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LIVE UPDATES: चुनाव आयोग ने वोटर जागरूकता अभियान के लिए 'छोटा भीम' से मिलाया हाथ

Live Updates: देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अलावा मिडिल ईस्ट में मचे घमासान की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस को लेकर संकट बना हुआ है. इस बीच भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 27, 2026, 10:52 AM IST
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देश के पांच राज्यों में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं. इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग लगातार प्रशासनिक स्तर पर बड़े फैसले ले रहा है. मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच देश में तेल और गैस को लेकर संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं हालांकि सरकार का दावा है कि ऐसी कोई बात नहीं है. वहीं पश्चिम बंगाल में  गुरुवार को आयोग ने राज्य में 14 और रिटर्निंग अधिकारियों के तबादले के निर्देश जारी किए. इससे पहले सोमवार को 73 रिटर्निंग अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा चुका था. यानी अब तक कुल 87 अधिकारियों का तबादला हो चुका है. देश के 5 राज्यों में चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी हलचल पर नजर रखी जा रही है. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रशासनिक फेरबदल और सख्ती और बढ़ने की संभावना है. दिनभर के सभी बड़े अपडेट और चुनाव से जुड़ी हर ताज़ा खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.

यह भी पढ़ेंः तेल की सप्लाई सीमित? कितना भंडार...पीएम की महाबैठक से पहले 5 चिंताओं का जवाब आया

 

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27 March 2026
10:45 AM

Assam Assembly Election 2026: असदुद्दीन ओवैसी 2-3 मार्च को असम का दौरा करेंगे 

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने शुक्रवार को बताया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदउद्दीन ओवैसी 2 और 3 मार्च को असम का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा, 'आज मेरे बेटे अब्दुल रहमान अजमल औपचारिक रूप से उनके (असदुद्दीन ओवैसी) साथ रात का खाना खाने गए और उनकी आपस में बात हुई, फिर उन्होंने मुझसे बात की और फिर वे 2 और 3 मार्च को असम आने पर सहमत हो गए. हम उनके साथ कम से कम आठ कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश करेंगे.'

10:20 AM

West Bengal Assembly Election 2026: EC ने वोटर जागरूकता अभियान के लिए 'छोटा भीम' से मिलाया हाथ

चुनाव आयोग ने लोकप्रिय एनिमेटेड कैरेक्टर 'छोटा भीम' के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है. इस अभियान का मकसद पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले वोटरों में जागरूकता बढ़ाना है. ये चुनाव 23 और 29 अप्रैल, 2026 को होने वाले हैं. इस पहल का मकसद युवा वोटरों को जोड़ना और वोटिंग प्रक्रिया से जुड़ी आम गलतफहमियों और सवालों को दूर करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं.

10:00 AM

West Bengal Assembly Election 2026 Live: TMC का झंडा जलाए जाने से मामला हुआ संवेदनशील

वहीं, तृणमूल कांग्रेस का झंडा जलाए जाने की खबर फैलते ही मामला और संवेदनशील हो गया. सूचना मिलते ही बैरकपुर नगरपालिका के नए मेयर प्रबीर साहा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण किया। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है, ताकि जल्द से जल्द दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जा सके.

09:59 AM

West Bengal Assembly Election 2026: EC ने वोटर जागरूकता अभियान के लिए 'छोटा भीम' से मिलाया हाथ

चुनाव आयोग ने लोकप्रिय एनिमेटेड कैरेक्टर 'छोटा भीम' के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है. इस अभियान का मकसद पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले वोटरों में जागरूकता बढ़ाना है. ये चुनाव 23 और 29 अप्रैल, 2026 को होने वाले हैं. इस पहल का मकसद युवा वोटरों को जोड़ना और वोटिंग प्रक्रिया से जुड़ी आम गलतफहमियों और सवालों को दूर करना है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं.

09:53 AM

West Bengal Assembly Election 2026 Live: न्यू बैरकपुर में टीएमसी का झंडा जलाने के आरोप में तनाव का माहौल

जैसे ही पुलिस को इस घटना की सूचना मिली वो तुरंत दल बल के साथ न्यू बैरकपुर थाने पहुंची. पुलिस कांस्टेबल सुप्रियो कुंडू और उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने बिना देरी किए जांच शुरू कर दी और आसपास के हालात का जायजा लिया. आग किसने लगाई, इसका पता लगाने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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