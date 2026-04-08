Assembly elections 2026 LIVE: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आज भवानीपुर से दाखिल करेंगी नामांकन

Vidhan Sabha Chunav 2026 LIVE Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है. सूबे में वोटिंग को अब महज 2 सप्ताह ही और रह गए हैं. राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर कुल दो चरणों में वोटिंग होनी है. पहले चरण में 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को होगी और वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी. जो भी सियासी दल इस चुनाव में 148 सीटों के जादुई आंकड़े को पार करेगा. पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होगा. यह मुकाबला मुख्य रूप से सत्ताधारी पार्टी, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) और राज्य में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच है. इस बीच आज सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अपना नामांकन भवानीपुर विधानसभा से दाखिल करेंगी.

जांच-पड़ताल के बाद सूबे के 27 लाख से ज्यादा मतदाताओं को वोट डालने के लिए अयोग्य पाया गया है. समीक्षा के दायरे में आए कुल 60.06 लाख मतदाताओं में से 27,16,393 मतदाताओं को अयोग्य घोषित कर दिया गया. इससे पहले भी वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और संशोधन किए जाने के कारण, अब मतदाताओं की कुल संख्या घटकर 7.04 करोड़ रह गई है. ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी इन सभी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में दोबारा शामिल करवाने के लिए हरसंभव संघर्ष करेगी. वोटर लिस्ट से सबसे ज़्यादा नाम मुस्लिम-बहुल जिले मुर्शिदाबाद में हटाए गए हैं. यहां जांच के दायरे में आए 11,01,145 मतदाताओं में से 4,55,137 मतदाताओं को अयोग्य पाया गया. वहीं, सबसे कम नाम झाड़ग्राम ज़िले से हटाए गए हैं, जहां केवल 1,240 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं.

पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में जबरदस्त राजनीतिक होड़, लोक-कल्याण के वादे, और शासन-प्रशासन व वोटर लिस्ट से जुड़े सवाल हावी रहे हैं. रोजगार, विकास, पहचान की राजनीति और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे इस चुनाव के केंद्र में हैं. बड़ी संख्या में मतदाताओं और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के चलते, इस चुनाव को पूर्वी भारत में राजनीतिक ताकत की एक बड़ी परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है.

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