Bengal Election LIVE: बंगाल में 15 बूथों पर शांतिपूर्ण री पोलिंग जारी, थोड़ी देर में सीएम ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के चार बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया गया था. गौरतलब है कि डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र TMC नेता अभिषेक बनर्जी का गढ़ है. इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय में TMC की एक याचिका पर सुनवाई भी होने वाली है. पार्टी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ECI के निर्देश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई थी.
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Bengal Elections LIVE: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच दक्षिण 24 परगना जिले की दो अहम सीटों डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम के 15 पोलिंग बूथों पर शनिवार को दोबारा वोटिंग शुरू हो गई. यह फैसला चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव तंत्र से मिली रिपोर्ट के आधार पर लिया है. री-पोलिंग का ये कदम BJP की शिकायत के बाद उठाया गया है. पार्टी ने आरोप लगाया था कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और धांधली हुई थी. ECI ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया. डायमंड हार्बर सीट को TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, इसलिए यहां की री-पोलिंग पर सभी दलों की खास नजर बनी हुई है. इन सीटों के नतीजे चुनावी समीकरण पर असर डाल सकते हैं.
इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय में TMC की एक याचिका पर सुनवाई भी होने वाली है. पार्टी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ECI के निर्देश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई थी. ECI ने निर्देश दिया था कि 4 मई को वोटों की गिनती के दौरान काउंटिंग सेंटर्स पर केवल केंद्रीय बलों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को ही काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में तैनात किया जाए. BJP ने TMC के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दबाव में हैं, क्योंकि कई एग्जिट पोल्स में राज्य में BJP की बढ़त दिखाई गई है. हालांकि, ममता बनर्जी ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी. री-पोलिंग और अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में तनाव और तेज हो गया है. अब सभी की नजरें वोटिंग के नतीजों पर टिकी हैं, जो राज्य की सियासत की दिशा तय करेंगे. बंगाल से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहिए जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ...
मगराहाट पश्चिम में री-पोलिंग, महिला मतदाता ने झेली दो दिन की मजदूरी की मार
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के तहत मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ पर दोबारा मतदान जारी है. एक मतदाता निशा मंडल ने बताया कि मैं यहां दोबारा वोट डालने आई हूं. मुझे रोज काम पर जाना होता है, लेकिन पिछले मतदान के दिन और आज दोनों दिन मुझे छुट्टी लेनी पड़ी. इससे मेरी दो दिन की मजदूरी कट गई है.
मगराहाट पश्चिम में री-पोलिंग के दौरान लंबी कतारें, त्रिकोणीय मुकाबला जारी
पश्चिम बंगाल चुनाव में दक्षिण 24 परगना की मगराहाट पश्चिम विधानसभा सीट के बहिर्पुया कुरकुरिया F.P. स्कूल स्थित मतदान केंद्रों (बूथ संख्या 230, 231 और 232) पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. इस सीट पर TMC के शमीम अहमद, BJP के गौरसुंदर घोष और Congress के अब्दुल मजीद हल्दर के बीच कड़ा मुकाबला जारी है.
#WATCH | West Bengal Elections Repolling | Long queues of voters at the Bahirpuya Kurkuriya F.P. School polling booths (No 230, 231, and 232) at Magrahat Paschim Assembly Constituency of South 24 Parganas.
The constituency sees a contest among TMC's Shamim Ahmed, BJP's… pic.twitter.com/rZfnT6RBxR
— ANI (@ANI) May 2, 2026
री-पोलिंग पर अर्जुन सिंह का समर्थन, EVM पर ‘सेलोटेप’ मुद्दा उठाया
पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच BJP उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने दोबारा मतदान का समर्थन किया है. नोआपारा सीट से उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने EVM से जुड़ी कथित गड़बड़ी पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा के चुनाव चिह्न वाले बटन पर सेलोटेप लगाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि यदि इस वजह से कोई मतदाता वोट नहीं डाल पाया, तो यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे मतदाताओं को दोबारा मतदान का अवसर दिया जाए.
बंगाल चुनाव LIVE Updates: मगराहाट पश्चिम में नाजरा बूथों पर री-पोलिंग, त्रिकोणीय मुकाबला
पश्चिम बंगाल चुनाव के तहत दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नाजरा पोलिंग स्टेशन के बूथ नंबर 126 और 127 पर दोबारा मतदान कराया जा रहा है. इस सीट पर TMC के शमीम अहमद, BJP के गौरसुंदर घोष और Congress के अब्दुल मजीद हलदर के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है.
