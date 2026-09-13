/LIVE: भारत मंडपम में आज भी जुटेंगे दिग्गज, पीएम मोदी की सात देशों संग द्विपक्षीय वार्ता; ब्रिक्स के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

ब्रिक्स देशों ने एक साझा घोषणा पत्र जारी किया है. इसपर पीएम मोदी का एक पोस्ट भी सामने आया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि 2026 के ब्रिक्स दिल्ली शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाई गई 'नई दिल्ली घोषणा' एक ऐसे ब्रिक्स का आत्मविश्वास दिखाती है जिसकी पहुंच व्यापक है और जिसका उद्देश्य मजबूत है. इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, लोगों के बीच आपसी संबंधों और अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसका मकसद सहयोग को अधिक व्यावहारिक, विकास-उन्मुख और ब्रिक्स देशों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना है. मैं इसे अपनाने के लिए ब्रिक्स के सभी सहयोगी देशों और उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूं.