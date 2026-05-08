बंगाल-तमिलनाडु चुनाव 2026 LIVE: ममता का इस्तीफा देने से इनकार, तमिलनाडु में सरकार बनाने की जंग तेज

Bengal-Tamil Nadu LIVE: पश्चिम बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही राज्यपाल आर. एन. रवि ने विधानसभा भंग कर दी है, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कार्यकाल भी समाप्त हो गया. इस्तीफे को लेकर जारी राजनीतिक विवाद के बीच यह फैसला संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लागू हुआ. राजभवन की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, विधानसभा भंग करने का आदेश 7 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा. इसके साथ ही राज्य की कैबिनेट स्वतः समाप्त हो गई और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहीं. गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया. इस अधिसूचना पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के भी हस्ताक्षर हैं. विधानसभा भंग होने के साथ ही राज्य में पिछले 15 वर्षों से चला आ रहा तृणमूल कांग्रेस का शासन समाप्त हो गया है और अब बंगाल की राजनीति नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है.

उधर तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक हलचल चरम पर है. अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय की पार्टी TVK ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई. AIADMK प्रमुख एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने अपने विधायकों के साथ बैठक कर एकजुट रहने का संदेश दिया, जबकि कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने के संकेत दिए हैं. इससे DMK और कांग्रेस के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है.

इस बीच TVK प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है. हालांकि राज्यपाल ने समर्थन पत्र मांगे हैं. दूसरी ओर DMK प्रमुख एम. के. स्टालिन ने विपक्ष में बैठने के संकेत देते हुए कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के कामकाज पर नजर रखेगी. तमिलनाडु में अब VCK, CPI, CPM और अन्य छोटी पार्टियों का रुख तय करेगा कि विजय बहुमत साबित कर पाएंगे या राज्य में नई राजनीतिक समीकरण बनेंगे. बंगाल और तमिलनाडु में जारी सियासी घमासान के हर ताजा अपडेट के बने रहिए जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के साथ...