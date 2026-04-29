State Election 2026 Exit Poll Live Updates: पांच राज्यों में कौन बनेगा कुर्सी का किंग? किसको मिलेगा वनवास, कुछ देर में ZEENIA AI एग्जिट पोल में बताएंगी सटीक आंकड़े

State Assembly Election Zeenia Exit Poll 2026 Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है. इसके साथ ही असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनावी नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे. नतीजों से पहले ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने चार राज्य और एक यूटी में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है, जिसके मुताबिक बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है. 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

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