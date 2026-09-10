भारत में शुरू होने जा रहा 72 घंटे का 'मेगा शो', अब 3 दिन पूरी दुनिया की दिल्ली पर रहेगी नजर

ब्रिक्स समिट की वजह से दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक रूट डायवर्जन रहेगा. इसलिए इन तीन दिनों तक लोगों को मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, तीस जनवरी मार्ग, फिरोज शाह रोड, तुगलक रोड, पंचशील मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अफ्रीका एवेन्यू, भीकाजी कामा प्लेस, पुराना किला रोड, न्याय मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, शांति पथ, शेरशाह सूरी मार्ग, सैन मार्टिन मार्ग, तिलक मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, अकबर रोड, सरदार पटेल मार्ग, APJ अब्दुल कलाम रोड, कौटिल्य मार्ग, भगवान दास रोड, करतव्य पथ, सफदरजंग रोड से बचें.