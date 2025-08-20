Parliament Monsoon session LIVE: संसद में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने शाह पर फेंके कागज के टुकड़े

Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों बुधवार को दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला. बुधवार (20 अगस्त, 2025) को दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई. विपक्ष के विरोध के बाद हंगामे की चलते लोकसभा की कार्यवाही को कई बार स्थिगित किया गया. यह हंगामा गृह मंत्री अमित शाह के जरिए संविधान (130वां संशोधन विधेयक) 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किए जाने के बाद लोकसभा में शुरू हुआ. निचले सदन में विधेयक पेश करने के दौरान अमित शाह पर कथित तौर पर कागज के टुकड़े फेंके गए. कई विपक्षी सदस्यों ने इन विधेयकों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा.

