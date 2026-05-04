Assam Election Result 2026 Live: असम एग्जिट पोल्स में हो रही हिमंता की वापसी! थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती

Assam Assembly Election Result 2026 Live Updates: असम विधानसभा की 126 सीटों पर हुई वोटिंग के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे. वोटों की गिनती जारी है किस विधानसभा से कौन सा उम्मीदवार आगे निकल रहा है? पल-पल की अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ.
Trending Photos
Assam Vidhan Sabha Chunav Results on 126 Seats Live: असम की सियासत इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है. विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल सामने आने के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है. ज़्यादातर सर्वे यही इशारा कर रहे हैं कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है. यानी भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सत्ता में वापसी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं.
अगर अलग-अलग एग्जिट पोल के रुझानों को देखें, तो ये पिछले चुनाव के प्रदर्शन की ही कहानी दोहराते नजर आते हैं. खासकर टुडेज चाणक्या के अनुमान ने इस धारणा को और मजबूत कर दिया है. उनके मुताबिक बीजेपी+ गठबंधन करीब 102 सीटें हासिल कर सकता है, जो कि स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए काफी है. वहीं विपक्ष की बात करें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन काफी पीछे नजर आ रहा है. एग्जिट पोल में उसे महज 23 सीटों पर सिमटते हुए दिखाया गया है. इसके अलावा अन्य दलों के खाते में सिर्फ 1 सीट जाने का अनुमान है.
इन आंकड़ों से साफ संकेत मिलते हैं कि असम में एनडीए की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है, जबकि विपक्ष अपनी जमीन तलाशने में संघर्ष करता दिख रहा है. हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं. असली तस्वीर तो नतीजे आने के बाद ही पूरी तरह सामने आएगी. असम विधानसभा में चुनाव परिणाम की पल-पल की अपडेट के लिए रिफ्रेश करते रहें....
Assam Vidhan Sabha Chunav Results on 126 Seats Live: असम के वो 3 संभावित नतीजे जो पूरे पूर्वोत्तर को कर देंगे प्रभावित
असम की राजनीति इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां चुनावी नतीजे सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर की दिशा तय कर सकते हैं. अगर बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए 75 से ज्यादा सीटें हासिल कर लेती है, तो मौजूदा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का दोबारा सत्ता में लौटना लगभग तय माना जाएगा। ऐसा होने पर पूर्वोत्तर में बीजेपी की पकड़ और मजबूत होगी, और पार्टी का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
वहीं दूसरी तरफ, अगर कांग्रेस 60 से ज्यादा सीटें जुटाने में कामयाब रहती है, तो गौरव गोगोई के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुल सकता है. यह न सिर्फ असम में सत्ता परिवर्तन होगा, बल्कि पूरे विपक्ष के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत मानी जाएगी.
हालांकि, सबसे दिलचस्प स्थिति तब बनेगी जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता. ऐसे में असम गण परिषद (AGP) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) जैसी क्षेत्रीय पार्टियां अहम भूमिका में आ जाएंगी. ये दल 'किंगमेकर' बनकर तय कर सकते हैं कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी?
Assam Vidhan Sabha Chunav Results on 126 Seats Live: राजधानी दिसपुर, बिहपुरिया और शिबसागर जैसी सीटों पर है नजर
दिसपुर, बिहपुरिया, शिबसागर और बिन्नाकंदी जैसी सीटों पर भी इस बार खास नजर रहेगी. इन इलाकों में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF का अच्छा-खासा असर माना जाता है, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो जाता है. सीमावर्ती जिलों की बात करें तो धुबरी और गोआलपारा हमेशा से संवेदनशील माने जाते हैं. यहां घुसपैठ का मुद्दा चुनावी बहस के केंद्र में रहता है और इसका सीधा असर वोटिंग पैटर्न पर पड़ता है.
Assam Vidhan Sabha Chunav Results on 126 Seats Live: असम की इन हॉट सीटों पर रहेगी खास नजर
असम की राजनीति में कुछ सीटें ऐसी हैं, जिन पर हर चुनाव में सबकी नजरें टिक जाती हैं. ये सिर्फ सीटें नहीं, बल्कि नेताओं की साख और पार्टियों की ताकत का पैमाना बन जाती हैं. मसलन, जालुकबारी को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा का सबसे मजबूत किला माना जाता है. यहां उनका दबदबा ऐसा है कि मुकाबला अक्सर एकतरफा नजर आता है. वहीं, जोरहाट सीट गौरव गोगोई के प्रभाव क्षेत्र के रूप में जानी जाती है, जहां उनकी पकड़ लगातार बनी हुई है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.