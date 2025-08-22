Aaj Ki Taza Khabar Live: बिहार SIR पर EC ने SC में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, 65 लाख मतदाताओं को लेकर दिया अपडेट

Breaking News Today Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे. दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा. बिहार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 65 लाख मतदाताओं के नाम और विवरण एक हलफनामा दायर कर अपडेट दिया. देशभर की सभी बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...
Breaking News Live Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (22 अगस्त) बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे. पीएम मोदी सुबह 11 बजे बिहार के गया में 13,000 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. वह दो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे. इसके बाद वह गंगा नदी पर औंटा-सिमरिया पुल परियोजना का दौरा करेंगे और उसका उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी शाम 4:15 बजे कोलकाता में नवनिर्मित खंडों पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और जेसोर रोड से जय हिंद विमानबंदर तक मेट्रो की सवारी करेंगे और वापस आएंगे. बिहार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 65 लाख मतदाताओं के नाम और विवरण एक हलफनामा दायर कर अपडेट दिया. इसके अलावा वह कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. वह इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा. कोर्ट में दायर याचिकाओं में SC में उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमे कोर्ट ने दिल्ली गुरुग्राम, गाज़ियाबाद में ऑथोरिटी को आवारा कुत्तों को पकड़कर उन्हें शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था. एनिमल राइट एक्टिविस्ट और संगठनों का कहना है कि अभी पर्याप्त संख्या में शेल्टर होम मौजूद नहीं है, जहां कुत्तों को रखा जा सके.
Attack on CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले को लेकर AAP प्रदेश अध्यक्ष का बयान
सीएम रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, "इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पर कई हमले हो चुके हैं... हालांकि हमने अभी तक रेखा गुप्ता पर हमले का सीसीटीवी फुटेज नहीं देखा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर हमले रिकॉर्ड किए गए थे
Election Comisison in Supreme Court: बिहार SIR पर EC ने SC में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, 65 लाख मतदाताओं को लेकर दिया अपडेट
Bihar Election: चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बताया है कि बिहार के 65 लाख मतदाताओं के नाम और विवरण, जो 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा सूची में शामिल नहीं थे. राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर डाल दिए गए हैं. सूची में उनके नाम शामिल न करने के कारण भी शामिल हैं, जिनमें मृत्यु, सामान्य निवास स्थान परिवर्तन या डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ शामिल हैं, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया.
Supreme Court verdict on Stray Dogs: आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी आज जाएंगे बिहार और बंगाल
Elvish Yadav News: एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार
यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर गोली चलाने वाले शूटर को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है. फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक मुठभेड़ में इशांत उर्फ ईशू गांधी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 17 अगस्त को गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर के बाहर कथित तौर पर गोलीबारी की थी. पैर में गोली लगने के बाद आरोपी को अस्पताल ले जाया गया. मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस दल पर एक स्वचालित पिस्तौल से आधा दर्जन से ज़्यादा राउंड फायरिंग की.
