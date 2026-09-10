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भारत में शुरू होने जा रहा 72 घंटे का 'मेगा शो', अब 3 दिन पूरी दुनिया की दिल्ली पर रहेगी नजर

BRICS Summit 2026 LIVE Update: भारत में 72 घंटे का 'मेगा शो' शुरू होने जा रहा है. अगले 3 दिन पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर रहने वाली है. ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए पुतिन-जिनपिंग समेत दुनिया के शीर्ष नेता भारत पहुंचेंगे. समिट की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे इस लाइव ब्लॉग में बने रहें.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 10, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:06 AM IST
भारत में शुरू होने जा रहा 72 घंटे का 'मेगा शो', अब 3 दिन पूरी दुनिया की दिल्ली पर रहेगी नजर
10 September 2026 11:55 PM (IST)

BRICS Summit 2026 LIVE Update: दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक इन गाड़ियों का प्रवेश बंद

दिल्ली में ब्रिक्स समिट की वजह से 11 सितंबर से 13 सितंबर तक रुट डायवर्जन रहेगा. इस दौरान गैर-निर्धारित कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद रहेगा. इस दौरान बसें चलेंगी लेकिन VIP मूवमेंट पर डायवर्ट हो सकती हैं. इमरजेंसी वाहनों को प्राथमिकता मिलेगी. 200 मीटर के दायरे में सड़क किनारे पार्किंग बिल्कुल बंद रहेगी. 

 

10 September 2026 11:30 PM (IST)

BRICS Summit 2026 LIVE Update: दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग

दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट जाने के लिए मेट्रो को सबसे बेहतर बताया है. सड़क से जाने वालों के लिए गुड़गांव से NH-48 -> UER-II -> T3, द्वारका से Sector 22 -> UER-II टनल -> T3, साउथ दिल्ली से रिंग रोड -> मोती बाग -> RTR मार्ग -> महिपालपुर होते हुए T3 एयरपोर्ट टर्मिनल पर पहुंचे. 

 

10 September 2026 11:18 PM (IST)

BRICS Summit 2026 LIVE Update: पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन इस वैकल्पिक मार्ग से जाएं

सड़क मार्ग के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए आप ISBT कश्मीरी गेट, बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी मार्, पंचकुइयां रोड और आउटर सर्कल के रास्ते का इस्तेमाल करें. 

10 September 2026 11:17 PM (IST)

BRICS Summit 2026 LIVE Update: दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक इन सड़कों से बचें

ब्रिक्स समिट की वजह से दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक रूट डायवर्जन रहेगा. इसलिए इन तीन दिनों तक लोगों को  मथुरा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, तीस जनवरी मार्ग, फिरोज शाह रोड, तुगलक रोड, पंचशील मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अफ्रीका एवेन्यू, भीकाजी कामा प्लेस, पुराना किला रोड, न्याय मार्ग, ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, शांति पथ, शेरशाह सूरी मार्ग, सैन मार्टिन मार्ग, तिलक मार्ग, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, अकबर रोड, सरदार पटेल मार्ग, APJ अब्दुल कलाम रोड, कौटिल्य मार्ग, भगवान दास रोड, करतव्य पथ, सफदरजंग रोड से बचें. 

 

10 September 2026 11:13 PM (IST)

BRICS Summit 2026 LIVE Update: समिट की वजह से दिल्ली में रहेगा रूट डायवर्जन

BRICS Summit के दौरान अंतरराष्ट्रीय डेलिगेशन और VIP काफिलों की आवाजाही के कारण 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में यातायात प्रतिबंध और डायवर्जन रहेगा.

 

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BRICS Summit 2026

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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