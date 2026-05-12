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Himanta Biswa CM Oath Live: लगातार दूसरी बार सत्ता की कमान संभालेंगे हिमंता बिस्वा सरमा, आज गुवाहाटी में होगा शपथ ग्रहण समारोह

Himanta Biswa Sarma CM Oath Live: असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार सत्ता की कमान संभालेंगे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे. ये शपथ ग्रहण समारोह 12 बजे के आस-पास आयोजित होगा. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 12, 2026, 08:08 AM IST
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Himanta Biswa CM Oath Live: लगातार दूसरी बार सत्ता की कमान संभालेंगे हिमंता बिस्वा सरमा, आज गुवाहाटी में होगा शपथ ग्रहण समारोह
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Assam CM Himanta Biswa Oath Ceremony Live: असम में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह होगा, गुवाहाटी के खानापारा में होने वाले समारोह के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं, हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार सत्ता की कमान संभालेंगे, अपने तेज तर्रार बयानों के लिए देश भर में फेमस सरमा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, जहां पर उनका शपथ होगा, उस इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है, उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे. शपथ ग्रहण से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग. 

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12 May 2026
08:10 AM

Himanta Biswa CM Oath Live: असम रवाना हुए हरियाणा सीएम

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी असम सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली से रवाना हुए, असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा शपथ लेंगे. 

 

07:44 AM

Himanta Biswa CM Oath Live: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी हिमंता को बधाई

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने कहा कि असम में तीसरी बार (भाजपा-NDA की) सरकार बनने जा रही है. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कल डबल इंजन की सरकार स्थापित होने जा रही है, मैं हिमंत बिस्वा सरमा और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं. 

07:27 AM

Himanta Biswa CM Oath Live: शपथ से पहले चिराग पासवान ने कही ये बात

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जिस तरह असम की जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की सोच वाली और हिमंत बिस्वा सरमा की विकास की राह पर चलने वाली सरकार को चुनने का काम किया है, यह दर्शाता है कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी पर पूरी तरह से कायम है. असम में एक ऐतिहासिक जीत हुई है और बंगाल में भी हमने सरकार बनाई है, पूरे देश में लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं ताकि विकास को और गति मिले.

07:18 AM

Himanta Biswa CM Oath Live: 4 विधायक भी लेंगे मंत्री पद की शपथ

करीब 12 बजे हिमंता बिस्वा सरमा सीएम पद की शपथ लेंगे, उनके साथ 4 और विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, गुवाहाटी के खानापारा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा.

07:10 AM

Himanta Biswa CM Oath Live: केशव प्रसाद मौर्य ने दी हिमंता को बधाई

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने असम के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह पर कहा, "असम में तीसरी बार भाजपा-NDA की सरकार बनने जा रही है और मैं हिमंत बिस्वा सरमा को बधाई देता हूं. असम की जनता ने यहां विकास होते हुए देखा है, यहां गरीब कल्याण के लिए काम हुआ है, यह तीसरा कार्यकाल और यशस्वी होगा.

07:07 AM

Himanta Biswa CM Oath Live: आज शपथ लेंगे सरमा

हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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Himanta Biswa Sarma CM Oath Live

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