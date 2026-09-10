भारत में शुरू होने जा रहा 72 घंटे का 'मेगा शो', अब 3 दिन पूरी दुनिया की दिल्ली पर रहेगी नजर

दिल्ली में ब्रिक्स समिट की वजह से 11 सितंबर से 13 सितंबर तक रुट डायवर्जन रहेगा. इस दौरान गैर-निर्धारित कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद रहेगा. इस दौरान बसें चलेंगी लेकिन VIP मूवमेंट पर डायवर्ट हो सकती हैं. इमरजेंसी वाहनों को प्राथमिकता मिलेगी. 200 मीटर के दायरे में सड़क किनारे पार्किंग बिल्कुल बंद रहेगी.
दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट जाने के लिए मेट्रो को सबसे बेहतर बताया है. सड़क से जाने वालों के लिए गुड़गांव से NH-48 -> UER-II -> T3, द्वारका से Sector 22 -> UER-II टनल -> T3, साउथ दिल्ली से रिंग रोड -> मोती बाग -> RTR मार्ग -> महिपालपुर होते हुए T3 एयरपोर्ट टर्मिनल पर पहुंचे.
सड़क मार्ग के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए आप ISBT कश्मीरी गेट, बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी मार्, पंचकुइयां रोड और आउटर सर्कल के रास्ते का इस्तेमाल करें.
ब्रिक्स समिट की वजह से दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक रूट डायवर्जन रहेगा. इसलिए इन तीन दिनों तक लोगों को मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, तीस जनवरी मार्ग, फिरोज शाह रोड, तुगलक रोड, पंचशील मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अफ्रीका एवेन्यू, भीकाजी कामा प्लेस, पुराना किला रोड, न्याय मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, शांति पथ, शेरशाह सूरी मार्ग, सैन मार्टिन मार्ग, तिलक मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, अकबर रोड, सरदार पटेल मार्ग, APJ अब्दुल कलाम रोड, कौटिल्य मार्ग, भगवान दास रोड, करतव्य पथ, सफदरजंग रोड से बचें.
BRICS Summit के दौरान अंतरराष्ट्रीय डेलिगेशन और VIP काफिलों की आवाजाही के कारण 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन रहेगा.
BRICS Summit 2026 LIVE Update: दिल्ली में बने भारत मंडपम में 11-13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस सम्मेलन में दुनिया के करीब डेढ़ दर्जन देशों के शीर्ष नेता शामिल होने वाले हैं. पुतिन-जिनपिंग अपने लंबे-चौड़े काफिले के साथ भारत आ रहे हैं. जिसे देखते हुए अमेरिका और यूरोप की नजरें भी इस सम्मेलन पर टिकी रहेंगी. इस समिट की पल-पल की अपडेट जानने के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग में बने रहिए.