Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार

Budget Session Live: बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है. सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं. सदन में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है.
Budget Session Phase 2 live Update: सदन में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. चर्चा के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है. दूसरे चरण के दूसरे दिन भी सदन में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया था. संसद के बाहर सांसदों ने प्रदर्शन भी किया था. गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में शाम 5 बजे अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं. बजट सत्र का दूसरा चरण 2 अप्रैल तक चलेगा.
Budget Session Phase-2 Live: पीएम मोदी का है पूरा ध्यान
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से LPG सिलेंडर को लेकर कुछ दिक्कत जरूर है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्रालय इस बात का ध्यान रख रहा है कि लोगों को कोई दिक्कत न हो और प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ध्यान भी इस पर है.
Budget Session Phase-2 Live: गृहमंत्री अमित शाह दे सकते हैं जवाब
सदन में आज भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी. दूसरे चरण के दूसरे दिन भी ये आलम देखा गया था. गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में शाम 5 बजे अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं.
