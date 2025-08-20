Parliament Monsoon session LIVE: संसद में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने शाह पर फेंके कागज के टुकड़े

Parliament Monsoon session LIVE: संसद के मानसून सत्र चल रहा है. आज यानी 20 अगस्त का मानसून सत्र का 20वां दिन है. विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा जारी है. जिसके कई बार संसद को स्थगित करना पड़ा.
Aaj Ki Taza Khabar Live: संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों बुधवार को दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला. बुधवार (20 अगस्त, 2025) को दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई. विपक्ष के विरोध के बाद हंगामे की चलते लोकसभा की कार्यवाही को कई बार स्थिगित किया गया. यह हंगामा गृह मंत्री अमित शाह के जरिए संविधान (130वां संशोधन विधेयक) 2025, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किए जाने के बाद लोकसभा में शुरू हुआ. निचले सदन में विधेयक पेश करने के दौरान अमित शाह पर कथित तौर पर कागज के टुकड़े फेंके गए. कई विपक्षी सदस्यों ने इन विधेयकों का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा.
महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से उनके आवास पर मुलाकात की.
दिल्ली: इंडिया गठबंधन के सदस्य संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में अपने गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी के साथ चर्चा करते हुए.
कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा,'वे रातोंरात विधेयक क्यों लाए? क्योंकि कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है तो यह सिर्फ दिखावा है, बिल्कुल महिला विधेयक की तरह. यह सब सिर्फ नाटक है.'
राज्यसभा ने असम के गुवाहाटी में एक आईआईएम स्थापित करने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक 2025 पास कर दिया है. यह बिल कल लोकसभा में पास हो गया था. उच्च सदन अब विशेष उल्लेखों पर विचार करेगा.
‘संविधान (130सवां संशोधन) विधेयक, 2025; संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयकों को संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा. सदन ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. लोकसभा की कार्यवाही को शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
