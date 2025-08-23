Aaj ki Taza Khabar Live: जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे PM Modi, 29 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी खास नजर

Breaking News Today Live Updates​: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की POCSO मामले में दायर याचिका पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. गणेशोत्सव के दौरान मुंबई-गोवा और मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर कोंकण जाने वाले वाहनों और बसों के लिए टोल फ्री रहेगा. आज(23 अगस्त) को मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में खनन सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें देश भर के 1500 से ज्यादा उद्योगपति शामिल होंगे. पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार 23 अगस्त को दो दिन की यात्रा पर ढाका पहुंचेंगे. इस दौरान दोनों देशों के बीच 6 से 7 समझौते और MOU पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. कई यूज़र्स द्वारा वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म की वेबसाइट एक्सेस करने की सूचना मिलने के बाद, सरकारी सूत्रों ने कल शाम बताया कि TikTok भारत में अभी भी ब्लॉक है. जम्मू में 23 से 26 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है और साथ ही 23 अगस्त के लिए चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. आज भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन की चार दिवसीय यात्रा पर जाएंगे. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह घोषणा की.

