Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई में 227 वार्डों के लिए वोटिंग 7:30 बजे होगी शुरू, मतदाता चुनेंगे अपना पार्षद

Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई नगर निगम (BMC) के लिए मतदान 15 जनवरी, 2026 (आज) को होगा. लोग 227 वार्डों में अपने पार्षदों को चुनने के लिए वोट डालेंगे जिसके नतीजे अगले दिन यानी 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे.
Maharashtra Nikay Chunav 2026 Live Updates: आज सभी 227 वॉर्डों में वोट डालने का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है. इस बार 227 सीटों के लिए कुल 1,729 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. बता दें कि मुंबई के BMC Election के लिए तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख लोग वोट डालने के पात्र हैं. इनमें लगभग 55 लाख पुरुष और 48 लाख महिला मतदाता शामिल हैं. ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें इसलिए आज नगर निगम के क्षेत्रों में सरकारी छुट्टी रखी गई है. वोटों की गितनी कल सुबह 10 बजे से शुरू होगी जिसके नतीजे शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे. वोटिंग शांति से हो इसके लिए करीब 25,000 पुलिस और बड़े अधिकारी तैनात किए गए हैं. इससे पहले बाएमसी चुनाव 2017 में हुए थे. बीएमसी का पिछला कार्यकाल 7 मार्च 2022 को ही खत्म हो गया था और पिछले 4 सालों से मुंबई में कोई पार्षद नहीं था जिस वजह से सारा कामकाज सरकारी अधिकारी देख रहे थे.
Maharashtra Local Body Election Voting Live: आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत बीएमसी चुनाव में अपना वोट डालने के लिए भाऊजी दप्तारी स्कूल पहुंचे.
Maharashtra Local Body Election Voting Live: महाराष्ट्र सरकार ने 15 जनवरी को उन सभी 29 शहरों में सरकारी छुट्टी का एलान किया है जहां नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं. कंपनियों और मालिकों से कहा गया है कि वे अपने कर्मचारियों को वोट डालने के लिए 2 से 3 घंटे का समय दें.
Maharashtra Local Body Election Voting Live: शिवसेना नेता शायना एनसी ने बीएमसी चुनावों में लोगों से मतदान करने का आग्रह करते हुए कहा, “अगर आप वोट नहीं देते हैं, तो आप अपना अधिकार खो देते हैं. यह 2017 के बाद मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है.
Maharashtra Local Body Election Voting Live: बीजेपी उम्मीदवार भूषण शिंगणे पर जानलेवा हमला. यह घटना वोटिंग से ठीक पहले वाली रात को हुई जो वॉर्ड नंबर 11 से BJP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं.
Maharashtra Local Body Election Voting Live: BJP नेता पूनम महाजन ने कहा है कि उद्धव और राज ठाकरे शहर के विकास के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक वजूद बचाने के लिए एक साथ आए हैं. उन्होंने दावा किया कि जनता 'मराठी मानुस' के नाम पर राजनीति करने वालों को पहचानती है और इस बार मुंबई में महायुति की जीत की लहर साफ दिख रही है.
Maharashtra Local Body Election Voting Live: बुधवार को वार्ड नंबर 15 के सिंधी कैंप इलाके में काफी हंगामा हुआ था. आरोप लगा कि चुनाव के लिए पैसे बांटे जा रहे थे. बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए.
