हिंदुत्व और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए आज से 9 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा. आज से 14 सितंबर 2025 तक आम जनता के लिए राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान खोला जाएगा.  

 

16 August 2025
07:15 AM

मुंबई में भूस्खलन से 2 की मौत 
मुंबई के विक्रोली में जनकल्याण सोसाइटी, वर्षा नगर, विक्रोली पार्क साइट में लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत और 2 घायल  

 

06:36 AM

बैठक के बाद अलास्का से रवाना हुए ट्रंप और पुतिन  
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का के एंकोरेज में बैठक की. बैठक करने के बाद दोनों नेता अलास्का से रवाना  हुए.  

06:28 AM

बादल फटने से 52 शव बरामद  
जम्मू-कश्मीर में किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फटने पर अबतक 52 शवों को बरामद किया गया है. अबतक 116 लोग हादसे में बचाए गए हैं.    

06:20 AM

मुंबई में भारी बारिश
मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान मुंबई पुलिस ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

breaking news

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अलास्का में समाप्त हुई ट्रंप-पुतिन की बैठक, वापस रवाना हुए दोनों नेता
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
Turram Khan
'खुद को तुर्रम खां समझता है' इस मुहावरे के नायक का नाम सुनते ही कांप उठते थे अंग्रेज
;