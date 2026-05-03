Assembly Elections 2026 Live Updates: वो घड़ी आ गई...कुछ घंटों में आएंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे; कौन होगा तख्तनशीन, किसे मिलेगा वनवास?

Assembly Elections 2026 Live Updates: देश में 4 मई का दिन गहमागहमी से भरा रहने वाला है. सोमवार को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में हुए चुनावी नतीजे सामने आएंगे. एग्जिट पोल्स में असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता मिलने का अनुमान जताया गया था. तमिलनाडु में डीएमके, केरल में यूडीएफ और पुडुचेरी में एनडीए की जीत की संभावना व्यक्त की गई थी. लेकिन ये अनुमान सच साबित होंगे या नतीजा कुछ और निकलेगा. इसके बारे में जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए.

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