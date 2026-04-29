State Election 2026 Exit Poll Live Updates: पांच राज्यों में कौन बनेगा कुर्सी का किंग? किसको मिलेगा वनवास, कुछ देर में ZEENIA AI एग्जिट पोल में बताएंगी सटीक आंकड़े

Assembly Election AI Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. . नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने चार राज्यों और एक यूटी में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है. बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जीत-हार के क्या आसार हैं, जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये लाइव ब्लॉग...
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State Assembly Election Zeenia Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है. इसके साथ ही असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनावी नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने चार राज्य और एक यूटी में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है, जिसके मुताबिक बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है. 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी.
Election Zeenia eExit Poll Live: ज़ीनिया एआई एक्जिट पोल करने वाली ज़ीनिया आई पर्दे पर
आपको बताते चलें कि ज़ी न्यूज़ की एआई एंकर ज़ीनिया शाम 04.56 मिनट पर ज़ी न्यूज़ के स्टूडियो में प्रकट हुईं. उन्होंने ज़ी न्यूज़ के एंकर प्रत्यूष खरे से बातचीत में बताया कि उन्हें अब तक जितना डाटा मिला, उसका एनलिसिस वो कर चुकी हैं. अभी बंगाल का फाइनल डाटा आना बाकी है 6 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद जितना डाटा आएगा. उसका एनालिसिस करके वो सबसे सटीक एक्जिट पोल बताएंगी. क्योंकि डाटा एनलिसिस का काम जारी है आगे आने वाला डाटा भी फौरन डिटेक्ट करके सबसे सटीक एक्जिट पोल आपको जी़निया बताएंगी.
Exit Poll 2026 LIVE update : थोड़ी देर में सबसे सटीक एग्जिट पोल... पढ़िए पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार?
पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल पर सबकी नजर है. शाम 6:30 बजे से शुरुआती अनुमान आने लगेंगे, जो चुनावी तस्वीर का संकेत देंगे.
Exit Poll 2026: एक्जिट पोल नतीजे
चुनाव आयोद ने आज शाम 06.30 बजे तक एक्जिट पोल के नतीजे बताने पर रोक लगाई है. इसकी वजह बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान है. विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा और आखिरी चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 142 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी. सुबह होते ही लोगों की आवाजाही बढ़ गई. कहीं बूथ के बाहर कतारें दिखीं, तो कहीं लोग आराम से अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं. वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी.
Zeenia ai exit poll: ज़ीनिया का एक्जिट पोल
ज़ी न्यूज़ की एआई एंकर 2024 से एक्जिट पोल कर रही है. ज़ी न्यूज़ आपको पोल ऑफ पोल्स पर भी सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़े दिखाता आया है. ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल के हमारे इस प्लेटफार्म पर इस बार भी आपको 29 अप्रैल, 2026 की शाम 06.30 बजे से एक्जिट पोल के दिलचस्प आंकड़े दिखेंगे. वहीं काउंटिंग के दिन 4 मई को भी ज़ी न्यूज़ की हमारी टीम आपको सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक चुनाव परिणाम के बारे में आपको अपडेट देंगे.
Ban on Exit Poll
Time Period
09 April, 2026 - 7:00 AM
To
29 April, 2026 - 6:30 PM
एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
समय अवधि
09 अप्रैल, 2026 - प्रातः 7:00 बजे
से
29 अप्रैल, 2026 - सायं 6:30 बजे#AssemblyElection2024#AssamElections2026#KeralaElections2026… pic.twitter.com/T07lhD0g29
— Election Commission of India (@ECISVEEP) April 29, 2026
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