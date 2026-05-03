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Hindi NewsदेशAssembly Elections 2026 Live Updates: वो घड़ी आ गई...कुछ घंटों में आएंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे; कौन होगा तख्तनशीन, किसे मिलेगा वनवास?

Assembly Elections 2026 Live Updates: वो घड़ी आ गई...कुछ घंटों में आएंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे; कौन होगा तख्तनशीन, किसे मिलेगा वनवास?

Assembly Elections 2026 Live Updates: देश की राजनीति में 4 मई का दिन बहुत खास होने जा रही है. इस दिन पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए असेंबली चुनाव के नतीजे आने वाले हैं. इन चुनावों के नतीजों को लेकर सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है. आइए, आपको बताते हैं कि इन नतीजों पर एग्जिट पोल्स ने क्या अनुमान लगाया था. ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 03, 2026, 11:07 PM IST
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Assembly Elections 2026 Live Updates: वो घड़ी आ गई...कुछ घंटों में आएंगे 5 राज्यों के चुनावी नतीजे; कौन होगा तख्तनशीन, किसे मिलेगा वनवास?
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Assembly Elections 2026 Live Updates: देश में 4 मई का दिन गहमागहमी से भरा रहने वाला है. सोमवार को तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में हुए चुनावी नतीजे सामने आएंगे. एग्जिट पोल्स में असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सत्ता मिलने का अनुमान जताया गया था. तमिलनाडु में डीएमके, केरल में यूडीएफ और पुडुचेरी में एनडीए की जीत की संभावना व्यक्त की गई थी. लेकिन ये अनुमान सच साबित होंगे या नतीजा कुछ और निकलेगा. इसके बारे में जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए.  

 

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03 May 2026
22:54 PM

Assembly Elections 2026 Live Updates: पुडुचेरी में भी बनेगी सरकार, 30 सीटों पर आएंगे रिजल्ट

देश के चार राज्यों के साथ सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. असेंबली में कुल 33 सीटें हैं, जिनमें से 30 निर्वाचित होती हैं. इनके नतीजे सोमवार को घोषित होंगे, जबकि 3 सदस्य नामांकित किए जाएंगे 

22:52 PM

Assembly Elections 2026 Live Updates: केरल में 140 सीटों पर एक साथ आएगा रिजल्ट

केरल में असेंबली की कुल 140 सीटें हैं. जिस पर सोमवार को एक साथ रिजल्ट घोषित होगा. राज्य में फिलहाल एलडीएफ की सरकार है और पिनरायी विजयन मुख्यमंत्री हैं.

22:51 PM

Assembly Elections 2026 Live Updates: तमिलनाडु की 234 सीटों पर आएंगे नतीजे, उम्मीदवारों का दिल धड़का

तमिलनाडु में असेंबली की कुल 234 सीटें हैं. जिन पर सोमवार को काउंटिंग होगी और उसके बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. इसे लेकर उम्मीदवारों को दिल धड़के हुए हैं.

22:50 PM

Assembly Elections 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर घोषित होगा रिजल्ट

पश्चिम बंगाल में असेंबली की कुल 294 सीटें हैं. जिनमें से 293 सीटों पर 4 मई को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे. जबकि एक सीट पर गड़बड़ी की वजह से वहां पर मतदान रद्द कर दिया गया है. वहां पर 21 मई को चुनाव होंगे. 

22:49 PM

Assembly Elections 2026 Live Updates: असम में 126 सीटों पर आएंगे नतीजे

असम में असेंबली की 126 सीटें हैं, जिस पर सोमवार को नतीजे सामने आएंगे. इन सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की सीट भी शामिल है. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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Assembly Elections 2026West Bengal elections 2026

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