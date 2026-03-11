Budget Session Phase-2 Live: अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सदन में आज भी हंगामे के आसार

Budget Session Phase 2 live Update: सदन में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. चर्चा के लिए 10 घंटे का समय दिया गया है. दूसरे चरण के दूसरे दिन भी सदन में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया था. संसद के बाहर सांसदों ने प्रदर्शन भी किया था. गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में शाम 5 बजे अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं. बजट सत्र का दूसरा चरण 2 अप्रैल तक चलेगा.

