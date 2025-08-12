Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें

Breaking News in Hindi Live​: ब्रेकिंग न्यूज से लेकर देश दुनिया की हर खबर; बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें Zee News Hindi के साथ.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 12, 2025, 07:26 AM IST
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें
आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज़ 12 अगस्त 2025 Live: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इसपर जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस सूर्यकांत बागची की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है. आज दिल्ली में केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सांसदों की बाइक रैली होगी. यह रैली सुबह 8 बजे प्रगति मैदान से शुरू होते इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर खत्म होगी. मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इसको लेकर IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है. दिल्ली के आज कई हिस्सों में सुबह से भारी बारिश हो रही है. अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके एलीट ग्रुप मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. यह घोषणा ऐसे वक्त पर की गई है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर गए हैं. 
  

12 August 2025
06:28 AM

दिल्ली में बारिश 
दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है.   

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

श्रुति कौल

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

breaking news

Trending news

