Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू

Aaj Ki Taza Khabar Live: मौसम लगातार अपना कहर बरपाता जा रहा है, जम्मू-कश्मीर के कटरा में अर्धकुमारी के पास माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बुधवार को भारी बारिश के बीच हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. बचाव दल मलबे की तलाश जारी रखे हुए हैं, इस आशंका के बीच कि अभी भी और लोग फंसे हो सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन के हालात पैदा हो गए. जम्मू में पुलों के ढहने और बिजली लाइनों व मोबाइल टावरों को भारी नुकसान पहुंचने से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. लगातार भारी बारिश के कारण पूरे जिले में अचानक बाढ़ और जलभराव के बाद मंगलवार तक 3500 से ज्यादा निवासियों को महफूज जगहों पर पहुंचाया गया है.

ना सिर्फ जम्मू बल्कि पंजाब में बारिश के चलते हालात बेकाबू हैं. सरकार ने पंजाब सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी की वजह से सभी प्राथमिक, माध्यमिक और सीनियर सेकेंजरी स्कूल, सरकारी और प्राइवेट, 27 से 30 अगस्त, 2025 तक बंद रहेंगे. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए इस फैसले की पुष्टि की.

बारिश को लेकर देशभर के हालात के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे इस लाइव पेज के साथ