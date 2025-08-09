Aaj Ki Taza Khabar Live: कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद; 11 घायल

Breaking News Today Live Updates: उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 700 लोगों को बचाया गया है. आज देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है. देशभर की सभी बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...
Trending Photos
Breaking News Live Updates: उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 700 लोगों को बचाया गया है, जबकि अब भी 250 लोग गायब बताए जा रहे हैं. श्री बांके बिहारी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मंदिर के प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेने के यूपी सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शनिवार तक विस्तृत आदेश अपलोड करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह यूपी सरकार के 2025 अध्यादेश के उन प्रावधानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा, जो मथुरा-वृंदावन में प्रतिष्ठित श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को प्रभावी रूप से अपने हाथ में ले लेते हैं. मौसम विभाग ने 9 अगस्त के लिए उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और आगरा जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं. आईएमडी ने 9 अगस्त को महाराष्ट्र में भी गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर अल्लूरी सीताराम राजू (एएसआर) जिले के पडेरू का दौरा करेंगे.
Breking News 9 August 2025: देशभर की सभी बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...
देशभर में मनाया जा रहा रक्षाबंधन का त्योहार
देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में उमंग और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है.
Kulgam Encounter: कुलगाम एनकाउंटर में 2 जवान शहीद, 11 घायल
जम्मू-कश्मीर के कुलगाम के अखाल इलाके में आतंकियों के साथ भारतीय सेना का मुठभेड़ जारी है. बीती रात भर जोरदार धमाकों और गोलीबारी की आवाजें गूंजती रहीं. इस दौरान सेना के दो जवान शहीद हो गए, जबकि 11 जवान घायल हुए हैं.
Dharali Rescue Operation: बचाए गए 700 लोग, 250 अब भी गायब
उत्तराखंड के धराली में बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 700 लोगों को बचाया गया है, जबकि अब भी 250 लोग गायब बताए जा रहे हैं.
UP Mausam Update: यूपी के 39 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने 9 अगस्त के लिए उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और आगरा जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं. आईएमडी ने 9 अगस्त को महाराष्ट्र में भी गरज के साथ बारिश की चेतावनी दी है.
श्री बांके बिहारी मंदिर मामला: SC आज अपलोड करेगा विस्तृत आदेश
श्री बांके बिहारी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मंदिर के प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेने के यूपी सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शनिवार तक विस्तृत आदेश अपलोड करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह यूपी सरकार के 2025 अध्यादेश के उन प्रावधानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा, जो मथुरा-वृंदावन में प्रतिष्ठित श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन को प्रभावी रूप से अपने हाथ में ले लेते हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.