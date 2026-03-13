Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस को लेकर संसद में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन, लोकसभा 12 बजे क स्थगित

Budget Session Phase 2 live Update: मौजूदा समय बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है. सदन में विपक्ष ईरान पर हमले के बाद तेल और गैस को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार को घेरने की फिराक में है. हालांकि सरकार ने देश में किसी भी तरह की LPG या तेल संकट की बात से इनकार किया है और कहा है कि देश में किसी भी तरह का एलपीजी संकट नहीं है. इसके पहले विपक्ष 11 मार्च को संसद में भारी हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था जो ध्वनिमत से गिर गया. संसद से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट आप यहां से ले सकते हैं.

