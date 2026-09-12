Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /BRICS Summit 2026 LIVE: आज से शुरू होगा मेगा शो, जिनपिंग दिल्ली के लिए रवाना; ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा
Live Now

BRICS Summit 2026 LIVE: आज से शुरू होगा 'मेगा शो', जिनपिंग दिल्ली के लिए रवाना; ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा

भारत में 72 घंटे का 'मेगा शो' आज दोपहर से शुरू होगा. दोपहर दो 2 बजे से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत होगी. दोपहर 2.30 बजे शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होगा. इस शिखर सम्मेलन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं. ब्रिक्स देशों की बैठक से पहले शुक्रवार को भारत मंडपम में ब्रिक्स बिजनेस फोरम सेशन हुआ, जिसमें वैश्विक दिग्गजों ने दुनिया को अहम संदेश दिया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 12, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 07:24 AM IST
BRICS Summit 2026 LIVE: आज से शुरू होगा 'मेगा शो', जिनपिंग दिल्ली के लिए रवाना; ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा
Image Credit: दोपहर दो बजे शुरू होगा ब्रिक्श शिखर सम्मेलन का पहला सत्र.
12 September 2026 07:17 AM (IST)

भारत मंडपम में होगी मोदी और जिनपिंग की मुलाकात

प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न देशों के नेताओं संग होने वाली द्विपक्षीय बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होगी. हालांकि, आज शाम चीन के राष्ट्रपति संग होने वाली द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी. इस द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं. 

12 September 2026 07:17 AM (IST)

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज का कार्यक्रम

  • दोपहर 2:00 बजे— BRICS समिट की औपचारिक शुरुआत

  • 2:30 बजे — पहला सत्र: समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना

  • 4:30 बजे— BRICS नेताओं का भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का दौरा

  • शाम 5:00 बजे— BRICS नेताओं की फैमिली फोटो

  • शाम 5:30 बजे— BRICS नेताओं का संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम

  • रात 7:30 बजे — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजकीय रात्रिभोज

 

12 September 2026 07:14 AM (IST)

भारत मंडपम तैयार

भारत में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत  मंडपम में हो रहा है. करीब 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक छत के नीचे जुटेंगे और वह वैश्विक विकास के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इस विशेष कार्यक्रम के लिए भारत मंडपम पूरी तरीके से तैयार है. 

12 September 2026 07:14 AM (IST)

PM मोदी की द्विपक्षीय बैठकों की लिस्ट आई सामने

  • सुबह 10:00 बजे- इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक

  • सुबह 10:30 बजे— मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक

  • सुबह 11:00 बजे— अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ बैठक

  • सुबह 11:30 बजे— वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता

  • शाम 5:45 बजे— चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक

12 September 2026 07:11 AM (IST)

नई दिल्ली के लिए जिनपिंग रवाना

नई दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रवाना हो चुके हैं. दोपहर 12.45 बजे के करीब वह दिल्ली पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यह यात्रा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है. 

सबसे खास बात है कि जिनपिंग के साथ उनका एक प्रतिनिधमंडल भी भारत की यात्रा पर आ रहा है. इसमें सबसे अधिक चर्चा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और CPC केंद्रीय समिति के जनरल ऑफिस के निदेशक काई ची, तथा CPC केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हैं. 

12 September 2026 07:04 AM (IST)

दो दिन का मेगा इवेंट, सुरक्षा सख्त

12 और 13 सितंबर को आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मेगा इवेंट को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. कुल 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ नई दिल्ली में होंगे, पीएम मोदी इनकी मेजबानी करेंगे. एक छत के नीचे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चुस्त कर दिए हैं. 

12 September 2026 07:04 AM (IST)

जिनपिंग की भारत यात्रा पर टिकीं निगाहें

करीब सात साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आ रहे हैं. दोपहर 12.45 बजे के करीब उनका विमान दिल्ली में लैंड होगा. चीनी राष्ट्रपति की इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं. नई दिल्ली में एक दिन पहले ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आगमन हो चुका है. 

12 September 2026 07:02 AM (IST)

आज से शुरू होगा ब्रिक्स का मेगा इवेंट

शनिवार यानी 12 सितंबर से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत होगी. नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस बड़े इवेंट की शुरुआत होने जा रही है. दोपहर 2 बजे शुरुआत होगी और 2.30 बजे सम्मेलन का पहला सत्र होगा.  

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
BRICS Summit 2026

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चप्पल वाले हूतियों का AI वार, यमनी सेना के जनरल की आवाज बदलकर, सऊदी से छीना मोखा
2
3
4
5