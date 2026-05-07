Bengal Violence Live: पश्चिम बंगाल के शिवपुर में बमबाजी, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप, थाने के घेराव पर पहुंची फोर्स

West Bengal Violence: पश्चिम बंगाल में हुई इस वारदात को लेकर नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि पूरी तरह से ठंडे दिमाग से रची गई सुनियोजित हत्या है.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक ओर जहां 9 मई को शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी, वहीं बंगाल के नेता प्रतिपक्ष बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की उत्तर 24 परगना जिले में 6 मई की रात लगभग सवा 10 बजे सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के समय चंद्रनाथ अपने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर थे. वहीं तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों टीवीके को लेकर हलचल तेज हो गई है. पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और लगातार सामने आ रहे बयानों ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है. हाल के घटनाक्रमों ने यह साफ कर दिया है कि टीवीके अभी भी अपने संगठन को पूरी तरह स्थिर नहीं कर पाई है. विपक्षी दल भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और टीवीके पर निशाना साध रहे हैं. वहीं बिहार में आज कैबिनेट विस्तार होना है. देश की इन खबरों पर ताजा अपडेट के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...
West Bengal news: पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दंगाइयों का उत्पात चरम पर, बोले बीजेपी नेता
मालदा के इंग्लिश बाज़ार में TMC पार्षद के दफ़्तर पर हमले को लेकर नशेड़ियों पर शक जताया गया है. इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है इस एपिसोड को लेकेर BJP के दक्षिण मालदा संगठनात्मक जिले के अध्यक्ष, अजय गंगोपाध्याय ने आरोप लगाया कि कुछ नशेड़ी बदमाश BJP का नाम लेकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं. हमने पुलिस से उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है. मालदा के इंग्लिश बाजार में एक पार्षद के दफ्तर पर हमले के आरोप सामने आए हैं.यह घटना इंग्लिश बाज़ार नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 के तहत आने वाले पुराथुली इलाके में हुई. इस हमले में वार्ड नंबर 12 की पार्षद, छवि दास के दफ़्तर को निशाना बनाया गया. छवि दास के बेटे, प्रसेनजीत दास, जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं. उन्होंने पहले TMC के टिकट पर गज़ोल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था—और हार गए थे. बीजेपी ने कहा कि आरोप झूठे हैं.
West Bengal News: बंगाल में करारी हार पर क्या बोलीं 'काबा-मदीना' गाने वालीं सायोनी घोष?
पश्चिम बंगाल की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताया. बीजेपी को कुल 207 सीटों पर जीत मिली. टीएमसी 80 पर सिमट गई. बंगाल की करारी हार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जादवपुर सीट जीतकर संसद पहुंची सायोनी घोष जिन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया था. प्रचार के दौरान ही उनका 'काबा-मदीना' वाला गीत वायरल हुआ था. अब अपने 'हृदय में काबा और नयन मदीना' वाली सायोनी घोष ने कहा, लड़ाई और जोरदार होगी. सायोनी ने X पर लिखाज 'मैं पूरी विनम्रता के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बंगाल की जनता के जनादेश को स्वीकार करती हूं. उनका थैंक्स जो हर सुख-दुख में हमारे साथ खड़े रहे. जाधवपुर के लोगों की सेवा करने के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पर पूरी तरह समर्पित रहते हुए, बिना किसी डर के और सिर ऊंचा करके ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह समर्पित हूं. लोकतंत्र और इस महान राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूं.'
Mahua Moitra on West Bengal BJP Win: महुआ मोइत्रा का बयान
इन नतीजों पर महुआ मोइत्रा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने X पर लिखा, 'जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है. अगर बंगाल ने बीजेपी को चाहता था तो उसे वो मिल गया. हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं. हमने एक असमान पिच पर, अकल्पनीय मुश्किलों के बावजूद, पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी और इसके लिए मुझे अपने नेता और अपनी पार्टी पर गर्व है. हम एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे, जहां संविधान ही अंतिम शब्द हो, न कि प्रचंड बहुमत की ताकत. जय हिंद.'
