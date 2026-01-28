Ajit Pawar plane crash Live updates: आज महाराष्ट्र के लिए काला दिन...देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, शरद पवार सभी जा रहे बारामती, देखें पल-पल की अपडेट

Maharashtra Dy CMAjit pawar plane crash Live: महाराष्ट्र के बारामती में आज बुधवार सुबह एनसीपी नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार का विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. जिसमें उनकी दुःखद मौत हो गई है. मुंबई से बारामती जा रहा चार्टर प्लेन सुबह 8.45 बजे महाराष्ट्र के बारामती में क्रैश लैंड हुआ. अजित पवार विमान हादसे और उनके निधन से जुड़ी पल-पल की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Maharashtra Dy CM's Ajit pawar plane crash Live: महाराष्ट्र के बारामती से आज बुधवार सुबह एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ले जा रहा चार्टर विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में अजित पवार का निधन हो गया है. विमान मुंबई से बारामती आ रहा था और सुबह करीब 8:45 बजे क्रैश लैंडिंग हुई. इस दर्दनाक हादसे से पूरे राज्य में शोक की लहर है.
अजित पवार के विमान हादसे का देखें वीडियो
प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी थी और लगभग एक घंटे के बाद क्रैश हो गया. बारामती से सामने तस्वीरों में देखा गया कि क्रैश के बाद प्लेन में आग लगी हुई थी. काफी हिस्से में प्लेन का मलबा पड़ा हुआ था. घटनास्थल से एक एंबुलेंस भी जाते हुए दिखाई दी.
#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA.
अजित पवार विमान हादसे में 5 लोगों की मौत
वहीं, डीजीसीए के अनुसार, इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है. अजित पवार को लेकर जानकारी सामने आई कि उन्हें स्थानीय निकाय चुनावों से पहले बुधवार को रैलियों में शामिल होने के लिए बारामती जाना था.
अजित पवार विमान हादसे और उनके निधन से जुड़ी पल-पल की ताज़ा जानकारी के लिए जुड़े रहिए Zee News के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Ajit Pawar Death Live Updates: शरद पवार पत्नी के साथ बारामती रवाना
NCP-SCP प्रमुख शरद पवार अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के साथ मुंबई में अपने घर सिल्वर ओक्स से बारामती के लिए रवाना हुए.
#WATCH | Mumbai | NCP-SCP chief Sharad Pawar, along with his wife, Pratibha Pawar, leaves for Baramati from their Mumbai residence, Silver Oaks. pic.twitter.com/4LseVAKflF
Ajit Pawar Death Live Updates: अजित पवार की दुखद मौत की खबर बहुत चौंकाने वाली: मल्लिकार्जुन खरगे
कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "प्लेन क्रैश में श्री अजित पवार की दुखद मौत की खबर बहुत चौंकाने वाली और बहुत दुख देने वाली है. यह एक ऐसे नेता का अचानक जाना है जिनका आगे एक लंबा और शानदार पॉलिटिकल करियर था. इस मुश्किल घड़ी में दुखी परिवार को जो बहुत दुख हो रहा होगा, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. मैं पूरे पवार परिवार, उनके सपोर्टर्स और शुभचिंतकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. अलग-अलग संवैधानिक पदों पर महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करने के बाद, श्री अजित पवार को एक अनुभवी राजनेता के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने अपने लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समझदारी से निभाया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे."
Ajit Pawar Death Live Updates: डिप्टी CM अजित पवार के प्लेन क्रैश के बाद HM शाह बारामती के लिए रवाना हुए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को बारामती के लिए रवाना हुए, जब महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार और पांच अन्य लोगों की दर्दनाक प्लेन क्रैश में मौत हो गई. अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा मेंबर सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और NCP(SP) MP सुप्रिया सुले जल्द ही मुंबई के लिए रवाना होंगे.
Ajit Pawar Death Live Updates: प्रियंका गांधी ने अजित पवार की पत्नी से की बात, निधन पर जताया दुख
महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर कांग्रेस MP प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "मैं पूरे पवार परिवार और उनके सपोर्टर्स के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं. मैंने अजित पवार की पत्नी और सुप्रिया जी (सुप्रिया सुले) से बात की है."
#WATCH | On Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar's death in a plane crash, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "I extend my condolences to the entire Pawar family and his supporters. I have spoken to Ajit Pawar's wife and Supriya ji (Supriya Sule)." pic.twitter.com/3Q6IVMhnC9
Ajit Pawar Death Live Updates: अजित पवार के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख
"श्री अजीत पवार जी लोगों के नेता थे, जिनका ज़मीनी स्तर पर मज़बूत जुड़ाव था..उनका अचानक निधन बहुत चौंकाने वाला और दुखद है. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं और दुख.
