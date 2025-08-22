Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार SIR पर EC ने SC में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, 65 लाख मतदाताओं को लेकर दिया अपडेट

Breaking News Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (22 अगस्त) बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे. पीएम मोदी सुबह 11 बजे बिहार के गया में 13,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. वह दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह गंगा नदी पर औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी शाम 4:15 बजे कोलकाता में नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और जेसोर रोड से जय हिंद विमानबंदर तक मेट्रो की सवारी करेंगे और वापस आएंगे. बिहार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 65 लाख मतदाताओं के नाम और विवरण एक हलफनामा दायर कर अपडेट दिया. इसके अलावा वह कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. वह इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा. कोर्ट में दायर याचिकाओं में SC में उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमे कोर्ट ने दिल्ली गुरुग्राम, गाज़ियाबाद में ऑथोरिटी को आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था. एनिमल राइट एक्टिविस्ट और संगठनों का कहना है कि अभी पर्याप्त संख्या में शेल्टर होम मौजूद नहीं है, जहां कुत्तों को रखा जा सके.

Breking News 22 August 2025: देशभर की सभी बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...