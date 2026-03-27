LIVE UPDATES: चुनाव आयोग ने वोटर जागरूकता अभियान के लिए 'छोटा भीम' से मिलाया हाथ

देश के पांच राज्यों में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं. इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग लगातार प्रशासनिक स्तर पर बड़े फैसले ले रहा है. मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच देश में तेल और गैस को लेकर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं हालांकि सरकार का दावा है कि ऐसी कोई बात नहीं है. वहीं पश्चिम बंगाल में गुरुवार को आयोग ने राज्य में 14 और रिटर्निंग अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी किए. इससे पहले सोमवार को 73 रिटर्निंग अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा चुका था. यानी अब तक कुल 87 अधिकारियों का तबादला हो चुका है. देश के 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी हलचल पर नजर रखी जा रही है. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रशासनिक फेरबदल और सख्ती और बढ़ने की संभावना है. दिनभर के सभी बड़े अपडेट और चुनाव से जुड़ी हर ताज़ा खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.

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