पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक ओर जहां 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी, वहीं बंगाल के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की उत्तर 24 परगना जिले में 6 मई की रात लगभग सवा 10 बजे सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के समय चंद्रनाथ अपने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर थे. वहीं तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों टीवीके को लेकर हलचल तेज हो गई है. पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और लगातार सामने आ रहे बयानों ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है. हाल के घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया है कि टीवीके अभी भी अपने संगठन को पूरी तरह स्थिर नहीं कर पाई है. विपक्षी दल भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और टीवीके पर निशाना साध रहे हैं. वहीं बिहार में आज कैबिनेट विस्तार होना है. देश की इन खबरों पर ताजा अपडेट के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...

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