Assembly Elections 2026 LIVE: 'एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकालेंगे', असम में बोले अमित शाह; राहुल-ममता पर भी साधा निशाना

Vidhan Sabha Chunav 2026 LIVE Updates: शाम पांच बजे से चुनावी राज्य असम, केरल और पुडुचेरी में साइलेंस पीरियड लागू हो जाएगा. यानी किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार या मतदाताओं को प्रभावी करने वाली सामग्री का प्रसारण नहीं किया जाएगा. किसी भी प्रकार की रैली, टीवी, रेडियो या अन्य माध्यम से कोई भी चुनावी प्रचार से जुड़ी सामग्री नहीं प्रसारित की जाएगी. बता दें कि इन तीनों राज्यों में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और नतीजे 4 मई को आएंगे.

चुनावी प्रचार का आखिरी दिन

केरल, असम और पुडुचेरी में चुनावी प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों के नेता एक्टिव हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए केवल कुछ घंटों का समय शेष है. असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा लगातार रैलिया कर रहे हैं. असम की कमान कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव गोगई संभाले हुए हैं और वह प्रचार प्रसार में लगे हैं. आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केरलम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी रैलियां कीं.

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