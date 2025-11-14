Advertisement
By-Election Result 2025 Live Updates: बडगाम, नगरोटा, आटा और तरतारन समेत 8 सीटों के उपचुनाव नतीजे, देखिए पल-पल के अपडेट्स

Assembly by election upchunav result 2025 Live: बिहार विधानसभा के साथ-साथ आज 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान होने जा रहा है. इस लाइव ब्लॉग में हम आपको सभी 8 सीटों के नतीजों के पल-पल के अपडेट्स देने जा रहे हैं.

 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:42 AM IST
Assembly by election upchunav result 2025 Live: देश के 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 8 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव राजनीतिक तापमान बढ़ा रहे हैं. मिजोरम की डम्पा (ST), राजस्थान की आटा, ओडिशा की नुआपाड़ा, झारखंड की घाटशिला (ST), पंजाब की तरनतारन, तेलंगाना की जुबली हिल्स और जम्मू-कश्मीर की दो अहम सीटें- 'नगरोटा और बडगाम' पर मतदाता नए प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे. अलग-अलग राज्यों में परिस्थितियां भले अलग हों लेकिन इन उपचुनावों के नतीजे सत्ता संतुलन और स्थानीय राजनीति पर सीधा असर डाल सकते हैं.

सभी सीटों के पल-पल अपडेट्स के लिए इसी पेज के साथ बने रहें.

14 November 2025
08:41 AM

By Election Result 2025 Live Update: जुबली हिल्स सीट के मुख्य उम्मीदवार

Candidate Party
ANIL KUMAR GADEPAKA IND
JANAPALA DURGA PRASAD RCPI
08:41 AM

By Election Result 2025 Live Update: आंटा विधानसभा सीट के मुख्य उम्मीदवार

Candidate Party
JAMIL AHMED IND
MANJUR ALAM IND
PANKAJ PAJANTORIVALA IND
08:39 AM

By Election Result 2025 Live Update: तरन तारन सीट के मुख्य उम्मीदवार

Candidate Party
KARANBIR SINGH INC
MANDEEP SINGH KHALSA IND
MANDEEP SINGH IND
08:37 AM

By Election Result 2025 Live Update: नौपाड़ा विधानसभा सीट के मुख्य उम्मीदवार

Candidate Party
LAXMI KANTA TANDI IND
NITA BAG IND
BHUBANLAL SAHU IND
08:35 AM

Dampa By Election Results: डम्बा विधानसभा सीट के मुख्य उम्मीदवार

Candidate Party
JOHN ROTLUANGLIANA INC
LALHMINGTHANGA BJP
K ZAHMINGTHANGA MPC
08:26 AM

Ghatshila By Election Results: घाटशिला विधानसभा सीट के उम्मीदवार

Candidate Party
SOMESH CHANDRA SOREN JMM
RAMDAS MURMU JLKM
08:24 AM

Nagrota By Election Results: नगरोटा विधानसभा सीट के उम्मीदवार

Candidate Party
DEVYANI RANA BJP
SHAMIM BEGUM NC
JOGINDER SINGH AAP
08:21 AM

Badgam By Election Results: बडगाम विधानसभा सीटों के उम्मीदवार

Candidate Party
AGA SYED MAHMOOD AL-MOSAVI NC
AGA SYED MUNTAZIR MEHDI PDP
AGA SYED MOHSIN MOSVI BJP
08:18 AM

By Election Results: किस सीट पर कितने प्रतिशत वोटिंग

  • मिजोरम की डम्पा (ST) सीट: 82.3% मतदान दर्ज हुआ.

  • राजस्थान की आटा (Anta) सीट:  80.3% वोट पड़े

  • ओडिशा की नुआपाड़ा (Nuapada): 79.4% मतदान रहा.

  • जम्मू-कश्मीर की नगरोटा सीट:  75.1 फीसद वोट डले.

  • जम्मू-कश्मीर की बडगाम सीट: 50 प्रतिशत वोट पड़े.

  • झारखंड की घाटशिला (ST): 74.6% मतदान हुआ.

  • पंजाब के तरनतारन सीट: 61 प्रतिशत वोट पड़े.

  • तेलंगाना की जुबली हिल्स सीट: 48.5% मतदान हुआ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

