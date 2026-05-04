Barrackpore, Dum Dum and Bankura Result 2026 Live: बैरकपुर, बांकुड़ा और दमदम में लहराएगा किसका परचम? यहां देखें पल-पल की अपडेट

Barrackpore, Dum Dum and Bankura Chunav Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों से पहले आज सबकी नजर राज्य की उन हाई-प्रोफाइल सीटों पर टिकी है, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है. पश्चिम बंगाल की बांकुरा, बैरकपुर और दमदम जैसी सीटें इस बार सत्ता की तस्वीर बदल सकती हैं. कहीं ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बचाने की कोशिश में है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त को जीत में बदलने की तैयारी में है. कई सीटों पर जीत-हार का अंतर पहले बेहद कम रहा है, इसलिए हर राउंड के साथ सस्पेंस बढ़ना तय है. वोटिंग मंदी, जातीय समीकरण, शहरी-ग्रामीण संतुलन और पिछले चुनावों के आंकड़े इस बार यात्राओं को और दिलचस्प बना रहे हैं. हमारे लाइव ब्लॉग में आपको हर सीट का पल-पल का अपडेट, बड़े उलटफेर और जीत-हार की सबसे तेज जानकारी मिलेगी.

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