The will of the people is supreme. If Bengal wanted BJP then Bengal has got BJP. We respect that. We fought the good fight against unimaginable odds on an uneven pitch and for that I am proud of my leader & my party. We will continue to stand & fight for a secular country where…
— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) May 5, 2026
Werst Benhal news: टीएमसी का बयान
शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या, टीएमसी ने कहा, 'घटना निंदनीय है. इसकी सही जांच होनी चाहिए'. वहीं बीजेपी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या को 'सुनियोजित' बताया है. पुलिस ने कहा है कि उसने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से टीएमसी नेता और निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करीब 15 हजार वोटों से हराया था.
'
West Bengal news: पश्चिम बंगाल न्यूज़
बंगाल में बीजेपी की जीत पर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, 'बंगाल की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया है. बंगाल ने 800 वर्षों की गुलामी को समाप्त किया है. जनसांख्यिकीय परिवर्तन पूरे देश में खतरे पैदा कर रहे हैं. अवैध रूप से नागरिकता या पहचान पत्र प्राप्त करने वालों को हटाया जाएगा, क्योंकि जबरन विवाह और भूमि हड़पने से आदिवासी समुदायों को नुकसान पहुंचा है. बंगाल के रास्तों से कोयला, रेत और शराब का अवैध व्यापार बंद होना चाहिए.'
#WATCH | Godda, Jharkhand: On BJP's victory in Bengal, BJP MP Nishikant Dubey says, "... The people of Bengal placed their trust in Prime Minister Modi. Bengal has ended 800 years of subjugation. Demographic changes pose threats across the country. Those who obtained citizenship… pic.twitter.com/nLfm0hr7HR
— ANI (@ANI) May 7, 2026
पश्चिम बंगाल में BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है. CCTV फुटेज ने वारदात को लेकर सनसनी फैला दी है. घटना के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. पश्चिम बंगाल में लोग इस मर्डर को टीएमसी के 15 साल के गुंडाराज से जोड़कर देख रहे हैं.
पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस हत्या के पीछे कोई सुनियोजित राजनीतिक या आपराधिक एंगल मौजूद है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले ही एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया था. SIT के साथ स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर हर पहलू से जांच कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं. चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है. बीजेपी लगातार कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है, जबकि पुलिस का दावा है कि मामले में तेजी से कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है. गुरुवार को की गई इस कार्रवाई के बाद मामले की जांच ने नया मोड़ ले लिया है. सूत्रों के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हत्या की साजिश किसने रची, हमलावरों का नेटवर्क कितना बड़ा है और इस वारदात के पीछे असली मकसद क्या था?
चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस तकनीकी साक्ष्यों का सहारा ले रही है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जबकि स्थानीय लोगों से पूछताछ और खुफिया इनपुट भी जुटाए जा रहे हैं. जांच एजेंसियों का मानना है कि इन सुरागों के जरिए आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है. इस हत्याकांड को लेकर राज्य की राजनीति भी गर्म हो गई है. विपक्ष लगातार कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पूरी गंभीरता और पेशेवर तरीके से की जा रही है और दोषियों को जल्द कानून के शिकंजे में लाया जाएगा.
पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अब इसकी जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है. इस टीम की कमान आईजी रैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई है, ताकि जांच हर स्तर पर तेजी और निष्पक्षता से आगे बढ़ सके. पुलिस सूत्रों के अनुसार, एसआईटी में अलग-अलग जिलों और विशेष यूनिटों के अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हत्या के पीछे केवल व्यक्तिगत रंजिश थी या फिर कोई बड़ी साजिश रची गई थी. साथ ही हमलावरों के नेटवर्क और उनके संभावित संपर्कों की भी गहराई से जांच की जा रही है.
Bihar Cabinet Expansion: बिहार कैबिनेट विस्तार पूरा, CM-डिप्टी CM समेत 35 मंत्री, एक पद अभी भी खाली
बिहार की राजनीति में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नई सरकार का मंत्रिमंडल पूरी तरह आकार ले चुका है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में बनी नई कैबिनेट में अनुभवी चेहरों और नए नेताओं का संतुलन देखने को मिला है. सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और वरिष्ठ नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव समेत कुल 32 मंत्रियों को जगह दी गई है. बिहार में अब मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल की कुल संख्या 35 हो गई है. हालांकि, फिलहाल एक पद खाली रखा गया है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए इस सीट पर किसी नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है.
सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री
विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री
बिजेंद्र प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री
निशांत कुमार
लेशी सिंह
मदन सहनी
संतोष कुमार सुमन
रामकृपाल यादव
श्रवण कुमार
विजय कुमार सिन्हा
दिलीप कुमार जायसवाल
रमा निषाद
रत्नेश सदा
कुमार शैलेंद्र
शीला कुमारी
नीतीश मिश्रा
दामोदर रावत
संजय सिंह टाइगर
अशोक चौधरी
भगवान सिंह कुशवाहा
अरुण शंकर प्रसाद
केदार प्रसाद गुप्ता
लखेंद्र कुमार रौशन
सुनील कुमार
श्रेयसी सिंह
जमा खान
नंद किशोर राम
शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल
प्रमोद कुमार
श्वेता गुप्ता
मिथिलेश तिवारी
रामचंद्र प्रसाद
संजय कुमार सिंह
संजय कुमार
दीपक प्रकाश
बिहार की राजनीति में सोमवार का दिन अहम रहा, जब एक साथ पांच नेताओं ने मंत्री पद की शपथ लेकर नई जिम्मेदारी संभाली. राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, दामोदर रावत, संजय सिंह टाइगर और अशोक चौधरी ने मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली. शपथ लेने वाले नेताओं में अलग-अलग क्षेत्रों और वर्गों का प्रतिनिधित्व नजर आया, जिससे सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि संगठन और सत्ता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है.
बिहार की सियासत में उस वक्त दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला, जब गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक साथ छह नेताओं को मंत्री पद की शपथ के लिए बुलाया गया. आमतौर पर मंत्रियों को एक-एक करके बुलाया जाता है, लेकिन इस बार मंच पर कई बड़े चेहरे एक साथ नजर आए. शपथ लेने वालों में श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, निशांत कुमार और लेशी सिंह जैसे प्रमुख नेता शामिल रहे. सभी नेताओं ने एक साथ मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली. समारोह के दौरान समर्थकों और नेताओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला.
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह का माहौल उस वक्त और गर्मजोशी से भर गया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य मंच पर पहुंचे. उनके मंच पर आते ही मैदान में मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारों और तालियों से उनका स्वागत किया. समारोह स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राजनीतिक हलचल भी साफ नजर आई. इसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मंच पर पहुंचे. उन्होंने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, जिसके बाद समर्थकों में उत्साह और बढ़ गया. मंच पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी की मौजूदगी भी चर्चा का केंद्र रही. बड़े नेताओं की मौजूदगी ने समारोह को पूरी तरह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल दिया.
#WATCH | Union Home Minister Amit Shah attends oath-taking ceremony for Bihar Cabinet expansion, in Patna. He meets former CM Nitish Kumar's son, Nishant Kumar, who is going to be inducted into the State Cabinet today pic.twitter.com/KOOHKnurvN
— ANI (@ANI) May 7, 2026
पटना की सड़कों पर गुरुवार शाम राजनीतिक उत्साह और जोश का अलग ही माहौल देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान के लिए रोड शो करते हुए निकले. जैसे ही पीएम मोदी का काफिला पटना एयरपोर्ट से बाहर आया, सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग और NDA कार्यकर्ता उनका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद दिखे. पूरा रास्ता पार्टी के झंडों, पोस्टरों और नारों से गूंजता रहा. जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया. कई स्थानों पर पारंपरिक अंदाज में भी स्वागत की तैयारियां की गई थीं. रोड शो के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जबकि भारी भीड़ के बावजूद लोगों में पीएम मोदी की एक झलक पाने का उत्साह साफ नजर आया.
पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए हर संभावित एंगल से पड़ताल कर रही है. जांच में केवल स्थानीय पुलिस ही नहीं, बल्कि कई एजेंसियों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि किसी भी अहम सुराग को नजरअंदाज न किया जाए. घटना के बाद से पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है. चूंकि यह मामला सीमावर्ती जिले उत्तर 24 परगना से जुड़ा है, इसलिए जांच एजेंसियों को आशंका है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी सीमा पार कर भागने की कोशिश कर सकते हैं. इसी वजह से सीमा से सटे इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.
