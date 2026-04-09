Assam Assembly Election 2026 Live: असम की वोटर लिस्ट में ‘अमर’ जुबीन गर्ग, निधन के बाद भी नाम बरकरार

Assam Assembly Election 2026 Voting on 126 Seats Live: असम में आज यानी गुरुवार (9 अप्रैल, 2026) को 126-सदस्यीय विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे. ज्यादातर सीटों पर भाजपा के नेतृत्व वाले NDA और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है. इन चुनावों में BJP लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, जबकि कांग्रेस उस राज्य को वापस जीतने की कोशिश में है, जहां से उसे 2016 में सत्ता से बाहर कर दिया गया था.

असम विधानसभा चुनाव में कुल 722 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया, AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई और AJP अध्यक्ष लुरिनज्योति गोगोई शामिल हैं. 35 जिलों में फैले 31490 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे. कुल 2.50 करोड़ लोग वोट डालने के पात्र हैं, जिनमें 1.25 करोड़ महिलाएं और तीसरे लिंग के 318 लोग शामिल हैं.

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