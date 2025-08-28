Aaj Ki Taza Khabar Live: PM Modi जापान के लिए होंगे रवाना, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 30 से ज्यादा मौतें...Robert Vadra को मिला कोर्ट का नोटिस

Breaking News Live Updates: आज शाम जापान के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, 29-30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. आज RSS की शताब्दी वर्ष पर आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यानमाला का आखिरी दिन है. हिमाचल, दिल्ली-NCR में बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी. जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के कारण सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, तो वहीं पंजाब में 30 अगस्त कर शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद. स्पेशल PMLA कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है यह सुनवाई गुरुग्राम के जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है, जिसमें ED का आरोप है कि वाड्रा को 58 करोड़ रुपये मिले थे. हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के चुनाव के दौरान में आचार संहिता के उल्लंघ के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी. PFI पर बैन लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी. कल जम्मू में वैष्णो दवी भूस्खलन में बारिश से हुई भारी तबाही में 38 लोगों की मौत.

