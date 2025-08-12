Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश, पानी से लबालब भरी सड़कें

Breaking News in Hindi Live: ब्रेकिंग न्यूज से लेकर देश दुनिया की हर खबर; बिजनेस, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें Zee News Hindi के साथ.
आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज़ 12 अगस्त 2025 Live: विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इसपर जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस सूर्यकांत बागची की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली है. आज दिल्ली में केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सांसदों की बाइक रैली होगी. यह रैली सुबह 8 बजे प्रगति मैदान से शुरू होते इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर खत्म होगी. मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इसको लेकर IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है. दिल्ली के आज कई हिस्सों में सुबह से भारी बारिश हो रही है. अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके एलीट ग्रुप मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. यह घोषणा ऐसे वक्त पर की गई है जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर गए हैं.
दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है.
