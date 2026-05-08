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बंगाल-तमिलनाडु चुनाव 2026 LIVE: ममता का इस्तीफा देने से इनकार, तमिलनाडु में सरकार बनाने की जंग तेज

Bengal Tamil Nadu LIVE 2026:  पश्चिम बंगाल में विधानसभा भंग होने के साथ ममता बनर्जी सरकार का 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया. राज्यपाल R. N. Ravi ने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला लागू किया. वहीं तमिलनाडु में TVK प्रमुख विजय सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं. AIADMK, कांग्रेस और DMK के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है. बंगाल और तमिलनाडु में जारी सियासी घमासान के हर ताजा अपडेट के बने रहिए जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ... 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 08, 2026, 06:48 AM IST
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Bengal Tamil Nadu LIVE
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Bengal-Tamil Nadu LIVE: पश्चिम बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही राज्यपाल आर. एन. रवि ने विधानसभा भंग कर दी है, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यकाल भी समाप्त हो गया. इस्तीफे को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच यह फैसला संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू हुआ. राजभवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, विधानसभा भंग करने का आदेश 7 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा. इसके साथ ही राज्य की कैबिनेट स्वतः समाप्त हो गई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहीं. गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया. इस अधिसूचना पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के भी हस्ताक्षर हैं. विधानसभा भंग होने के साथ ही राज्य में पिछले 15 वर्षों से चला आ रहा तृणमूल कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया है और अब बंगाल की राजनीति नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है.

उधर तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल चरम पर है. अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय की पार्टी TVK ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई. AIADMK प्रमुख एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने अपने विधायकों के साथ बैठक कर एकजुट रहने का संदेश दिया, जबकि कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने के संकेत दिए हैं. इससे DMK और कांग्रेस के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है.

इस बीच TVK प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है. हालांकि राज्यपाल ने समर्थन पत्र मांगे हैं. दूसरी ओर DMK प्रमुख एम. के. स्टालिन ने विपक्ष में बैठने के संकेत देते हुए कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी. तमिलनाडु में अब VCK, CPI, CPM और अन्य छोटी पार्टियों का रुख तय करेगा कि विजय बहुमत साबित कर पाएंगे या राज्य में नई राजनीतिक समीकरण बनेंगे. बंगाल और तमिलनाडु में जारी सियासी घमासान के हर ताजा अपडेट के बने रहिए जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ... 

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08 May 2026
06:46 AM

तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस: TVK ने संपर्क किया, अंतिम फैसला स्टालिन लेंगे- IUML प्रमुख

तमिलनाडु में चुनाव बाद सरकार गठन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. के. एम. कादर मोहिदीन ने दावा किया है कि तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उनकी पार्टी से संपर्क किया है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के प्रमुख मोहिदीन ने कहा कि उनकी पार्टी ने अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है और अब सबकी नजर एम. के. स्टालिन पर है. उन्होंने कहा कि TVK के लोग हमारे पास आए थे, लेकिन हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है. अंतिम फैसला स्टालिन को लेना चाहिए और हम उनके फैसले को स्वीकार करेंगे. IUML, DMK के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है और पार्टी ने 2026 विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीती हैं. चुनाव परिणामों के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई है, जहां अभिनेता से नेता बने विजय की एंट्री ने पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को चुनौती दे दी है.

06:43 AM

तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज: AIADMK नेता सी.वी. शनमुगम ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा

तमिलनाडु में सरकार गठन की चर्चाओं और डिप्टी CM पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच AIADMK के वरिष्ठ नेता C. V. Shanmugam ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. पूर्व मंत्री ने गुरुवार को नई दिल्ली में अपना इस्तीफा संबंधित अधिकारी को सौंपा और बाद में इसकी पुष्टि भी की थी. पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा था कि मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है. मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. धन्यवाद. हालांकि उन्होंने इसके पीछे की राजनीतिक वजहों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था.

06:39 AM

Bengal Live 2026: अमित शाह आज पहुंचेंगे कोलकाता, एयरपोर्ट से सीधे जाएंगे दक्षिणेश्वर मंदिर

अमित शाह का कोलकाता दौरा अब आज तय हुआ है. जानकारी के मुताबिक, वह सुबह 9:30 बजे कोलकाता पहुंचेंगे. पहले उनके गुरुवार रात पहुंचने की चर्चा थी, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया.
कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अमित शाह सीधे दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाएंगे, जहां वह पूजा-अर्चना करेंगे. इसके बाद उनके कई राजनीतिक और संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होने की संभावना है. जानकारी के अनुसार, 8 मई को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक उनका कार्यक्रम न्यू टाउन स्थित होटल नोवोटेल में आरक्षित रखा गया है. इसके बाद दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक वे बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठकों और सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे. रात्रि विश्राम भी होटल नोवोटेल में ही होगा. 9 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक ब्रिगेड परेड ग्राउंड, कोलकाता में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह में उनके शामिल होने की संभावना है.

06:37 AM

AIADMK का TVK पर हमला: ‘5 सीटें कहां हैं?’ कांग्रेस समर्थन पर भी कसा तंज

चेन्नई में AIADMK के राष्ट्रीय प्रवक्ता कोवई सत्यन ने TVK और कांग्रेस गठबंधन पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि TVK खुद मान चुकी है कि उसके पास 108 सीटें हैं और उसे 5 सीटों का अतिरिक्त समर्थन मिला है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का आंकड़ा जरूरी है. उन्होंने कहा कि ऐसे में राज्यपाल का यह पूछना बिल्कुल सही है कि बाकी 5 सीटें कहाँ हैं? कांग्रेस के TVK को समर्थन देने पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 5 सीटें जोड़ने से भी TVK बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगी. कांग्रेस ने पहले ही जहाज में छेद कर दिया है और अब यह कदम जहाज को और तेजी से डुबाने जैसा है.

06:34 AM

Tamil Nadu LIVE: तमिलनाडु में सियासी भूचाल: क्या विजय को रोकने के लिए साथ आएंगे DMK और AIADMK?

तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. जिन दो दलों को दशकों से कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माना जाता रहा, वही अब एक नए समीकरण की ओर बढ़ते दिख रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, एम. के. स्टालिन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया कि एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली AIADMK, सरकार बनाने के लिए DMK का समर्थन चाहती है. बताया जा रहा है कि यह पूरी कवायद विजय और उनकी पार्टी TVK को सत्ता से दूर रखने के लिए की जा रही है. विजय के मुख्यमंत्री बनने की संभावना ने तमिलनाडु की पारंपरिक राजनीति में हलचल मचा दी है. अब सबकी नजर स्टालिन के अंतिम फैसले पर टिकी है, जो राज्य की सत्ता का भविष्य तय कर सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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