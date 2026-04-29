Advertisement
trendingNow13197738
Hindi NewsदेशState Election 2026 Exit Poll Live Updates: पांच राज्यों में कौन बनेगा कुर्सी का किंग? किसको मिलेगा वनवास, कुछ देर में ZEENIA AI एग्जिट पोल में बताएंगी सटीक आंकड़े

State Election 2026 Exit Poll Live Updates: पांच राज्यों में कौन बनेगा कुर्सी का किंग? किसको मिलेगा वनवास, कुछ देर में ZEENIA AI एग्जिट पोल में बताएंगी सटीक आंकड़े

Assembly Election AI Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है. नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. . नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने चार राज्यों और एक यूटी में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है. बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जीत-हार के क्या आसार हैं, जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा ये लाइव ब्लॉग...

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ai photo
ai photo
LIVE Blog

State Assembly Election Zeenia Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है. इसके साथ ही असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनावी नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने चार राज्य और एक यूटी में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है, जिसके मुताबिक बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है. 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी. 

Add Zee News as a Preferred Source
29 April 2026
17:02 PM

Election Zeenia eExit Poll Live: ज़ीनिया एआई एक्जिट पोल करने वाली ज़ीनिया आई पर्दे पर

आपको बताते चलें कि ज़ी न्यूज़ की एआई एंकर ज़ीनिया शाम 04.56 मिनट पर ज़ी न्यूज़ के स्टूडियो में प्रकट हुईं. उन्होंने ज़ी न्यूज़ के एंकर प्रत्यूष खरे से बातचीत में बताया कि उन्हें अब तक जितना डाटा मिला, उसका एनलिसिस वो कर चुकी हैं. अभी बंगाल का फाइनल डाटा आना बाकी है 6 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद जितना डाटा आएगा. उसका एनालिसिस करके वो सबसे सटीक एक्जिट पोल बताएंगी. क्योंकि डाटा एनलिसिस का काम जारी है आगे आने वाला डाटा भी फौरन डिटेक्ट करके सबसे सटीक एक्जिट पोल आपको जी़निया बताएंगी. 

16:58 PM

Exit Poll 2026 LIVE update : थोड़ी देर में सबसे सटीक एग्जिट पोल... पढ़िए पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार?

पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में मतदान खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल पर सबकी नजर है. शाम 6:30 बजे से शुरुआती अनुमान आने लगेंगे, जो चुनावी तस्वीर का संकेत देंगे.

 

16:55 PM

Exit Poll 2026: एक्जिट पोल नतीजे 

चुनाव आयोद ने आज शाम 06.30 बजे तक एक्जिट पोल के नतीजे बताने पर रोक लगाई है. इसकी वजह बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान है.  विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा और आखिरी चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 142 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी. सुबह होते ही लोगों की आवाजाही बढ़ गई. कहीं बूथ के बाहर कतारें दिखीं, तो कहीं लोग आराम से अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं. वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी.

16:46 PM

Zeenia ai exit poll: ज़ीनिया का एक्जिट पोल

ज़ी न्यूज़ की एआई एंकर 2024 से एक्जिट पोल कर रही है. ज़ी न्यूज़ आपको पोल ऑफ पोल्स पर भी सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़े दिखाता आया है. ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल के हमारे इस प्लेटफार्म पर इस बार भी आपको 29 अप्रैल, 2026 की शाम 06.30 बजे से एक्जिट पोल के दिलचस्प आंकड़े दिखेंगे. वहीं काउंटिंग के दिन 4 मई को भी ज़ी न्यूज़ की हमारी टीम आपको सबसे पहले सबसे तेज और सबसे सटीक चुनाव परिणाम के बारे में आपको अपडेट देंगे. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

Zeenia Exit Poll 2026Assembly Election AI Exit Poll 2026State Assembly Election Zeenia Exit Poll 2026

Trending news

धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बरताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा
Zubair Ansari
धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बरताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
West Bengal assembly elections
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
State Election 2026 Exit Poll Live Updates: पांच राज्यों में कौन बनेगा कुर्सी का किंग? किसको मिलेगा वनवास, कुछ देर में ZEENIA AI एग्जिट पोल में बताएंगी सटीक आंकड़े
Zeenia Exit Poll 2026
State Election 2026 Exit Poll Live Updates: पांच राज्यों में कौन बनेगा कुर्सी का किंग? किसको मिलेगा वनवास, कुछ देर में ZEENIA AI एग्जिट पोल में बताएंगी सटीक आंकड़े
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
Bombay High Court
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
ISIS
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
Narendra Modi news
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
Delhi news
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर
BJP
गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर