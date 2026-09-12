BRICS Summit 2026 LIVE: आज से शुरू होगा 'मेगा शो', जिनपिंग दिल्ली के लिए रवाना; ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा

प्रधानंमत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न देशों के नेताओं संग होने वाली द्विपक्षीय बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होगी. हालांकि, आज शाम चीन के राष्ट्रपति संग होने वाली द्विपक्षीय बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी. इस द्विपक्षीय बैठक पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं.
दोपहर 2:00 बजे— BRICS समिट की औपचारिक शुरुआत
2:30 बजे — पहला सत्र: समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना
4:30 बजे— BRICS नेताओं का भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का दौरा
शाम 5:00 बजे— BRICS नेताओं की फैमिली फोटो
शाम 5:30 बजे— BRICS नेताओं का संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम
रात 7:30 बजे — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजकीय रात्रिभोज
भारत में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है. करीब 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक छत के नीचे जुटेंगे और वह वैश्विक विकास के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इस विशेष कार्यक्रम के लिए भारत मंडपम पूरी तरीके से तैयार है.
सुबह 10:00 बजे- इथियोपिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक
सुबह 10:30 बजे— मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठक
सुबह 11:00 बजे— अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के साथ बैठक
सुबह 11:30 बजे— वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता
शाम 5:45 बजे— चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अहम द्विपक्षीय बैठक
नई दिल्ली में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रवाना हो चुके हैं. दोपहर 12.45 बजे के करीब वह दिल्ली पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यह यात्रा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है.
सबसे खास बात है कि जिनपिंग के साथ उनका एक प्रतिनिधमंडल भी भारत की यात्रा पर आ रहा है. इसमें सबसे अधिक चर्चा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (CPC) की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य और CPC केंद्रीय समिति के जनरल ऑफिस के निदेशक काई ची, तथा CPC केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य और चीन के विदेश मंत्री वांग यी शामिल हैं.
12 और 13 सितंबर को आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मेगा इवेंट को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. कुल 21 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ नई दिल्ली में होंगे, पीएम मोदी इनकी मेजबानी करेंगे. एक छत के नीचे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चुस्त कर दिए हैं.
करीब सात साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आ रहे हैं. दोपहर 12.45 बजे के करीब उनका विमान दिल्ली में लैंड होगा. चीनी राष्ट्रपति की इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं. नई दिल्ली में एक दिन पहले ही ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आगमन हो चुका है.
शनिवार यानी 12 सितंबर से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत होगी. नई दिल्ली के भारत मंडपम में इस बड़े इवेंट की शुरुआत होने जा रही है. दोपहर 2 बजे शुरुआत होगी और 2.30 बजे सम्मेलन का पहला सत्र होगा.
BRICS Summit 2026 2026: नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के 72 घंटे के 'मेगा शो' का धमाकेदार आगाज हो चुका है. शनिवार और रविवार को होने वाले इस मेगा इवेंट के लिए दुनिया भर के दिग्गज नई दिल्ली पहुंच चुके हैं. शुक्रवार (11 सितंबर) को भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने वैश्विक आर्थिक मंच पर कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया. आज दोपहर दो बजे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत होगी.
12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ अन्य कई विदेशी अतिथि भी जुटेंगे. आज दोपहर तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नई दिल्ली पहुंचेंगे. जिनपिंग का ये दौरा इसलिए खास हो जाता है, क्योंकि वह करीब 7 साल बाद भारत आ रहे हैं. नई दिल्ली में आयोजित हो रहे इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पश्चिमी देशों की भी निगाहें टिकी हैं. इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेता ऊर्जा, संचार, तकनीक, परमाणु, तेल, क्लाइमेट समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है, जब पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.