#WATCH पश्चिम बंगाल चुनाव | दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नाजरा पोलिंग स्टेशन 126 और 127 पर फिर से मतदान हो रहा है।
इस सीट पर TMC के शमीम अहमद, भाजपा के गौरसुंदर घोष और कांग्रेस के अब्दुल मजीद हलदर के बीच मुकाबला है। pic.twitter.com/7qraY29GzV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 2, 2026
TMC vs BJP: मतगणना को लेकर छिड़ी नई जंग, SC पहुंचा मामला
तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के उस निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि मतगणना के दौरान हर टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइज़र या असिस्टेंट में से कम से कम एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार या PSU से होना अनिवार्य होगा. TMC का आरोप है कि यह आदेश मनमाना, भेदभावपूर्ण और अधिकार क्षेत्र से बाहर जारी किया गया है. पार्टी का कहना है कि चुनाव में उसका मुख्य मुकाबला Bharatiya Janata Party (BJP) से है, जो केंद्र में सत्तारूढ़ है और केंद्रीय कर्मचारियों पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण होता है. ऐसे में मतगणना प्रक्रिया में पक्षपात की आशंका बढ़ जाती है.
पार्टी ने यह भी तर्क दिया कि मौजूदा नियमों के तहत पहले से ही हर काउंटिंग टेबल पर माइक्रो-ऑब्जर्वर मौजूद होते हैं, जो केंद्रीय कर्मचारी ही होते हैं। इसके बावजूद नए निर्देश के जरिए केंद्रीय कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती का कोई औचित्य नहीं है. TMC ने यह भी कहा कि इस तरह का निर्णय लेने का अधिकार Additional CEO के पास नहीं है, बल्कि यह फैसला केवल Election Commission of India ही कर सकता है. पार्टी के अनुसार, काउंटिंग टेबल पर केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से मतगणना की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंता का विषय है.
Re-Poll In Bengal Live Updates: बंगाल के इन बूथों पर हो रही री पोलिंग, देखें पूरी लिस्ट
मगराहाट पश्चिम (11 बूथ)
46 – उत्तर ईयरपुर F.P स्कूल, कमरा नंबर 2
126 – नजरा F.P स्कूल, कमरा नंबर 1
127 – नजरा F.P स्कूल, कमरा नंबर 2
128 – देउला F.P स्कूल, कमरा नंबर 1
142 – घोला नोयापारा गर्ल्स हाई मदरसा, कमरा नंबर 2
214 – एकतारा मलाया F.P स्कूल, कमरा नंबर 1
215 – एकतारा मलाया F.P स्कूल, कमरा नंबर 2
216 – एकतारा मलाया धोरा F.P स्कूल, कमरा नंबर 1
230 – बहिरपुया कुरकुरिया F.P स्कूल, कमरा नंबर 1
231 – बहिरपुया कुरकुरिया F.P स्कूल, कमरा नंबर 2
232 – बहिरपुया कुरकुरिया F.P स्कूल, कमरा नंबर 3
डायमंड हार्बर (4 बूथ)
117 – बागदा जूनियर हाई स्कूल
179 – चंद्र F.P स्कूल, कमरा नंबर 2
194 – हरिदेवपुर F.P स्कूल
243 – रॉयनगर F.P स्कूल, कमरा नंबर 2
Re-Poll In Bengal Live Updates: मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में री-पोलिंग, बूथों पर लगी मतदाताओं की कतारें
दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में विधानसभा चुनाव के तहत मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर दोबारा मतदान जारी है. हरिदेवपुर प्राथमिक विद्यालय (बूथ नंबर 194) से सामने आए वीडियो में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं, जहां लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं. मतदान केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके.
Re-Poll In Bengal Live: डायमंड हार्बर में री-पोलिंग के दौरान उमड़ी मतदाताओं की भीड़
दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में हरिदेवपुर प्राइमरी स्कूल स्थित बूथ नंबर 194 पर बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने पहुंच रहे हैं. मतदान को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए बूथ पर पुलिस और अन्य सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया सुचारु रूप से जारी है.
