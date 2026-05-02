Bengal Election LIVE: बंगाल में 15 बूथों पर शांतिपूर्ण री पोलिंग जारी, थोड़ी देर में सीएम ममता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

Bengal Elections LIVE: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच दक्षिण 24 परगना जिले की दो अहम सीटों डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम के 15 पोलिंग बूथों पर शनिवार को दोबारा वोटिंग शुरू हो गई. यह फैसला चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव तंत्र से मिली रिपोर्ट के आधार पर लिया है. री-पोलिंग का ये कदम BJP की शिकायत के बाद उठाया गया है. पार्टी ने आरोप लगाया था कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान कुछ बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) से छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और धांधली हुई थी. ECI ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच के बाद मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 बूथों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया. डायमंड हार्बर सीट को TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, इसलिए यहां की री-पोलिंग पर सभी दलों की खास नजर बनी हुई है. इन सीटों के नतीजे चुनावी समीकरण पर असर डाल सकते हैं.

इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय में TMC की एक याचिका पर सुनवाई भी होने वाली है. पार्टी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ECI के निर्देश के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई थी. ECI ने निर्देश दिया था कि 4 मई को वोटों की गिनती के दौरान काउंटिंग सेंटर्स पर केवल केंद्रीय बलों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को ही काउंटिंग सुपरवाइजर के रूप में तैनात किया जाए. BJP ने TMC के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दबाव में हैं, क्योंकि कई एग्जिट पोल्स में राज्य में BJP की बढ़त दिखाई गई है. हालांकि, ममता बनर्जी ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी करेगी. री-पोलिंग और अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में तनाव और तेज हो गया है. अब सभी की नजरें वोटिंग के नतीजों पर टिकी हैं, जो राज्य की सियासत की दिशा तय करेंगे. बंगाल से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहिए जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ...