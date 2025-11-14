By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम, नगरोटा, आटा और तरतारन समेत 8 सीटों के उपचुनाव नतीजे, देखिए पल-पल के अपडेट्स

Assembly by election upchunav result 2025 Live: बिहार विधानसभा के साथ-साथ आज 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होने जा रहा है. इस लाइव ब्लॉग में हम आपको सभी 8 सीटों के नतीजों के पल-पल के अपडेट्स देने जा रहे हैं.
Assembly by election upchunav result 2025 Live: देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 8 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव राजनीतिक तापमान बढ़ा रहे हैं. मिजोरम की डम्पा (ST), राजस्थान की आटा, ओडिशा की नुआपाड़ा, झारखंड की घाटशिला (ST), पंजाब की तरनतारन, तेलंगाना की जुबली हिल्स और जम्मू-कश्मीर की दो अहम सीटें- 'नगरोटा और बडगाम' पर मतदाता नए प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे. अलग-अलग राज्यों में परिस्थितियां भले अलग हों लेकिन इन उपचुनावों के नतीजे सत्ता संतुलन और स्थानीय राजनीति पर सीधा असर डाल सकते हैं.
सभी सीटों के पल-पल अपडेट्स के लिए इसी पेज के साथ बने रहें.
|Candidate
|Party
|ANIL KUMAR GADEPAKA
|IND
|JANAPALA DURGA PRASAD
|RCPI
|Candidate
|Party
|JAMIL AHMED
|IND
|MANJUR ALAM
|IND
|PANKAJ PAJANTORIVALA
|IND
|Candidate
|Party
|KARANBIR SINGH
|INC
|MANDEEP SINGH KHALSA
|IND
|MANDEEP SINGH
|IND
|Candidate
|Party
|LAXMI KANTA TANDI
|IND
|NITA BAG
|IND
|BHUBANLAL SAHU
|IND
|Candidate
|Party
|JOHN ROTLUANGLIANA
|INC
|LALHMINGTHANGA
|BJP
|K ZAHMINGTHANGA
|MPC
|Candidate
|Party
|SOMESH CHANDRA SOREN
|JMM
|RAMDAS MURMU
|JLKM
|Candidate
|Party
|DEVYANI RANA
|BJP
|SHAMIM BEGUM
|NC
|JOGINDER SINGH
|AAP
|Candidate
|Party
|AGA SYED MAHMOOD AL-MOSAVI
|NC
|AGA SYED MUNTAZIR MEHDI
|PDP
|AGA SYED MOHSIN MOSVI
|BJP
मिजोरम की डम्पा (ST) सीट: 82.3% मतदान दर्ज हुआ.
राजस्थान की आटा (Anta) सीट: 80.3% वोट पड़े
ओडिशा की नुआपाड़ा (Nuapada): 79.4% मतदान रहा.
जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट: 75.1 फीसद वोट डले.
जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट: 50 प्रतिशत वोट पड़े.
झारखंड की घाटशिला (ST): 74.6% मतदान हुआ.
पंजाब के तरनतारन सीट: 61 प्रतिशत वोट पड़े.
तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट: 48.5% मतदान हुआ.
