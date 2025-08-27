Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू
Rain Updates Live: देशभर में मौसम की मार, कटरा में अब तक 34 की मौत, पंजाब में भी हालात बेकाबू

Rain Flood and Landsliding Live Updates: देश के कई हिस्सों में इस समय बारिश कहर बनकर बरप रही है. जम्मू में लैंड स्लाइडिंग की वजह से अब तक 34 लोगों की मौत हो गई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 27, 2025, 04:33 PM IST
LIVE Blog

Aaj Ki Taza Khabar Live: मौसम लगातार अपना कहर बरपाता जा रहा है, जम्मू-कश्मीर के कटरा में अर्धकुमारी के पास माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बुधवार को भारी बारिश के बीच हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. बचाव दल मलबे की तलाश जारी रखे हुए हैं, इस आशंका के बीच कि अभी भी और लोग फंसे हो सकते हैं.

जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन के हालात पैदा हो गए. जम्मू में पुलों के ढहने और बिजली लाइनों व मोबाइल टावरों को भारी नुकसान पहुंचने से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. लगातार भारी बारिश के कारण पूरे जिले में अचानक बाढ़ और जलभराव के बाद मंगलवार तक 3500 से ज्यादा निवासियों को महफूज जगहों पर पहुंचाया गया है.

ना सिर्फ जम्मू बल्कि पंजाब में बारिश के चलते हालात बेकाबू हैं. सरकार ने पंजाब सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी की वजह से सभी प्राथमिक, माध्यमिक और सीनियर सेकेंजरी स्कूल, सरकारी और प्राइवेट, 27 से 30 अगस्त, 2025 तक बंद रहेंगे. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए इस फैसले की पुष्टि की. 

बारिश को लेकर देशभर के हालात के लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे इस लाइव पेज के साथ

27 August 2025
16:33 PM

28 अगस्त को बंद रहेंगे जम्मू-कश्मीर के स्कूल

जम्मू-कश्मीर सरकार में शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू अट्टू ने 28 अगस्त को स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया है. खराब मौसम को देखते हुए जम्मू और कश्मीर के सभी स्कूल और कॉलेज कल (28.08.2025) बंद रहेंगे.

16:19 PM

जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेनें बंद

जम्मू-कश्मीर में हुई भारी बारिश के बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जाने वाले सभी ट्रेनें फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं. जिसके बाद रेलवे-स्टेशन के बाहर यात्रियों की भारी भीड़ है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान किसी को भी रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं. रेलवे विभाग का कहना है कि जब भी मौसम ठीक होने के बाद ही ट्रेनें चलेगीं.

16:17 PM

माता वैष्णो देवी हेल्पलाइन नंबर

श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जम्मू तवी और पठानकोट स्टेशनों पर हेल्प डेस्क शुरू हेल्पलाइन नंबर:

  • जम्मू-7888839911

  • दिल्ली-9717638775

16:00 PM

जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते शिक्षक

Sirmaur Teacher: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में शिक्षक अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हुए नजर आए हैं. बताया जा रहा है कि 4 शिक्षक स्कूल जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 4 में से सिर्फ 2 ही ढलान को पार कर पाए. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

15:31 PM

झेलम नदी का जलस्तर देखिए

श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर: कश्मीर में लगातार बारिश के कारण झेलम नदी का जलस्तर बढ़ा.

15:30 PM

तवी पुल पर उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए जम्मू के भगवती नगर स्थित चौथे तवी पुल का निरीक्षण करते हुए.

15:28 PM

तवी पुल का जायजा लेने पहुंचे अब्दुल्ला

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चौथे तवी पुल के पास स्थिति का जायजा लिया, जो लगातार भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और उन्हें स्थिति की जानकारी दी.

15:23 PM

कठुआ का क्या हैं हालात?

कठुआ, जम्मू-कश्मीर: एसएसपी शोभित सक्सेना ने कहा,'ऊपर स्थित बांध के ओवरफ्लो होने के कारण कल रात से रावी नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है. पानी छोड़ दिया गया है. आज सुबह, सेना की मदद से हमने अपने पीछे वाली इमारत से सीआरपीएफ जवानों को बचाया. हमारे सामने वाली इमारत पशुपालन विभाग की है और हम उसकी सुरक्षा का निरीक्षण करने आए हैं. हम उस जगह से भी लोगों को निकालने का काम शुरू करेंगे. इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि पठानकोट से लगा हाईवे फिर से खुल गया है और कुछ वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है.'

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

