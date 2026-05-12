Himanta Biswa CM Oath Live: लगातार दूसरी बार सत्ता की कमान संभालेंगे हिमंता बिस्वा सरमा, आज गुवाहाटी में होगा शपथ ग्रहण समारोह

Assam CM Himanta Biswa Oath Ceremony Live: असम में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, गुवाहाटी के खानापारा में होने वाले समारोह के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं, हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार सत्ता की कमान संभालेंगे, अपने तेज तर्रार बयानों के लिए देश भर में फेमस सरमा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जहां पर उनका शपथ होगा, उस इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है, उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे. शपथ ग्रहण से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.

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