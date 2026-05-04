Assam Election Result 2026 Live: असम एग्जिट पोल्स में हो रही हिमंता की वापसी! थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती

Assam Vidhan Sabha Chunav Results on 126 Seats Live: असम की सियासत इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है. विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल सामने आने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है. ज़्यादातर सर्वे यही इशारा कर रहे हैं कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है. यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सत्ता में वापसी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं.

अगर अलग-अलग एग्जिट पोल के रुझानों को देखें, तो ये पिछले चुनाव के प्रदर्शन की ही कहानी दोहराते नजर आते हैं. खासकर टुडेज चाणक्या के अनुमान ने इस धारणा को और मजबूत कर दिया है. उनके मुताबिक बीजेपी+ गठबंधन करीब 102 सीटें हासिल कर सकता है, जो कि स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए काफी है. वहीं विपक्ष की बात करें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन काफी पीछे नजर आ रहा है. एग्जिट पोल में उसे महज 23 सीटों पर सिमटते हुए दिखाया गया है. इसके अलावा अन्य दलों के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है.

इन आंकड़ों से साफ संकेत मिलते हैं कि असम में एनडीए की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है, जबकि विपक्ष अपनी जमीन तलाशने में संघर्ष करता दिख रहा है. हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं. असली तस्वीर तो नतीजे आने के बाद ही पूरी तरह सामने आएगी. असम विधानसभा में चुनाव परिणाम की पल-पल की अपडेट के लिए रिफ्रेश करते रहें....