#WATCH पश्चिम बंगाल चुनाव री-पोलिंग | दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर चुनाव क्षेत्र में हरिदेवपुर प्राइमरी स्कूल के बूथ नंबर 194 पर बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं ।
यहां पुलिस और दूसरे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। pic.twitter.com/UMSVD147F9
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 2, 2026
Re-Poll In Bengal Live: मगराहाट पश्चिम में कड़ी सुरक्षा के बीच री-पोलिंग जारी
दक्षिण 24 परगना जिले के मगरहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोबारा मतदान शुरू हो गया है. मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. मतदान केंद्रों के आसपास किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए RAF के जवानों की तैनाती की गई है, ताकि वोटिंग प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.
#WATCH | West Bengal Elections Re-polling | Heavy security deployment near Magrahat Paschim Assembly Constituency in South 24 Parganas district, where re-polling started at 7 am.
Rapid Action Force (RAF) has been deployed near the polling booth to prevent any disruptions during… pic.twitter.com/GK3Dm2SF6i
— ANI (@ANI) May 2, 2026
Re-Poll In Bengal Live: री-पोलिंग के बीच एग्जिट पोल पर कांग्रेस का हमला, BJP पर लगाया प्रोपेगैंडा फैलाने का आरोप
पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने आरोप लगाया है कि BJP एग्जिट पोल्स का फायदा उठाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि कई एग्जिट पोल्स में BJP की जीत का अनुमान जताया जा रहा है, जिसे पार्टी अपने पक्ष में प्रचारित कर रही है. उनके अनुसार, यह एक तरह का प्रोपेगैंडा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित करना है. सरकार ने भरोसा जताया कि बंगाल के मतदाता समझदार हैं और सही फैसला लेंगे. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि अंतिम नतीजों का इंतजार किया जाना चाहिए.
Re-Poll In Bengal Live: री-पोलिंग पर TMC का हमला, BJP पर लगाया साजिश का आरोप
तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम सीटों के 15 बूथों पर दोबारा मतदान के फैसले को लेकर ECI पर निशाना साधा है. TMC नेता Shashi Panja ने कहा कि चुनाव आयोग का यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान के दिन BJP कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने और अन्य दलों को उकसाने की कोशिश की, ताकि अधिक से अधिक बूथों पर री-पोलिंग कराई जा सके. पांजा के अनुसार, TMC ने इन उकसावे वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन BJP ने कथित तौर पर गड़बड़ी पैदा कर बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश की. उन्होंने यह भी कहा कि BJP चुनाव में पिछड़ रही है, इसलिए ऐसी रणनीतिक चाल चल रही है.
#WATCH | Kolkata: On repolling on 15 booths in South 24 Parganas, TMC leader Shashi Panja says, "The EC thinks that repoll was warranted out there. That is why, just in the press conference, we replied that this was basically the strategy of the BJP that on the day of the poll,… pic.twitter.com/1bbEOySZp6
— ANI (@ANI) May 2, 2026
Re-Poll In Bengal Live: मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 बूथों पर री-पोलिंग जारी
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत शनिवार (2 मई) को दो निर्वाचन क्षेत्रों मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है. चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव तंत्र से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया. चुनाव आयोग द्वारा बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि तथ्यात्मक परिस्थितियों और जमीनी इनपुट को देखते हुए री-पोलिंग आवश्यक समझी गई. मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा.
Re-Poll In Bengal Live: डायमंड हार्बर में री-पोलिंग जारी
दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में आज दोबारा मतदान चल रहा है. बूथ संख्या 117 (बागदा जूनियर हाई स्कूल) पर एक सुरक्षाकर्मी लाठी के सहारे चल रहे एक मतदाता की सहायता करते हुए नजर आया.
#WATCH | West Bengal Elections Re-polling | A security personnel helps a voter, walking with the help of a stick, at booth number 117, Bagda Junior High School, in Diamond Harbour Assembly Constituency in South 24 Parganas district. pic.twitter.com/ODiIqPmM7b
— ANI (@ANI) May 2, 2026
Re-Poll In Bengal Live: बंगाल में री-पोलिंग पर EC का बयान
चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि दोबारा मतदान का फैसला दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों से मिली रिपोर्टों के साथ-साथ जमीनी हालात और तथ्यात्मक परिस्थितियों के आकलन के आधार पर लिया गया है.
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