LIVE: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच फायरिंग जारी

8 जून 2019, 08:46 बजे

2047 में जब हम आजादी के 100वें में प्रवेश करेंगे तब तक बीजेपी सत्ता में रहेगी : राम माधव

Ram Madhav, BJP in Tripura: If there's any party which has been in power for longest duration, it's Congress - from 1950 to 1977. I assure you that Modi ji is going to break that record...There will be BJP in power till the time we enter 100th yr of independence in 2047. (07.06) pic.twitter.com/deWi8s8FjB

— ANI (@ANI) June 8, 2019