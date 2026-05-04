Barrackpore, Dum Dum and Bankura Result 2026 Live: बैरकपुर, बांकुड़ा और दमदम में लहराएगा किसका परचम? यहां देखें पल-पल की अपडेट

Barrackpore, Dum Dum, Bankura Election Results 2026 Live: Barrackpore, Bankura और Dum Dum सीटों पर मतगणना आज 8 बजे से शुरु किया जाएगा. ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर में हर राउंड के साथ तस्वीर बदलती नजर आ रही है.
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Barrackpore, Dum Dum and Bankura Chunav Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से पहले आज सबकी नजर राज्य की उन हाई-प्रोफाइल सीटों पर टिकी है, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है. पश्चिम बंगाल की बांकुरा, बैरकपुर और दमदम जैसी सीटें इस बार सत्ता की तस्वीर बदल सकती हैं. कहीं ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बचाने की कोशिश में है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त को जीत में बदलने की तैयारी में है. कई सीटों पर जीत-हार का अंतर पहले बेहद कम रहा है, इसलिए हर राउंड के साथ सस्पेंस बढ़ना तय है. वोटिंग मंदी, जातीय समीकरण, शहरी-ग्रामीण संतुलन और पिछले चुनावों के आंकड़े इस बार यात्राओं को और दिलचस्प बना रहे हैं. हमारे लाइव ब्लॉग में आपको हर सीट का पल-पल का अपडेट, बड़े उलटफेर और जीत-हार की सबसे तेज जानकारी मिलेगी.
West Bengal की बैरकपुर विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल 2026 को मतदान हुआ था और अब सभी की नजर नतीजों पर है. इस सीट से All India Trinamool Congress ने राजू चक्रवर्ती (राज) को उम्मीदवार बनाया है, जबकि Bharatiya Janata Party ने चंद्रमणि शुक्ला को मैदान में उतारा है. 2021 के चुनाव में राजू चक्रवर्ती ने इसी सीट पर जीत हासिल की थी. उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार चंद्रमणि शुक्ला को 9,222 वोटों के अंतर से हराया था. अब 2026 में देखना होगा कि बैरकपुर की जनता किसे जीत दिलाती है.
दम दम उत्तर विधानसभा सीट की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल के PRESIDENCY क्षेत्र में आती है.
West Bengal की दम दम उत्तर विधानसभा सीट पर काउंटिंग शुरू होने से पहले पिछले चुनाव नतीजों पर एक नजर डालते हैं. 2021 में इस सीट से AITC प्रत्याशी Chandrima Bhattacharya ने 95,465 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी. वहीं बीजेपी उम्मीदवार डॉ. अर्चना मजूमदार को 66,966 वोट मिले थे और वह दूसरे स्थान पर रही थीं. अब 2026 में इस सीट पर क्या तस्वीर बनती है, इसका जवाब मतगणना के शुरुआती रुझानों के साथ साफ होने लगेगा.
दमदम विधानसभा सीट पर 2026 चुनाव से प्रमुख चेहरों में Bratya Basu (तृणमूल कांग्रेस), अरिजीत बक्शी (बीजेपी) और दुलु डे (निर्दलीय) शामिल हैं. वहीं अगर दमदम उत्तर सीट की बात करें तो Chandrima Bhattacharya (तृणमूल कांग्रेस), सौरव सिकदार (बीजेपी), धनंजय मैत्रा (कांग्रेस) और दीप्तिता धर (सीपीआई-एम) जैसे उम्मीदवार मैदान में हैं. इन सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है.
बांकुड़ा विधानसभा सीट पर 2026 चुनाव में कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं. प्रमुख उम्मीदवारों में Anup Mandal (तृणमूल कांग्रेस), Niladri Sekhar Dana (बीजेपी), Arup Banerjee (कांग्रेस) और Avoyananda Mukhopadhyay (सीपीआई-एम) शामिल हैं. इनके अलावा अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं. बांकुड़ा सीट पर इन बड़े चेहरों के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है.
धमकी मिलने के बाद संतु दास ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बदमाशों ने केवल डराने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए हैं. उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं को इस तरह की धमकियों से डराया नहीं जा सकता. उन्होंने इसे एक कायरतापूर्ण हरकत करार दिया है.
बीजेपी पर लगे 'आतंकित' करने के आरोप?
उत्तर पानीहाटी शहर के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चक्रवर्ती ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में इस तरह की घटिया राजनीति कभी नहीं हुई. चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी गलत संस्कृति का सहारा लेकर आम इंसान को आतंकित करना चाहती है और क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश कर रही है.
दम दम बैरकपुर संगठनात्मक जिला युवा तृणमूल संपादक संतु दास के घर के बाहर बदमाशों ने एक सफेद कपड़े पर लिखकर धमकी भरा पोस्टर लगा दिया. इस पोस्टर पर डराने वाले शब्दों में लिखा था— ''तृणमूल तेरी नेतागिरी का कल ही तेरा आखिरी दिन''. यह घटना खारदा विधानसभा के अंतर्गत शारदा पल्ली इलाके में हुई है, जिससे स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में डर का माहौल बना हुआ है.
कार्यकर्ताओं का हंगामा और गिरफ्तारी की मांग?
जैसे ही धमकी की खबर फैली, भारी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कर्मी और समर्थक घटनास्थल पर जमा हो गए. उग्र कार्यकर्ताओं ने बदमाशों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की. पुलिस प्रशासन से अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है.
पश्चिम बंगाल की डम डम विधानसभा सीट पर मतगणना शुरू होने वाली है और कुछ ही देर में शुरुआती रुझान सामने आने लगेंगे. इस हाई-प्रोफाइल सीट पर किस उम्मीदवार को बढ़त मिल रही है और कौन पीछे चल रहा है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है. राउंड दर राउंड आने वाले आंकड़े चुनावी तस्वीर साफ करेंगे और अंत में इसी सीट का विजेता तय होगा.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत बैरकपुर सीट पर मतदान पूरा होने के बाद अब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. 294 सीटों वाली विधानसभा में बैरकपुर का परिणाम राज्य के कुल चुनावी आंकड़ों में अहम भूमिका निभाएगा. हर राउंड की गिनती के साथ वोटों का आंकड़ा बदलता रहेगा और अंत में इसी आधार पर तय होगा कि 2026 में इस सीट से जीत किस उम्मीदवार के नाम दर्ज होगी.
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