Aaj Ki Taza Khabar Live: केंद्र ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को दी Z कैटेगरी की CRPF सुरक्षा, जनसुनवाई के दौरान शख्स ने किया था हमला

Breaking News Today Live Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. आज विदेश मंत्री जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे. देशभर की सभी बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...
Breaking News Live Updates: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है. संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से लगभग एक महीने तक चलने के बाद गुरुवार (21 अगस्त) को समाप्त होने वाला है. सत्र की अंतिम दिन दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी. पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के लगातार विरोध-प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कई बार हुई. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. इससे पहले एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने बुधवार (20 अगस्त) को अपना नामांकन दाखिल किया था. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है और उसी दिन मतगणना होगी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर रूसी दौरे पर हैं और यात्रा के आखिरी दिन आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
Breking News 21 August 2025: देशभर की सभी बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...
Rekha Gupta Security: केंद्र सरकार ने बढ़ाई रेखा गुप्ता की सुरक्षा
केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा बढ़ा दी है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान की गई है. बता दें कि पिछले दिनों जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया था, जिसे पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया था और मामले में पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है.
Monsoon Session 2025 LIVE: संसद के मानसू स्तर के दौरान अब तक कौन-कौन से बिल हुए पेश?
विपक्ष के जोरदार विरोध के बावजूद बुधवार को लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पारित कर दिया. यह विधेयक ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को बढ़ावा देने और विनियमित करने का प्रयास करता है, जिसमें ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सोशल गेमिंग शामिल हैं. यह गेमिंग प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से पोकर जैसे असली पैसे वाले खेलों से जुड़े प्लेटफॉर्म के लिए कड़े नियम लागू करता है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए, जिनमें एक विधेयक गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी या हिरासत का सामना करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने का प्रावधान करता है. यदि यह कानून लागू हो जाता है तो यह प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों पर लागू होगा. अमित शाह ने तीन प्रमुख विधेयक पेश किए - केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025, संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025.
प्रावधानों के अनुसार, कोई भी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री अगर न्यूनतम पांच वर्ष की जेल की सजा वाले अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो उसे 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा. इसका अनुपालन न करने की स्थिति में उन्हें स्वतः ही पद से हटा दिया जाएगा. प्रस्तावित विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेज दिया गया है, जिसे अगले संसदीय सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. गृह मंत्री शाह ने आश्वासन दिया कि विपक्ष को आपत्तियां उठाने और समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा.
S. Jaishankar-Sergei Lavrov Meeting: रूसी विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर
जयशंकर रूसी दौरे पर हैं और यात्रा के आखिरी दिन आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.
Vice President Election: विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आज दाखिल करेंगे नामांकन
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. इससे पहले एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन ने बुधवार (20 अगस्त) को अपना नामांकन दाखिल किया था. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है और उसी दिन मतगणना होगी.
Parliament Monsoon Session: संसद सत्र का आज आखिरी दिन
संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से लगभग एक महीने तक चलने के बाद गुरुवार (21 अगस्त) को समाप्त होने वाला है. सत्र की अंतिम दिन दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे फिर से शुरू होगी. पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के लगातार विरोध-प्रदर्शन के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कई बार हुई.
Parliament Session LIVE: कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का स्थगन नोटिस
कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से संबंधित चिंताओं' पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस दिया है.
Delhi Schools Bomb Threat: दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है और बच्चों के पैरेंट्स परेशान नजर आ रहे हैं. प्रसाद नगर स्थित आंध्र एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वारका सेक्टर 5 स्थित बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, छावला स्थित राव मान सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वारका सेक्टर 1 स्थित मैक्सफोर्ट स्कूल और द्वारका सेक्टर 10 स्थित इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल सहित छह स्कूलों को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है. दिल्ली पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर मौजूद हैं और बम की जांच की जा रही है.
