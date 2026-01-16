Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा

Maharashtra Local Body Election Result Live: महाराष्ट्र के नगर निगन चुनावों के लिए वोट डालने का काम गुरुवार शाम को खत्म हो गया. इस बार राज्य के 29 नगर निगनों के लिए चुनाव हुए जिनमें कई उम्मीदवार अपनी किस्मय आजमा रहे हैं. वोटों की गितनी आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी.
Trending Photos
Maharashtra Nikay Chunav 2026 Results Live Updates: मुंबई, पुणे और पिंपरी-चिंचवड समेत सभी शहरों में वोटिंग बिना किसी झगड़े या परेशानी के बहुत ही आराम से पूरा हुआ. चुनाव अधिकारियों ने बताया कि दोपहर 3:30 बजे तक पूरे राज्य में लगभग 40 से 50 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले. सबसे ज्यादा वोटिंग कोल्हापुर में देखने को मिली जहां वोटिंग प्रतिशत 50.85% रहा. इसके अलावा मुंबई में 41.08%. नागपुर में 41.23%, छत्रपति संभाजीनगर में 43.67%, नासिक में 39.64% और पुणे में 36.95% वोट पड़े. महाराष्ट्र में 2017 के बाद पहली बार नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और इनके नतीजे आज घोषित होने वाले हैं.
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: आज घोषित होने वाले बीएमसी परिणामों पर शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा, हमें विश्वास है कि महायुति बृहन्मुंबई नगर निगम का नेतृत्व करेंगे. शुरुआत से ही हमारा ध्यान विकासोन्मुखी एजेंडा पर रहा है- आवास, मेट्रो परियोजनाएं.
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पुणे के डीईएस प्राइमरी स्कूल में वार्ड संख्या 25, 27 और 28 के मतगणना केंद्र के बाहर की तस्वीर. 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू होगी.
#WATCH | Visuals from outside the counting station for wards number 25, 27, 28 at DES Primary School in Pune for Maharashtra local body polls. Vote counting will begin at 10 am across 29 municipal corporations. pic.twitter.com/YZ1S0H9yda
— ANI (@ANI) January 16, 2026
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: सायन कोलीवाड़ा स्थित बीएमसी स्कूल में मतगणना केंद्र के बाहर के दृश्य. 23 मतगणना केंद्रों पर सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी.
#WATCH | Mumbai | Visuals from outside the counting station at BMC School in Sion Koliwada for #BMCElections. Vote counting will begin at 10 am across 23 counting centres. pic.twitter.com/DKSG0CnWlO
— ANI (@ANI) January 16, 2026
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: शिवसेना प्रवक्ता आनंद कुमार दुबे ने बीएमसी एग्जिट पोल पर कहा, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हो चुके हैं. मराठी लोग मराठी गौरव के लिए एकजुट हुए हैं. मुंबई के मुद्दे – शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पार्क, पर्यावरण ये हमारे मुद्दे थे. पिछले सात-आठ वर्षों में आदित्य ठाकरे ने BMC में जिस तरह का काम किया है वह सबने देखा है. ये लोग तो चुनाव भी नहीं चाहते थे. 2022 से चुनाव नहीं हुए हैं और अब 2026 में होंगे यानी चार साल तक डरे रहे. फिर भी हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं, बस कुछ घंटे इंतजार कीजिए.
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों पर शिवसेना नेता राजू वाघमारे ने कहा है कि, एग्जिट पोल के जो नतीजे सबके सामने आ रहे हैं उनसे हमारी यही उम्मीद भी है कि मुंबई नगर निगम में महायुति सरकार बनेगी. हमने पहले ही कहा था कि हमारे 150 से अधिक लोग निर्वाचित होंगे.
#WATCH | Mumbai: On Maharashtra civic body elections, Shiv Sena leader Raju Waghmare says, "The results of the exit polls that are coming before everyone are also our expectation that the Mahayuti government will be formed in this Mumbai Municipal Corporation. We had already said… pic.twitter.com/HPfBIdJGaf
— ANI (@ANI) January 15, 2026
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि निगम चुनावों में मतदान समाप्त होने से पहले ही विपक्षी दल धांधली की आशंका जता रहे हैं जो एक हारवादी मानसिकता को दर्शाता है. MNS प्रमुख राज ठाकरे ने दावा किया कि चुनाव में पक्की स्याही के बजाय मार्कर पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे फर्जी वोट डाले जा सकें.
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: गुरुवार को महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के चुनाव हुए. इसमें लगभग 3.48 करोड़ लोगों को वोट देना था. कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव हुए जिनमें 15,931 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे. मतदान शांति से हुआ लेकिन चुनाव आयोग (SEC) पर कई सवाल उठे. विपक्ष और आम लोगों ने आयोग के फैसलों की आलोचना की है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.