Budget Session Phase 2 Live: अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद आसन पर बैठे ओम बिरला, राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना

Hindi NewsदेशBudget Session Phase 2 Live: अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद आसन पर बैठे ओम बिरला, राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना

Budget Session Live: बजट सत्र के दूसरे चरण का आज चौथा दिन है. सदन में आज तेल, सिलेंडर को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध सकता है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 12, 2026, 11:43 AM IST
Budget Session Phase 2 live Update: इस समय बजट का दूसरा चरण चल रहा है. सदन में विपक्ष की तरफ से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था. जो 11 मार्च को संसद में भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से गिर गया है. आज सदन में तेल को लेकर हंगामा हो सकता है. मिडिल ईस्ट के तनाव पर भी विपक्ष सरकार पर निशाना साध सकता है. संसद से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट आप यहां से ले सकते हैं.

12 March 2026
11:40 AM

Budget Session Phase 2 Live: पार्लियामेंट में होनी चाहिए चर्चा
LPG की कमी की खबरों पर कांग्रेस MP शशि थरूर ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए. सरकार को जानकारी दी जानी चाहिए. आप जानते हैं कि LPG सिलेंडर के लिए कितनी लंबी लाइनें हैं. आप जानते हैं कि कीमतें बढ़ा दी गई हैं. यह सब जनता के सामने रखने का एक प्लेटफॉर्म है. हम बस चाहते हैं कि चर्चा हो और सरकार जनता को भरोसा दे. ऐसा नहीं हो सकता कि वे बस अपनी मर्जी से सरकार चलाएं.

11:24 AM

Budget Session Phase 2 Live: खुद पैनिक हैं पीएम

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि PM बोल रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है लेकिन वे खुद पैनिक में हैं कई अन्य कारणों की वजह से. वे अदाणी केस की वजह से पैनिक में हैं. कल PM की कुर्सी खाली पड़ी थी. वे देश को कह रहे थे कि पैनिक ना करें और खुद पैनिक में हैं. 

11:05 AM

Budget Session Phase 2 Live: आसन पर बैठे ओम बिरला
अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद स्पीकर ओम बिरला आज आसन पर बैठे, हालांकि सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया है.

10:53 AM

Budget Session Phase 2 Live: LPG गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश भर में LPG गैस सिलेंडर की कमी की खबरों को लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं में शामिल हुए.

10:40 AM

Budget Session Phase 2 live Update: क्या बोले सौगत रॉय?
TMC MP सौगत रॉय ने कहा कि हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन तैयार कर रहे हैं. 100 से ज्यादा MP हमें सपोर्ट कर रहे हैं. हम इसे आज जमा कर सकते हैं. इस पर विपक्ष एकजुट दिखेगा. मुझे लगता है कि यह स्पीकर और पूरी लोकसभा के कामकाज के खिलाफ अपनी शिकायत उठाने का एक मौका था. 

 

10:33 AM

Budget Session Phase 2 live Update: केंद्र सरकार नहीं कर रही है बात

शिवसेना (UBT) MP संजय राउत ने कहा कि केंद्र सरकार LPG की कमी, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. यह स्थिति लोगों में डर पैदा कर रही है, होटल और रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं. मोदी सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा है.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ.

Budget Session Live

