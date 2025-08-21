Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को दी Z कैटेगरी की CRPF सुरक्षा, जनसुनवाई के दौरान शख्स ने किया था हमला

Breaking News Live Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से लगभग एक महीने तक चलने के बाद गुरुवार (21 अगस्त) को समाप्त होने वाला है. सत्र की अंतिम दिन दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी. पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के लगातार विरोध-प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कई बार हुई. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. इससे पहले एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने बुधवार (20 अगस्त) को अपना नामांकन दाखिल किया था. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है और उसी दिन मतगणना होगी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर रूसी दौरे पर हैं और यात्रा के आखिरी दिन आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

Breking News 21 August 2025: देशभर की सभी बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...