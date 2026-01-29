Ajit Pawar Plane Crash Live Updates: महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का अंत हो गया. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार का बुधवार (28 जनवरी 2026) सुबह बारामती एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश में निधन हो गया. हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोग (अजित पवार, उनके सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और एक क्रू मेंबर) का निधन हो गया. महाराष्ट्र सरकार ने तीन दिन का राजकीय शोक घोषित किया है. आज (29 जनवरी) सुबह 11 बजे बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अजित पवार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे. बारामती में शोक की लहर, हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए जुटे हैं.

विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया अजित पवार का पार्थिव शरीर

पार्थिव शरीर को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में रखा गया, जहां रात भर और सुबह तक हजारों समर्थक, कार्यकर्ता और परिवारजन (सुनेत्रा पवार, पार्थ, सुप्रिया सुले, शरद पवार) ने अंतिम दर्शन किए. जहां पर बहुत भावुक भावुक माहौल में स्लोगन "अजित दादा अमर रहे" गूंजते रहे.

