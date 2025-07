2 जुलाई 2025 आज की ताजा खबर Live Updates: जम्मू-कश्मीर में हर साल होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है. आज, 2 जुलाई 2025 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. 'हर हर महादेव' और 'बम बम भोले' के नारे गूंजते रहे,जिससे पूरा माहौल भक्ति से सराबोर हो गया.

#WATCH | Jammu | J&K LG Manoj Sinha flags off the first batch of pilgrims for Shri Amarnath Yatra starting today pic.twitter.com/OAsRfkZQUC

#WATCH | Jammu | J&K LG Manoj Sinha offers prayers at Yatri Niwas Jammu base camp before flagging off the first batch of pilgrims for Shri Amarnath Yatra today. pic.twitter.com/Df8IS9aQPt

#WATCH | Jammu | Devotees chant the slogans of 'Har Har Mahadev' and 'Bam Bam Bhole' as the first batch of pilgrims for Shri Amarnath Ji Yatra is all set to depart.

LG J&K Manoj Sinha will flag off the first batch for Shri Amarnath Ji yatra, which starts today. pic.twitter.com/xR77akkZJ8

— ANI (@ANI) July 1, 2025