Assembly Elections 2026 LIVE: 'एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे', असम में बोले अमित शाह; राहुल-ममता पर भी साधा निशाना

State Assembly elections 2026 LIVE Updates: देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. जिसमें असम, केरल और पोडुचेरी में 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होनी है. इन तीनों राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का 7 अप्रैल 2026 को आखिरी दिन है. अब से महज कुछ घंटे बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा. इससे पहले सभी सियासी दल जोर-जोर से प्रचार में लगे हैं.
Trending Photos
Vidhan Sabha Chunav 2026 LIVE Updates: शाम पांच बजे से चुनावी राज्य असम, केरल और पुडुचेरी में साइलेंस पीरियड लागू हो जाएगा. यानी किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार या मतदाताओं को प्रभावी करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं किया जाएगा. किसी भी प्रकार की रैली, टीवी, रेडियो या अन्य माध्यम से कोई भी चुनावी प्रचार से जुड़ी सामग्री नहीं प्रसारित की जाएगी. बता दें कि इन तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और नतीजे 4 मई को आएंगे.
केरल, असम और पुडुचेरी में चुनावी प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के नेता एक्टिव हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए केवल कुछ घंटों का समय शेष है. असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा लगातार रैलिया कर रहे हैं. असम की कमान कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव गोगई संभाले हुए हैं और वह प्रचार प्रसार में लगे हैं. आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केरलम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी रैलियां कीं.
चुनाव से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...
Assembly Elections 2026 LIVE: केरलम में चुनावी तैयारियां पूरी
आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बारे में, कन्नूर के ज़िला कलेक्टर अरुण के. विजयन कहते हैं कि तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं. 8 अप्रैल को हमारे डिस्पैच सेंटर पोलिंग पार्टियों को मशीनें बांटेंगे. वे जिले में बने पोलिंग सेंटरों की ओर रवाना होंगे. हमने वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग मतदाताओं और जरूरी ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं के लिए घर से वोट डालने की प्रक्रिया पूरी कर ली है. उन्होंने अपना मतदान पूरा कर लिया है. हमें उम्मीद है कि कन्नूर में चुनाव बहुत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न होंगे.
Assembly Elections 2026 LIVE: केरलम में चुनावी प्रचार तेज
केरलम विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ रहे विभिन्न दलों (जिनमें LDF, UDF, BJP और अन्य शामिल हैं) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तिरुवनंतपुरम में चुनाव प्रचार किया. केरलम में चुनाव 9 अप्रैल को होना निर्धारित है.
#WATCH | Keralam: Leaders and workers of various parties contesting in the Keralam Assembly Elections, including LDF, UDF, BJP and others, hold an election campaign in Thiruvananthapuram on the last day of campaigning.
The election in Keralam is scheduled to take place on 9th… pic.twitter.com/vrq4CVtTNC
— ANI (@ANI) April 7, 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: कांग्रेस पर बरसे अमित शाह
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं. इसी कड़ी में असम के कछार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं. ममता दीदी और राहुल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है. राहुल बाबा, आप CAA का विरोध करते थे, आप यहाँ आए हुए बंगाली शरणार्थी भाई-बहनों को वोट का अधिकार देने का विरोध करते थे, लेकिन आप घुसपैठियों का स्वागत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे उनका वोट बैंक हैं... ममता बनर्जी को रोने दीजिए, राहुल बाबा को छाती पीटने दीजिए, लेकिन BJP चुन-चुनकर हर एक घुसपैठिए को इस देश से बाहर निकाल देगी.
#WATCH | Cachar, Assam: Addressing a public rally, Union Home Minister Amit Shah says, "We are striking the names of infiltrators from the voter list. Mamata Didi and Rahul Baba are having a stomachache. Rahul Baba, you used to oppose CAA, you were opposing giving voting rights… pic.twitter.com/E1hWbZRdfj
— ANI (@ANI) April 7, 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: गुस्से से आगबबूला हुए असम के सीएम
असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा पर निशाना साधा है. मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान जब पत्रकारों से सीएम हिमंता बिस्वा सरमा से कहा कि पवन खेड़ा ने पहले डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे, लेकिन आज खरगे जी ने कहा है कि चूंकि आपकी सरकार केंद्र में है, तो वह विदेश मंत्री से पूछेंगे कि सच्चाई क्या है? इस पर बरसते हुए सरमा ने कहा, 'क्या पागल है यार. सच्चाई आप नहीं जानते हैं, तो क्यों आपने डाला...आपको पहले पूछना चाहिए था. पागल हैं क्या ये लोग?'
Assembly Elections 2026 LIVE: खरगे का दावा- असम में बनेगी कांग्रेस की सरकार
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार बन रही है. उन्होंने दावा किया कि मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की करीब 73 सीटें आएंगी और जनता भी हमारे साथ है. मेरी अपील है कि आप सभी मतदान करें. जो लोग राज्य से बाहर हैं, वे भी आकर मतदान करें और कांग्रेस की सरकार बनाएं. साथ ही, असम के लिए एक भद्र और सुशील मुख्यमंत्री चुनिए.
Assembly Elections 2026 LIVE: मल्लिकार्जुन खरगे की अमस की जनता से अपील
चुनावी प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लोगों से खास अपील की है. उन्होंने इस दौरान सीएम हिमंता बिस्वा सरमा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आप अपने वोट से असम की सबसे भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दीजिए. असम की जनता को अपनी संस्कृति और परंपरा प्यारी है, इसलिए वे हिमंता जैसे अभद्र, असभ्य मुख्यमंत्री को सत्ता में नहीं चाहते हैं. असम का CM सिर्फ खुद का विकास कर रहा है. वो सिंडिकेट चला रहा है, जिसमें वो अपने दोस्तों और कॉरपोरेट्स को यहां की जमीन सौंप रहा है.
Assembly elections 2026 LIVE: चुनावी प्रचार का आखिर दिन
देश के तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है. जहां-जहां वोटिंग होनी है उसमें असम, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं. इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है. आज शाम पांच बजे चुनावी शोर थम जाएगा.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.