Aaj Ki Taza Khabar Live: PM Modi जापान के लिए होंगे रवाना, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 30 से ज्यादा मौतें...Robert Vadra को मिला कोर्ट का नोटिस
Breaking News Today Live Updates​: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जापान के लिए होंगे रवाना. आज RSS की शताब्दी वर्ष पर आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यानमाला का आख़िरी दिन है. यह कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रहा है. बिहार के सीतामढ़ी में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव निकालेंगे 'वोटर अधिकार यात्रा'. हिमाचल के कई जिलों में आज भारी बारिश के लिए 'येलो अलर्ट' जारी. देशभर की सभी बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:43 AM IST
Breaking News Live Updates: आज शाम जापान के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी, 29-30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. आज RSS की शताब्दी वर्ष पर आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यानमाला का आखिरी दिन है. हिमाचल, दिल्ली-NCR में बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी. जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के कारण सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, तो वहीं पंजाब में 30 अगस्त कर शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद. स्पेशल PMLA कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है यह सुनवाई गुरुग्राम के जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है, जिसमें ED का आरोप है कि वाड्रा को 58 करोड़ रुपये मिले थे. हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 के चुनाव के दौरान में आचार संहिता के उल्लंघ के मामले में निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी. PFI पर बैन लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी. कल जम्मू में वैष्णो दवी भूस्खलन में बारिश से हुई भारी तबाही में 38 लोगों की मौत.

 

 

28 August 2025
06:40 AM

Vaishno Devi Landslide: वैष्णो देवी भूस्खलन में 30 से ज़्यादा की मौत, घायलों का इलाज जारी: भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा

भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कहा, "वैष्णो देवी मंदिर के पास भूस्खलन में घायल हुए लोगों को अच्छा इलाज मिल रहा है. 14 लोगों का श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है. 30 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शवों को उनके पैतृक स्थानों पर भेजने की ज़िम्मेदारी ली है.

06:20 AM

Himachal Pradesh: ब्यास नदी पर बह गया राजमार्ग का एक हिस्सा

ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया.

06:12 AM

RSS Shatabdi Samaroh: शताब्दी समारोह में दीपा मलिक: "भारत की भावना को समझाना हमारी ज़िम्मेदारी"

अपने शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने पर, भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा, "भारतीय होने के नाते, हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की भावना, अपने देश की संस्कृति, विरासत और स्वतंत्रता की परिभाषा को समझाएं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

