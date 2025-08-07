Breaking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा

LIVE Update: ट्रंप सरकार द्वारा घोषित टैरिफ 7 अगस्त से लागू होंगे. आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी. मोदी एमएस स्वामीनाथन जन्म शताब्दी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. देशभर की सभी बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...
Breaking News Live Updates: डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा घोषित टैरिफ 7 अगस्त से लागू होंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इसके अलावा शाम 7.30 बजे राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप, ऑपरेशन सिंदूर, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर चर्चा होगी. बैठक के बाद डिनर भी होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएस स्वामीनाथन जन्म शताब्दी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर जाएंगे और 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुरौनाधाम में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे. एयरफोर्स, सेना, नौसेना में स्थायी कमीशन की मांग कर रही महिला सैन्य अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार के चुनाव मैदान में बचने की सूरत में उसे निर्विरोध विजेता घोषित करने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर SC सुनवाई करेगा. IRCTC घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर राऊज एवेन्यु कोर्ट का आदेश आ सकता है.
तहवपुर राणा की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगा आदेश
26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट आदेश सुनाएगा. तहव्वुर राणा ने अर्जी दाखिल कर अपने परिवारजनों से फोन पर बातचीत की मांग की है, ताकि वो अपने लिए एक निजी वकील की नियुक्ति कर सके. इससे पहले 5 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. बता दें कि राणा का पक्ष अदालत में एक कानूनी सहायता वकील रख रहा है. हालांकि, आरोपी का कहना है कि वो अपनी ओर से प्रभावी ढंग से पेश होने के लिए एक निजी वकील रखना चाहता है.
आशीष मिश्रा से जुड़े केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा से जुड़े केस की SC सुनवाई करेगा. कोर्ट इस केस में ट्रायल की प्रगति की मॉनिटरिंग कर रहा है.
ED के विशेषाधिकारों को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ED को मिले विशेषाधिकारों को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुर्नविचार की मांग वाली याचिकाओं पर SC सुनवाई करेगा. मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच का सामना कर रहे कांग्रेस सांसद कार्ति चिंदबरम ने पुर्नविचार याचिका दाखिल की है. जुलाई 2022 में दिये एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के तहत ED को आरोपियों/ गवाह को समन करने, रेड करने, सम्पति जब्त करने, गिरफ्तारी करने और ज़मानत की सख्त शर्तो को बरकरार रखा था.
लालू फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने पर आ सकता है फैसला
IRCTC घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर राऊज एवेन्यु कोर्ट का आदेश आ सकता है. यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेलमंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटल के रखरखाव का कांट्रेक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है.
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती
निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार के चुनाव मैदान में बचने की सूरत में उसे निर्विरोध विजेता घोषित करने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SC) सुनवाई करेगा. याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. इसके तहत अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही उम्मीदवार बचता है- चाहे वह बाकी सभी उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने से हो या बाकी उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के चलते तो उसे निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया जाता है. कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था. इससे पहले SC भी कह चुका है कि निर्विरोध उम्मीदवार की स्थिति में उसे विजेता घोषित करने के लिए कम से कम वोट पाने की कोई कसौटी होनी चाहिए.
महिला सैन्य अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
एयरफोर्स, सेना, नौसेना में स्थायी कमीशन की मांग कर रही महिला सैन्य अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इनमें वो महिला अधिकारी भी शामिल रही हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बालाकोट में शामिल रही हैं. पिछली सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत देते हुए निर्देश दिया था कि उन्हें अभी सर्विस से न हटाया जाए. महिला अधिकारियों का कहना है कि 13-14 साल की सर्विस के बाद उन्हें रिटायरमेंट के लिए मजबूर किया जा रहा है. कोर्ट का मानना था कि अधिकारियों ने संकट के वक़्त शानदार काम किया है. जिस तरह का समन्वय हमारी सेना ने दिखाया है, वो सराहनीय है. इसलिए अभी की स्थिति को देखते हुए उन्हें सर्विस से न हटाया जाए.
Vice President Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन आज (7 अगस्त) से शुरू होगा. चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, जिसके अनुसार आज अधिसूचना जारी की जाएगी. अधिसूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाएगा और नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है. इसके बाद कैंडिडेट 25 अगस्त तक नामांकन वापस ले सकते हैं. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यह पद खाली हो गया था.
National Handloom Day: 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस
भारत आज (7 अगस्त) अपना 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है. हर साल आयोजित होने वाले इस समारोह का उद्देश्य देश की हथकरघा विरासत की समृद्धि और प्रासंगिकता को प्रदर्शित करना और भारतीय बुनकरों की प्रतिभा और शिल्प कौशल को पहचान दिलाना है.
CM Yogi Sambha Visit: सीएम योगी संभल दौरे जाएंगे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संभल दौरे पर जाएंगे. सीएम योगी सुबह 10 बजे नवीन पुलिस लाइन का भ्रमण और भौतिक प्रगति की समीक्षा करेंगे. 10.15 बजे जिलाधिकारी कार्यालय का शिलान्यास, प्रदर्शनी का भ्रमण और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे. 11.30 बजे संभल कल्कि तीर्थ विजन डॉक्यूमेंट प्रजेन्टेशन होगा.
पीएम मोदी करेंगे एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (7 अगस्त) नई दिल्ली स्थित आईसीएआर पूसा में एमएस स्वामीनाथन जन्म शताब्दी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. सम्मेलन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे. इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे. यह सम्मेलन वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, विकास पेशेवरों और अन्य हितधारकों को 'सदाबहार क्रांति' के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने पर चर्चा और विचार-विमर्श का अवसर प्रदान करेगा.
लाल बाग बॉटनिकल गार्डन में वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी
बैंगलोर में लाल बाग बॉटनिकल गार्डन में वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी 7 से 18 अगस्त तक आयोजित की जाएगी. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.
INDIA block Meeting: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक
इंडिया ब्लॉक की बैठक शाम 7.30 बजे राहुल गांधी के घर पर होगी, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप, ऑपरेशन सिंदूर, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर चर्चा होगी. बैठक के बाद डिनर भी होगा. बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी दल शामिल होंगे. इससे पहले 19 जुलाई को वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें 24 से ज्यादा दलों के नेता शामिल हुए थे.
Donald Trump Tariff: ट्रंप सरकार द्वारा घोषित टैरिफ आज से लागू
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ लगाए गए नए टैरिफ आज (7 अगस्त) से लागू हो रहे हैं. डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ का असर सीधे तौर पर भारत के निर्यात होने वाली चीजों पर पड़ेगा. ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी. इसके बाद ट्रंप ने बुधवार को 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है.