Baramati crash landing | PM Narendra Modi condoles the demise of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar.
Ajit Pawar Death Live Updates: जित पवार की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है- नितिन गडकरी
महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा, "अजित पवार की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है. वह पॉलिटिक्स में मेरे करीबी दोस्त थे, और हमारे पारिवारिक रिश्ते भी थे. उनका जाना बहुत बड़ा नुकसान है. पार्टी की तरफ से, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं."
#WATCH | Delhi | Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar's death in a plane crash, Union Minister Nitin Gadkari says," Ajit Pawar's death is unfortunate. He was my close friend in politics, and we also had familial relations. His passing away is a huge loss. On behalf of the party, I… pic.twitter.com/L8socKztDo
Ajit Pawar Death Live Updates: अजित पवार की अचानक मौत से बहुत हैरान हूं: ममता बनर्जी
अजित पवार की अचानक मौत से बहुत शॉक और हैरान हूं. महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनके साथ बैठे लोगों की आज सुबह बारामती में हुए एक भयानक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है, और मुझे बहुत दुख हो रहा है. उनके परिवार, जिसमें उनके चाचा शरद पवार जी और स्वर्गीय अजित जी के सभी दोस्त और फॉलोअर्स शामिल हैं, के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. इस घटना की सही जांच होनी चाहिए.
Deeply shocked and stunned by the suddden demise of Ajit Pawar! The Deputy Chief Minister of Maharashtra and his co-passengers have died in a disastrous plane crash at Baramati today morning, and I am feeling a deep sense of loss.
Crash landing in Baramati Live updates: अजित पवार के निधन पर रोने लगे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख
NCP-SCP नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार के बारामती में प्लेन क्रैश में निधन की खबर सुनकर बोल नहीं पाए और रो पड़े.
#WATCH | Nagpur | NCP-SCP leader & former Maharashtra Home Minister, Anil Deshmukh, fails to find words and breaks down on news of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar's passing away in a plane crash in Baramati pic.twitter.com/t7Q8ALAd0A
Crash landing in Baramati Live updates: अजित पवार का पूरा परिवार बारामती के लिए दिल्ली से निकला
NCP के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, NCP-SCP MP सुप्रिया सुले, और महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का परिवार - पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार और जय पवार दिल्ली से बारामती (महाराष्ट्र) के लिए निकल रहे हैं.
Ajit Pawar Death Live Updates: अजित पवार के प्लेन हादसे पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री अजित पवार के अचानक निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. अपने लंबे पब्लिक जीवन में वे महाराष्ट्र के विकास और खुशहाली के लिए समर्पित रहे. वे लोगों के लिए अपनी हमदर्दी और पब्लिक सर्विस के लिए अपने पक्के समर्पण के लिए जाने जाते थे. मैं उनके परिवार, शुभचिंतकों और चाहने वालों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं."
Defence Minister Rajnath Singh says," Deeply shocked and pained to learn about the untimely demise of Maharashtra’s Deputy Chief Minister, Shri Ajit Pawar. Throughout his long public life, he remained committed to the development and prosperity of Maharashtra. He was known for… pic.twitter.com/NMxU9TUwbT
Ajit Pawar Death Live Updates: बारामती में क्रैश लैंडिंग का मलबा देखें
DGCA की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मुंबई-बारामती चार्टर प्लेन में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई है. मौके से देखें वीडियो.
#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA.
Ajit Pawar Death Live Updates: अजित पवार विमान हादसे का मलबा देख कांप जाएंगे
DGCA की शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मुंबई-बारामती चार्टर प्लेन में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. मौके से मिले विजुअल्स में एयरक्राफ्ट का मलबा दिख रहा है.
#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA.
Ajit Pawar Death Live Updates: पीएम मोदी-अमित शाह ने महाराष्ट्र सीएम से ली जानकारी
PM नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया और बारामती प्लेन क्रैश के बारे में जानकारी और अपडेट लिए है: महाराष्ट्र सरकार
PM Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah both contacted Maharashtra CM Devendra Fadanvis and received information and updates about the Baramati plane crash: Maharashtra Government pic.twitter.com/FJZ4TXb1m3
Ajit Pawar Death Live Updates: महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत
#WATCH | Crash landing in Baramati | Five people onboard the Mumbai-Baramati charter plane, including Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar, died as per initial information by the DGCA.
