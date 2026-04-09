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Assam Assembly Election 2026 Live: असम की वोटर लिस्ट में ‘अमर’ जुबीन गर्ग, निधन के बाद भी नाम बरकरार

Assam Assembly Election 2026 Voting on 126 Seats Live: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है. 126-सदस्यीय विधानसभा के लिए वोट 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं. लोकतंत्र के इस महापर्व पर असम के लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 09, 2026, 07:47 AM IST
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फोटो- शरीफुद्दीन
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Assam Assembly Election 2026 Voting on 126 Seats Live: असम में आज यानी गुरुवार (9 अप्रैल, 2026) को 126-सदस्यीय विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे. ज्यादातर सीटों पर भाजपा के नेतृत्व वाले NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है. इन चुनावों में BJP लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, जबकि कांग्रेस उस राज्य को वापस जीतने की कोशिश में है, जहां से उसे 2016 में सत्ता से बाहर कर दिया गया था.

असम विधानसभा चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया, AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई और AJP अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई शामिल हैं. 35 जिलों में फैले 31490 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे. कुल 2.50 करोड़ लोग वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 1.25 करोड़ महिलाएं और तीसरे लिंग के 318 लोग शामिल हैं.

दिनभर चलने वाली वोटिंग के छोटे-बड़े अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं. 

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09 April 2026
07:47 AM

Assam Election 2026: असम में वोटिंग का आगाज

Assam Election Live: असम में वोटिंग शुरू हो चुकी है, सुबह 7 बजे वोटिंग का आगाज हुआ और जो शाम 5 बजे तक चलेगी. लोग लाइनों में लगकर अपना वोट डाल रहे हैं. 

07:22 AM

Zubeen Garg: 'जुबीन गर्ग अमर रहे', दिग्गज सिंगर को खास श्रद्धांजलि

Assam Zubeen Garg News: मशहूर गायक जुबीन गर्ग भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं. असम में मतदाता सूची के विशेष संशोधन (SIR) के दौरान उनका नाम हटाने की प्रक्रिया सामने आई, लेकिन संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने इसे हटाने से इनकार कर दिया. जानकारी के मुताबिक, BLO मोहम्मद तफाजुद्दीन जब जुबीन गर्ग का नाम सूची से हटाने पहुंचे, तो भावुक हो गए. उन्होंने नाम काटने की बजाय मतदाता सूची में उनके नाम के आगे 'आप अमर रहें' लिख दिया. खास बात यह है कि पहले SIR के दौरान भी उनका नाम नहीं हटाया गया था और अब चुनाव के दिन भी संबंधित पोलिंग बूथ की सूची में जुबीन गर्ग का नाम उसी तरह दर्ज है. इस पूरे मामले को लेकर लोगों में चर्चा है और BLO के इस कदम को भावनात्मक और अनोखी पहल के तौर पर देखा जा रहा है. (रिपोर्ट: शरीफुद्दीन-गुवाहाटी)

देखिए वीडियो

07:14 AM

Zubeen Garg Name in Voter List: जुबीन गर्ग का नाम वोटर लिस्ट नहीं काटा गया

असम विधानसभा चुनाव 2026 की वोटर लिस्ट में असम के गौरव जुबीन गर्ग का नाम नहीं काटा गया है. SIR के बावजूद जुबीन गर्ग का नाम लिस्ट में शामिल है. कहा जा रहा है कि यह कदम जुबीन गर्ग को अमर कहलाने के लिए उठाया गया है.

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07:06 AM

Assam Election 2026: असम विधानसभा चुनाव 2026 में कौन-कौन बड़े चेहरे कहां से लड़ रहे हैं चुनाव?

नेता सीट पार्टी मुख्य मुकाबला
हिमंत बिस्व सरमा जालुकबाड़ी भाजपा बिदिशा नियोग (कांग्रेस), दीपिका दास (निर्दलीय)
गौरव गोगोई जोरहाट कांग्रेस हितेंद्र नाथ गोस्वामी (भाजपा), प्रणब दत्ता (AAP), हेमंत पेगु (SUCI)
बदरुद्दीन अजमल बिन्नाकांडी AIUDF शहाबुद्दीन मजूमदार (AGP), रेजाउल करीम (AJP)
अखिल गोगोई सिबसागर राइजोर दल कुशल दोवारी (भाजपा)
लुरिनज्योति गोगोई खोवांग AJP चक्रधर गोगोई (भाजपा)
अतुल बोरा बोकाखाट AGP हरि प्रसाद सैकिया (राइजोर दल)

इनपुट- शरीफुद्दीन, गुवाहाटी

06:56 AM

Assam Election 2026: भाजपा का कांग्रेस प्रवक्ता पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप

BJP की असम इकाई ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस के प्रवक्ता विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश में विदेशी सरकारों के जाली दस्तावेज फैला रहे हैं और उन्होंने मतदाताओं से सतर्क रहने की अपील की है. X पर एक पोस्ट में, BJP असम प्रदेश ने कहा,'सावधान: @INCAssam के प्रवक्ता असम चुनावों को प्रभावित करने के इरादे से विदेशी सरकारों के जाली दस्तावेज फैला रहे हैं.'  साथ ही यह भी दावा किया कि ऐसे कार्यों से मित्र देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है. पार्टी ने कथित दस्तावेजों की तस्वीरें साझा कीं और उन्हें FAKE (जाली) के रूप में चिह्नित किया.

06:37 AM

Assam Election 2026 LIVE: असम में आज BJP बनाम कांग्रेस की बड़ी टक्कर के लिए वोटिंग

Assam Election 2026: असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी. यह एक बड़ी टक्कर है जिसमें BJP के नेतृत्व वाला NDA, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के सामने है. BJP लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, जबकि कांग्रेस उस राज्य को वापस पाने का लक्ष्य लेकर चल रही है जिसे उसने 2016 में खो दिया था. ज्यादातर सीटों पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, ऐसे में उम्मीद है कि चुनाव के नतीजे बहुत कम वोटों के अंतर से तय होंगे. हालांकि, कुछ चुनिंदा सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियां अहम भूमिका निभा सकती हैं, जिससे यह चुनाव, जो कि मुख्य रूप से दो पार्टियों के बीच की लड़ाई है और भी दिलचस्प हो जाएगा.

06:35 AM

Assam Eelection 2026 LIVE: असम में 2.5 करोड़ से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे

Assam Election 2026 Live: असम चुनावों में कुल 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें अहम राजनीतिक हस्तियां और बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं. कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 99 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके बाद BJP 90 उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है. अन्य पार्टियों में AIUDF के 30 उम्मीदवार हैं, जबकि NDA के सहयोगी AGP और BPF क्रमशः 26 और 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं. AAP, TMC, UPPL और अन्य कई पार्टियों की मौजूदगी यह पक्का करती है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले देखने को मिलेंगे.

06:24 AM

असम विधानसभा चुनाव 2021 - नतीजे

असम विधानसभा चुनाव 2026 की वोटिंग से पहले हम आपको 2021 विधानसभा चुनाव के नतीजे बताने जा रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा रहे कि पिछली बार किस पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी.

पार्टी जीती सीटें स्थिति
BJP 60 जीत
AGP 9 जीत
UPPL 6 जीत
INC (Congress) 29 हार
AIUDF 16 हार
BPF 4 हार
अन्य 2 -

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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