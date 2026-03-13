Budget Session Phase 2 Live: LPG क्राइसिस को लेकर संसद में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन, लोकसभा 12 बजे क स्थगित

Budget Session Live: बजट सत्र के दूसरे चरण का आज पांचवां दिन है. सदन में ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद आए गैस और तेल को लेकर संकट पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा.
Budget Session Phase 2 live Update: मौजूदा समय बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है. सदन में विपक्ष ईरान पर हमले के बाद तेल और गैस को लेकर मचे घमासान के बीच सरकार को घेरने की फिराक में है. हालांकि सरकार ने देश में किसी भी तरह की LPG या तेल संकट की बात से इनकार किया है और कहा है कि देश में किसी भी तरह का एलपीजी संकट नहीं है. इसके पहले विपक्ष 11 मार्च को संसद में भारी हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था जो ध्वनिमत से गिर गया. संसद से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट आप यहां से ले सकते हैं.
लोकसभा में विपक्ष के हंगामा, 12 बजे तक सदन स्थगित
स्पीकर ने सदस्यों को अनुशासन की याद दिलाते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हर सांसद की जिम्मेदारी है, चाहे वह सदन के भीतर हो या बाहर. लगातार जारी हंगामे और नारेबाजी के कारण कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल पाई. स्थिति को देखते हुए स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर ओम बिरला की दो टूक, कहा- 'मेज पर चढ़ोगे, तो...'
लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उस समय माहौल गरमा गया जब विपक्ष के कई सदस्यों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. शोर-शराबे के बीच कुछ सदस्य सदन की मेजों तक पहुंच गए, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई सदस्य सदन की मेजों पर चढ़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना तय है.
LPG क्राइसिस को लेकर संसद में आज भी विपक्ष का प्रदर्शन, लोकसभा 12 बजे क स्थगित
बजट सत्र के दूसरे चरण में भी विपक्षी सांसद एलपीजी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगे रहे. विपक्षी सांसदों ने आज फिर संसद परिसर में एलपीजी गैस क्राइसिस को लेकर प्रदर्शन किया.
LPG की किल्लत के बीच लोगों ने केरोसिन पर की वापसी
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष की वजह से अन्य देशों में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर असर दिखाई दे रहा है. भारत में भी रसोई गैस को लेकर मची अफरा-तफरी के बीच लोगों ने केरोसिन पर एक बार फिर वापसी की है. देश के सभी राज्यों को केरोसिन का इंतजाम करने को कहा गया है. खाना पकाने और रोशनी के लिए अतिरिक्त केरोसिन मिलेगा. राज्यों को FPS या तय जगहों से डिस्ट्रीब्यूशन की छूट दी जाएगी. ग्रामीण परिवारों को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है.
'एमपी में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं'- मोहन यादव
पश्चिम एशिया में संघर्ष की वजह से देश में ऐसे माहौल खड़े किए जा रहे हैं कि जैसे एलपीजी गैस और तेल की आपूर्ति में संकट आ गया हो. वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि उनके राज्य मध्य प्रदेश में एलपीजी या तेल को लेकर कोई संकट नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया की मौजूदा परिस्थितियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य पूरी तरह सजग हैं तथा नागरिकों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा, 'केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर कालाबाजारी रोकने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं.'
बुंदेलखंड के छतरपुर में 38 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए
उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में छापेमारी के दौरान 38 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं. मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से देश में एलपीजी गैस और तेल पर संकट मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि सरकार का दावा कि उनकी तैयारियां पूरी हैं. देश में कहीं भी तेल और एलपीजी गैस का संकट नहीं है.
