Maharashtra BMC Election 2026 LIVE: मुंबई में 227 वार्डों के लिए वोटिंग 7:30 बजे होगी शुरू, मतदाता चुनेंगे अपना पार्षद

Maharashtra Nikay Chunav 2026 Live Updates: आज सभी 227 वॉर्डों में वोट डालने का समय सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक है. इस बार 227 सीटों के लिए कुल 1,729 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं. बता दें कि मुंबई के BMC Election के लिए तकरीबन 1 करोड़ 3 लाख लोग वोट डालने के पात्र हैं. इनमें लगभग 55 लाख पुरुष और 48 लाख महिला मतदाता शामिल हैं. ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल सकें इसलिए आज नगर निगम के क्षेत्रों में सरकारी छुट्टी रखी गई है. वोटों की गितनी कल सुबह 10 बजे से शुरू होगी जिसके नतीजे शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे. वोटिंग शांति से हो इसके लिए करीब 25,000 पुलिस और बड़े अधिकारी तैनात किए गए हैं. इससे पहले बाएमसी चुनाव 2017 में हुए थे. बीएमसी का पिछला कार्यकाल 7 मार्च 2022 को ही खत्म हो गया था और पिछले 4 सालों से मुंबई में कोई पार्षद नहीं था जिस वजह से सारा कामकाज सरकारी अधिकारी देख रहे थे.

