/LIVE: भारत मंडपम में आज भी जुटेंगे दिग्गज, पीएम मोदी की सात देशों संग द्विपक्षीय वार्ता; ब्रिक्स के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

सुबह 9:55 बजे: भारत मंडपम ब्रिक्स पार्टनर देशों और आउटरीच देशों के नेता जुटेंगे.
सुबह 10:35 बजे: भारत मंडपम के लेवल 2 पर फैमिली फोटो होगी.
सुबह 10:50 बजे: ब्रिक्स का ओपन सेशन होगा.
दोपहर 2:30 बजे: कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव के साथ पीएम मोदी की बैठक.
दोपहर 3:00 बजे: फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के साथ पीएम मोदी की बैठक.
दोपहर 3:30 बजे: मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ पीएम मोदी की बैठक.
शाम 4:10 बजे: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मातामेला सिरिल रामाफोसा के साथ पीएम मोदी की बैठक.
शाम 4:40 बजे: बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये के साथ पीएम मोदी की बैठक.
शाम 5:10 बजे: नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति सीनेटर काशिम शेट्टिमा के साथ पीएम मोदी की बैठक.
शाम 5:40 बजे: युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ पीएम मोदी की बैठक.
शिखर सम्मेलन के पहले दिन सभी देशों ने एक साझा संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति जताई. इस घोषणा पत्र की चर्चा वैश्विक मीडिया में भी हो रही है. पूरी डिटेल यहां पढ़ें...
नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़ा एक खास वीडियो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ बैठक में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एक बेहद महत्वपूर्ण दृश्य भी दिखाया गया है, जिसमें तीन बड़े, प्रभावशाली और ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ नजर आ रहे हैं. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं, जो आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं.
An action packed day at BRICS 2026. pic.twitter.com/DJ0wOWW0dv
— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भारत मंडपम में गाला डिनर का आयोजन किया गया. इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ भारत अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे. गाला डिनर से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया.
नई दिल्ली में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है. आज भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. पीएम मोदी करीब 7 देशों के नेताओं संग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
BRICS Summit 2026 LIVE: नई दिल्ली में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है. दो दिवसीय इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स देशों के साथ पर्टनर देशों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया. भारत की अध्यक्षता में इस साल हो रहे इस शिखर सम्मलेन की थीम 'बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी' है. दरअसल, यह पीएम नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम की भावना पर आधारित भावना से प्रेरित है.
भारत की अध्यक्षता में इस साल देश के 25 से अधिक शहरों में 350 बैठकों के साथ उच्चस्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. देश के अलग-अलग हिस्सों में हुई इन बैठकों में ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी को राजनीतिक और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय तथा सांस्कृतिक को लेकर लोगों के बीच संपर्क साधने की कोशिश की गई है.
भारत में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मलेन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं. शिखर सम्मेलन के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग-अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया. करीब 7 साल बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत पहुंचे, जहां पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया. इसके साथ ही ब्रिक्स देशों ने एक साझा घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान पहलगाम हमले की निंदा की गई. वहीं, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की भूमिका पर जोर दिया. ब्रिक्स देशों की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में एकतराफा प्रतिबंधों पर चिंता व्यक्त की गई.
ब्रिक्स देशों ने एक साझा घोषणा पत्र जारी किया है. इसपर पीएम मोदी का एक पोस्ट भी सामने आया. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि 2026 के ब्रिक्स दिल्ली शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से अपनाई गई 'नई दिल्ली घोषणा' एक ऐसे ब्रिक्स का आत्मविश्वास दिखाती है जिसकी पहुंच व्यापक है और जिसका उद्देश्य मजबूत है. इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, लोगों के बीच आपसी संबंधों और अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इसका मकसद सहयोग को अधिक व्यावहारिक, विकास-उन्मुख और ब्रिक्स देशों की आकांक्षाओं के अनुरूप बनाना है. मैं इसे अपनाने के लिए ब्रिक्स के सभी सहयोगी देशों और उनके नेताओं का धन्यवाद करता हूं.
The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the 2026 BRICS Delhi Summit, reflects the confidence of a BRICS that is wider in reach and stronger in purpose.
With a focus on innovation, sustainability, people-to-people ties and more, the endeavour is to make cooperation… pic.twitter.com/MtqucBx9AY
— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. इस बैठक के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच कई मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को ग्रेटर ब्रिक्स सहयोग के तहत उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए.
चीनी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन एक-दूसरे की खूबियों से सीख सकते हैं. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन की हलचल की सभी जानकारिओं के लिए आप हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहिए...