Assembly elections 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज भवानीपुर से दाखिल करेंगी नामांकन

State Assembly elections 2026 LIVE Updates: देश के पांच राज्यों में चुनावी तैयारियां जोर-शोर पर हैं. पश्चिम बंगाल में 2026 का यह विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है. अहम सवाल यह है कि क्या सत्ताधारी पार्टियां अपनी सत्ता बचा पाएंगी, या फिर मतदाता अब बदलाव के लिए तैयार हैं? C-VOTER के अनुमानों के मुताबिक, पूरे राज्य में पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.
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Vidhan Sabha Chunav 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है. सूबे में वोटिंग को अब महज 2 सप्ताह ही और रह गए हैं. राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर कुल दो चरणों में वोटिंग होनी है. पहले चरण में 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को होगी और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी. जो भी सियासी दल इस चुनाव में 148 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करेगा. पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होगा. यह मुकाबला मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टी, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) और राज्य में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच है. इस बीच आज सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपना नामांकन भवानीपुर विधानसभा से दाखिल करेंगी.
जांच-पड़ताल के बाद सूबे के 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं को वोट डालने के लिए अयोग्य पाया गया है. समीक्षा के दायरे में आए कुल 60.06 लाख मतदाताओं में से 27,16,393 मतदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया. इससे पहले भी वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और संशोधन किए जाने के कारण, अब मतदाताओं की कुल संख्या घटकर 7.04 करोड़ रह गई है. ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी इन सभी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दोबारा शामिल करवाने के लिए हरसंभव संघर्ष करेगी. वोटर लिस्ट से सबसे ज़्यादा नाम मुस्लिम-बहुल जिले मुर्शिदाबाद में हटाए गए हैं. यहां जांच के दायरे में आए 11,01,145 मतदाताओं में से 4,55,137 मतदाताओं को अयोग्य पाया गया. वहीं, सबसे कम नाम झाड़ग्राम ज़िले से हटाए गए हैं, जहां केवल 1,240 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.
पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में जबरदस्त राजनीतिक होड़, लोक-कल्याण के वादे, और शासन-प्रशासन व वोटर लिस्ट से जुड़े सवाल हावी रहे हैं. रोजगार, विकास, पहचान की राजनीति और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे इस चुनाव के केंद्र में हैं. बड़ी संख्या में मतदाताओं और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के चलते, इस चुनाव को पूर्वी भारत में राजनीतिक ताकत की एक बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है.
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Assembly Election 2026 Live Update: ममता बनर्जी सुबह आज भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगी
आज सुबह साढ़े 10 बजे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल करेंगी. वहीं BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे. वो दोपहर 1 बजे सोनापुर, अलीपुरद्वार में जनसभा करेंगे उसके बाद दोपहर 3.15 बजे नागराकाटा, जलपाईगुड़ी में चाय बागान श्रमिकों के साथ बैठक करेंगे और शाम 5 बजे: मैनागुड़ी में रोड शो करेंगे. वहीं रात 8 बजे सिलीगुड़ी के होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में BJP कार्यकर्ताओं की बैठक होगी.
Assembly Election 2026 Live Update: कोच्चि में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दलों ने दिखाई अपनी ताकत
मंगलवार को एर्नाकुलम जिले में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए ज़ोरदार चुनाव प्रचार का नाटकीय समापन देखने को मिला. सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में 'कलासक्कोट्टू' (Kalasakkottu) के नाम से जाने जाने वाले जीवंत और जोश भरे समापन समारोह आयोजित किए. सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक तय केंद्रों पर उमड़ पड़े, जिससे सार्वजनिक चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे रंग, संगीत और एकजुट होकर ताकत दिखाने के एक शानदार नजारे में बदल गए.
Assembly Election 2026 Live Update: तिरुपत्तूर में नामांकन को लेकर झड़प के मामले में AIADMK के पदाधिकारी गिरफ्तार
मंगलवार को तिरुपत्तूर में नटरामपल्ली पुलिस ने AIADMK के 5 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया. इन पदाधिकारियों की एक समूह के साथ झड़प हो गई थी. यह समूह तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए जोलारपेट विधानसभा क्षेत्र से AIADMK के पूर्व मंत्री के.सी. वीरमणि द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों के सत्यापन पर आपत्ति जता रहा था. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान के. महालिंगम (60), एस. प्रभु (42), बी. सुसिकरन (39), आर. तिरुमूर्ति (29) और एन. जयप्रकाश (28) के रूप में हुई है. ये सभी तिरुपत्तूर के निवासी हैं और इस क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारी हैं.
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