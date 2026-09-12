BRICS Summit 2026 LIVE: आज से शुरू होगा 'मेगा शो', जिनपिंग दिल्ली के लिए रवाना; ब्रिक्स समिट में लेंगे हिस्सा

12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ अन्य कई विदेशी अतिथि भी जुटेंगे. आज दोपहर तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नई दिल्ली पहुंचेंगे. जिनपिंग का ये दौरा इसलिए खास हो जाता है, क्योंकि वह करीब 7 साल बाद भारत आ रहे हैं. नई दिल्ली में आयोजित हो रहे इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पश्चिमी देशों की भी निगाहें टिकी हैं. इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेता ऊर्जा, संचार, तकनीक, परमाणु, तेल, क्लाइमेट समेत अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है, जब पश्चिम एशिया युद्ध की आग में जल रहा है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े पल-पल की अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए.