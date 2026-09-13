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LIVE: भारत मंडपम में आज भी जुटेंगे दिग्गज, पीएम मोदी की सात देशों संग द्विपक्षीय वार्ता; ब्रिक्स के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस वैश्विक कार्यक्रम में 11 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं. भारत में हो रहे इस शिखर सम्मेलन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स देशों ने एक साझा घोषणा पत्र भी जारी किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 13, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:12 AM IST
LIVE: भारत मंडपम में आज भी जुटेंगे दिग्गज, पीएम मोदी की सात देशों संग द्विपक्षीय वार्ता; ब्रिक्स के दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल
Image Credit: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन. (फोटो- आईएएनएस)
13 September 2026 08:09 AM (IST)

जानिए आज का पूरा शेड्यूल

  • सुबह 9:55 बजे: भारत मंडपम ब्रिक्स पार्टनर देशों और आउटरीच देशों के नेता जुटेंगे. 

  • सुबह 10:35 बजे: भारत मंडपम के लेवल 2 पर फैमिली फोटो होगी.

  • सुबह 10:50 बजे: ब्रिक्स का ओपन सेशन होगा. 

13 September 2026 08:06 AM (IST)

पीएम मोदी सात देशों के नेताओं संग करेंगे द्विपक्षीय बैठक

  • दोपहर 2:30 बजे: कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव के साथ पीएम मोदी की बैठक.

  • दोपहर 3:00 बजे: फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के साथ पीएम मोदी की बैठक.

  • दोपहर 3:30 बजे: मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ पीएम मोदी की बैठक.

  • शाम 4:10 बजे: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मातामेला सिरिल रामाफोसा के साथ पीएम मोदी की बैठक.

  • शाम 4:40 बजे: बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये के साथ पीएम मोदी की बैठक.

  • शाम 5:10 बजे: नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति सीनेटर काशिम शेट्टिमा के साथ पीएम मोदी की बैठक.

  • शाम 5:40 बजे: युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ पीएम मोदी की बैठक.

13 September 2026 07:45 AM (IST)

नई दिल्ली घोषणा पत्र से भारत की बढ़ी साख

शिखर सम्मेलन के पहले दिन सभी देशों ने एक साझा संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति जताई. इस घोषणा पत्र की चर्चा वैश्विक मीडिया में भी हो रही है. पूरी डिटेल यहां पढ़ें...

13 September 2026 07:27 AM (IST)

पीएम मोदी ने शेयर किया ब्रिक्स समिट का खास वीडियो

नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़ा एक खास वीडियो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ बैठक में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में एक बेहद महत्वपूर्ण दृश्य भी दिखाया गया है, जिसमें तीन बड़े, प्रभावशाली और ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ नजर आ रहे हैं. इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं, जो आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं.

13 September 2026 06:57 AM (IST)

गाला डिनर का आयोजन

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए भारत मंडपम में गाला डिनर का आयोजन किया गया. इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों के साथ भारत अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे. गाला डिनर से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. 

13 September 2026 06:53 AM (IST)

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन

नई दिल्ली में हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है. आज भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं. पीएम मोदी करीब 7 देशों के नेताओं संग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

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BRICS Summit 2026

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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