BJP सांसद राहुल सिन्हा ने कहा, 'एक-एक खून का हिसाब कानूनी तरीके से लिया जाएगा. हम इस मामले की तह तक जाएंगे और असली आरोपियों को सामने लाने के लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.' राहुल सिन्हा ने अपने बयान में तीखा राजनीतिक संदेश भी दिया. उन्होंने कहा कि अब तक बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने और दबाने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन '9 तारीख से हालात बदलेंगे और इन गुंडों को उल्टा लटकाने का काम हम करेंगे.' उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासत में और तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है.
बीजेपी सांसद राहुल सिन्हा ने सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद कहा कि राज्य में राजनीतिक हताशा के कारण हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है. उनका आरोप था कि विपक्षी नेताओं और उनके करीबी लोगों को निशाना बनाकर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मामले को हल्के में नहीं लेगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा.
बारासात अस्पताल में चंद्रनाथ रथ के शव का पोस्टमार्टम जारी है. बारासात अस्पताल के बाहर भारी सुरक्षाबलों की तैनाती है. सुवेंदु अधिकारी के पीए की डेडबॉडी का पोस्टमार्टम जारी है. 6 मई की रात को अज्ञात हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी. जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी.
पश्चिम बंगाल विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और उनके करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे. दोनों बीते 8 सालों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे. चंद्रनाथ रथ को सुवेंदु अधिकारी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था, उन्होंने चंद्रनाथ को कई राजनीतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी थी.
BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्र की हत्या पर चंद्र के छोटे भाई देव कुमार ने कहा, 'कल वे हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने हमसे बात की थी. दोपहर 2 बजे के बाद वे कोलकाता के लिए निकले थे. किसी के साथ उनकी दुश्मनी नहीं थी. भाई ने हमें बताया था कि 2021 के चुनावों के बाद TMC ने हिंसा भड़काई थी; फिर भी, उन्होंने हमें शांति बनाए रखने की कोशिश करने का निर्देश दिया और हमसे शांत रहने तथा यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल न हो.'
BJP
1. राम कृपाल यादव
2.केदार गुपा
3.नीतीश मिश्रा
4.मिथलेश तिवारी
5.रमा निषाद
6.विजय कुमार सिन्हा
7.दिलीप जायसवाल
8.प्रमोद चंद्रवंशी
9.लखविंदर पासवान
10.संजय टाइगर
11.इं. कुमार शैलेन्द्र
12. रामचंद्र प्रसाद
13. नंद किशोर राम
14. अरुण शंकर प्रसाद
JDU
1.श्रवण कुमार
2.अशोक चौधरी
3.लेसी सिंह
4.मदन सहनी
5.जमा खां
6.सुनील कुमार
7.शीला मंडल
8-रत्नेश सदा
9-बुलो मंडल
10-भगवान सिंह कुशवाहा
11. सुनील कुमार
12.निशांत कुमार
13. श्वेता प्रसाद
14. दामोदर राउत
LJP R
1.संजय सिंह
2.संजय पासवान
HAM
संतोष सुमन
RLM
दीपक प्रकाश
सुवेंदु अधिकारी चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर चश्मदीद सुशांत सरकार ने बताया, 'जहा ये हत्याकांड हुआ है उस एरिया चौतरफा खतरा है. कट्टरपंथी मेजोरिटी है. हिन्दुओं को आसपास से खतरा है. उस इलाके में हिंदू बहुत पीड़ित है.' चश्मदीद ने आगे बताया, 'चंद्रनाथ की कार के आगे हत्यारो की कार थी. वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद बाइक से भाग गए. चश्मदीद में पुलिस को फोन लगाकर सूचित किया.' चश्मदीद ने कहा, 'जंहा हिन्दू मेजोरिटी नही होती वंहा पीडिटी होते है हिन्दू ये 15 साल का ट्रेंड रहा है.'
चांदीपुर, उत्तर 24 परगना में BJP नेता सुवेंदु अधिकारी के PA चंद्र की हत्या पर उनकी मां हासिरानी रथ ने कहा, 'मैं चाहती हूं कि दोषियों को सजा मिले. मैं एक मां हूं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी हो. मैं उनके लिए आजीवन कारावास चाहती हूं. उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि BJP सत्ता में आई. हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता बार-बार राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहे हैं.'
सुवेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर चार बड़े खुलासे सूत्रों के हवाले सर खबर. जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा ने बताया कि ऑस्ट्रिया निर्मित ग्लोक पिस्टल G43x से सुवेन्दु के पीए को शूट किया. हत्यारे शार्प शूटर थे. विदेशी पिस्टल चलाने में माहिर थे. हत्या में इस्तेमाल पिस्टल इंडिया में नही मिलती. ब्लैक मार्केट के जरिये इंडिया लाई जाती है. हत्या की लोकेशन से पुलिस थाना की दूरी महज डेढ़ किलोमीटर. LIU पर बड़े सवाल. हत्यारे कार से आये बाइक से भागे. हत्याकांड वाली विधानसभा में TMC जीती है. इस एरिया में कुछ सालों में डेमोग्राफी भी बदली है.
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद इलाके में तनाव गहरा गया है. गुरुवार तड़के करीब चार बजे उनका शव अस्पताल से बारासात मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां फिलहाल पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा गया है. अधिकारियों के मुताबिक सुबह 11 बजे पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. शुरुआती जांच में मामला एक सोची-समझी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है. जांचकर्ताओं का मानना है कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की थी और पूरी योजना के तहत हमला किया गया.
सूत्रों के अनुसार इसी रणनीति के तहत पूरी साजिश रची गई. जांच में यह भी सामने आया है कि जिस सिल्वर कलर की कार का इस्तेमाल चंद्रनाथ रथ का रास्ता रोकने के लिए किया गया था, वह घटना से कई घंटे पहले ही इलाके में घूमती दिखाई दी थी. दोपहर करीब 3 बजे मध्यमग्राम के दोलतला इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में उस कार की मौजूदगी दर्ज हुई है. इससे जांच एजेंसियों को शक है कि हमलावर वारदात से काफी पहले ही इलाके में पहुंच चुके थे और सही मौके का इंतजार कर रहे थे. CID अब सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय लोगों से पूछताछ के जरिए पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.
1.श्रवण कुमार
2.अशोक चौधरी
3.लेसी सिंह
4.मदन सहनी
5.जमा खां
6.सुनील कुमार
7.शीला मंडल
8-रत्नेश सदा
9-बुलो मंडल
10-भगवान सिंह कुशवाहा
11-दामोदर रावत
12- निशांत कुमार
1.दिलीप जायसवाल
2.विजय सिन्हा
3.श्रेयसी सिंह
4.मंगल पांडे
5.रमा निषाद
6.सुरेंद्र मेहता
7.राम कृपाल यादव
8.अरुण शंकर प्रसाद
9.प्रमोद चंद्रवंशी
10.लखेंद्र पासवान
11.संजय टाइगर
12.नारायण प्रसाद
पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. CID सूत्रों का कहना है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ इसे अंजाम दिया गया.
जांच एजेंसियों के मुताबिक हमलावर कई दिनों से इलाके की रेकी कर रहे थे. अधिकारियों का मानना है कि आरोपियों को पहले से पता था कि चंद्रनाथ के घर के पास की गली काफी संकरी है, जहां किसी वाहन को आसानी से रोककर रास्ता बंद किया जा सकता है.
पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच अब अहम मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. जांच एजेंसियों को शक है कि हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी वारदात के बाद कार में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए गए थे. यही वजह है कि अब फोरेंसिक टीम कार से मिले कोल्ड ड्रिंक की बोतलों और गिलासों से सलाइवा सैंपल जुटा रही है. सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान कार के अंदर कुछ इस्तेमाल की गई कोल्ड ड्रिंक की बोतलें मिलीं. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि इन्हें आरोपियों ने ही इस्तेमाल किया था. अब फोरेंसिक विशेषज्ञ उन पर मिले थूक और फिंगरप्रिंट्स की जांच कर रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके.
चंद्रनाथ रथ की हत्या जिस जगह हुई, वहां से थाना सिर्फ करीब डेढ़ किलोमीटर दूर था. इतनी कम दूरी पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अब तक हत्यारों का कोई सुराग न मिलना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. स्थानीय लोगों के बीच भी इस बात को लेकर नाराज़गी और चिंता है कि आखिर वारदात के इतने समय बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर कैसे हैं.
सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के बाद परत दर परत राज खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं. जी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा बताया कि इस हत्याकांड में पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन भी हो सकता है. चंद्रनाथ रथ को 6 मई की रात लगभग सवा दस बजे तीन हमलावरों ने चार गोलियां मारी थी. उनकी स्कॉर्पियों पर हमलावरों ने कुल 10 राउंड गोलियां चलाई थीं. बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही लगातार बंगाल में हिंसा हो रही है.
सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के बाद राज्य में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. इस मामले को लेकर बीजेपी ने सीधे तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा है. बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह कोई सामान्य वारदात नहीं, बल्कि पूरी तरह सुनियोजित हत्या है. उन्होंने दावा किया कि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का हाथ है. अर्जुन सिंह के मुताबिक, इस घटना के जरिए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है.
डीजीपी के मुताबिक, घटनास्थल से जिंदा कारतूस और फायर किए गए खोखे भी बरामद हुए हैं. फॉरेंसिक टीम इन सबूतों की जांच कर रही है ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश, राजनीतिक दुश्मनी या कोई अन्य साजिश थी. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जल्द ही मामले में बड़े खुलासे हो सकते हैं.
पश्चिम बंगाल के मध्यमग्राम में बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रा की हत्या के मामले ने राज्य की राजनीति और पुलिस प्रशासन दोनों को हिला दिया है. घटना के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है और कई अहम सुराग जुटाने का दावा किया है. राज्य के डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता ने बताया कि वारदात में इस्तेमाल की गई चार पहिया गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है. हालांकि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि कार पर लगी नंबर प्लेट फर्जी थी और उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई थी. इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी.
#WATCH | North 24 Parganas | On Suvendu Adhikari's PA Chandra shot dead in Madhyamgram, West Bengal DGP Siddh Nath Gupta says, "We have started the investigation of the case. We have seized the 4-wheeler used in the crime, but it is being reported that the number plate of the car… pic.twitter.com/Ds87pvotIb
— ANI (@ANI) May 6, 2026
पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा और तनाव के साये में आ गई है. बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य की सियासत को गर्मा दिया है. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सुवेंदु अधिकारी ने इसे 'सुनियोजित हत्या' करार दिया और राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से साफ संकेत मिल रहे हैं कि हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई. उनके मुताबिक, हमलावरों ने घटना से पहले 2 से 3 दिनों तक रेकी की और फिर वारदात को अंजाम दिया. उन्होंने दावा किया कि राज्य के डीजीपी ने भी इसे योजनाबद्ध हत्या माना है.
#WATCH | North 24 Parganas | On his PA, Chandra shot dead in Madhyamgram, BJP leader Suvendu Adhikari says, "This is a pre-planned murder, and this is what DGP said. A recce was done for 2-3 days and a murdered was fully planned. The police initiated investigation... We are… pic.twitter.com/XqcQR8Vz8D
— ANI (@ANI) May 6, 2026
तृणमूल ने अपने बयान में कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस तरह की हिंसक घटनाएं लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं. पार्टी ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की बात कही, ताकि दोषियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जा सके. टीएमसी ने साफ कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और हत्याओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. पार्टी का कहना है कि चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, दोषियों को बिना देरी के जवाबदेह ठहराया जाना जरूरी है. वहीं, इस घटना के बाद राज्य की कानून-व्यवस्था और चुनावी हिंसा को लेकर सियासी बहस और तेज होने की संभावना है.
चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर इस वारदात की निंदा की. टीएमसी ने कहा कि मध्यमग्राम में हुई यह हत्या बेहद दर्दनाक और अस्वीकार्य है. पार्टी ने यह भी दावा किया कि पिछले तीन दिनों के दौरान चुनाव बाद हिंसा में भाजपा समर्थित कथित बदमाशों द्वारा टीएमसी के तीन कार्यकर्ताओं की भी हत्या की गई है.
पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर हिंसा की आग में घिरती नजर आ रही है. नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने राज्य का सियासी माहौल और गर्म कर दिया है. इस घटना के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, जबकि राज्य में चुनाव बाद हिंसा को लेकर पहले से तनाव बना हुआ है.
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