Breaking News LIVE: राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक, फिर डिनर... इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Breaking News Live Updates: डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा घोषित टैरिफ 7 अगस्त से लागू होंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इसके अलावा शाम 7.30 बजे राहुल गांधी के घर पर इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, महाराष्ट्र में फर्जी वोटर जोड़ने का आरोप, ऑपरेशन सिंदूर, भारत-अमेरिका व्यापार समझौता और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर चर्चा होगी. बैठक के बाद डिनर भी होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएस स्वामीनाथन जन्म शताब्दी विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर जाएंगे और 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुरौनाधाम में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे. एयरफोर्स, सेना, नौसेना में स्थायी कमीशन की मांग कर रही महिला सैन्य अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा. निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक उम्मीदवार के चुनाव मैदान में बचने की सूरत में उसे निर्विरोध विजेता घोषित करने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर SC सुनवाई करेगा. IRCTC घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने पर राऊज एवेन्यु कोर्ट का आदेश आ सकता है.

