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Hindi NewsदेशLIVE: यह प्री-प्‍लान्‍ड मर्डर, पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बोले सुवेंदु अधिकारी; जानिए पल-पल का अपडेट

LIVE: 'यह प्री-प्‍लान्‍ड मर्डर', पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बोले सुवेंदु अधिकारी; जानिए पल-पल का अपडेट

LIVE Update: चुनाव परिणाम के महज 48 घंटों के भीतर ही बंगाल में हिंसा की आग फैल गई, सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वहीं बिहार में आज कैबिनेट विस्तार होना है, तो तमिलनाडु में सरकार बनाने क लेकर सियासी ड्रामा जारी है. इन खबरों पर पल-पल की अपडेट के साथ बने रहें जी न्यूज के साथ...

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 07, 2026, 07:18 AM IST
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हिंसा की आग में जल रहा बंगाल, सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या (AI-Image)
हिंसा की आग में जल रहा बंगाल, सुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या (AI-Image)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक ओर जहां 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी, वहीं बंगाल के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की उत्तर 24 परगना जिले में 6 मई की रात लगभग सवा 10 बजे सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के समय चंद्रनाथ अपने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर थे. वहीं तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों टीवीके को लेकर हलचल तेज हो गई है. पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और लगातार सामने आ रहे बयानों ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है. हाल के घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया है कि टीवीके अभी भी अपने संगठन को पूरी तरह स्थिर नहीं कर पाई है. विपक्षी दल भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और टीवीके पर निशाना साध रहे हैं. वहीं बिहार में आज कैबिनेट विस्तार होना है. देश की इन खबरों पर ताजा अपडेट के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...

 

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07 May 2026
07:25 AM

Bengal Violence Live: चंद्रनाथ रथ की हत्‍या को लेकर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने अभिषेक बनर्जी पर लगाए आरोप

सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के बाद राज्य में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. इस मामले को लेकर बीजेपी ने सीधे तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है.  बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कोई सामान्य वारदात नहीं, बल्कि पूरी तरह सुनियोजित हत्या है. उन्होंने दावा किया कि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का हाथ है. अर्जुन सिंह के मुताबिक, इस घटना के जरिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है.

07:05 AM

Bengal Violence Live: चंद्रनाथ रथ ही हत्या वाले घटना स्थल से कारतूस के जिंदा खोखे बरामद हुए

डीजीपी के मुताबिक, घटनास्थल से जिंदा कारतूस और फायर किए गए खोखे भी बरामद हुए हैं. फॉरेंसिक टीम इन सबूतों की जांच कर रही है ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी या कोई अन्य साजिश थी. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं.

06:55 AM

Bengal Violence Live: चंद्रनाथ रथ की हत्या में फर्जी नंबर वाली कार का इस्तेमालः पुलिस

पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम में बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रा की हत्या के मामले ने राज्य की राजनीति और पुलिस प्रशासन दोनों को हिला दिया है. घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है और कई अहम सुराग जुटाने का दावा किया है. राज्य के डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल की गई चार पहिया गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. हालांकि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी और उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई थी. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी.

 

06:45 AM

Bengal Violence Live: 'यह प्री-प्‍लान्‍ड मर्डर', पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या पर बोले सुवेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा और तनाव के साये में आ गई है. बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य की सियासत को गर्मा दिया है. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सुवेंदु अधिकारी ने इसे 'सुनियोजित हत्या' करार दिया और राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से साफ संकेत मिल रहे हैं कि हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई. उनके मुताबिक, हमलावरों ने घटना से पहले 2 से 3 दिनों तक रेकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने दावा किया कि राज्य के डीजीपी ने भी इसे योजनाबद्ध हत्या माना है.

 

06:35 AM

Bengal Violence Live: सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए TMC ने की CBI जांच की मांग

तृणमूल ने अपने बयान में कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस तरह की हिंसक घटनाएं लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं. पार्टी ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की बात कही, ताकि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जा सके. टीएमसी ने साफ कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और हत्याओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. पार्टी का कहना है कि चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, दोषियों को बिना देरी के जवाबदेह ठहराया जाना जरूरी है. वहीं, इस घटना के बाद राज्य की कानून-व्यवस्था और चुनावी हिंसा को लेकर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है.

06:25 AM

Bengal Violence Live: चंद्रनाथ रथ की हत्या पर आई टीएमसी की प्रतिक्रिया

चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर इस वारदात की निंदा की. टीएमसी ने कहा कि मध्यमग्राम में हुई यह हत्या बेहद दर्दनाक और अस्वीकार्य है. पार्टी ने यह भी दावा किया कि पिछले तीन दिनों के दौरान चुनाव बाद हिंसा में भाजपा समर्थित कथित बदमाशों द्वारा टीएमसी के तीन कार्यकर्ताओं की भी हत्या की गई है.

 

06:15 AM

Bengal Violence Live: चंद्रनाथ रथ हत्‍याकांड से गरमायी पश्चिम बंगाल की सियासत

पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा की आग में घिरती नजर आ रही है. नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य का सियासी माहौल और गर्म कर दिया है. इस घटना के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जबकि राज्य में चुनाव बाद हिंसा को लेकर पहले से तनाव बना हुआ है.

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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