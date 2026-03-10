Budget Session Phase-2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार

Budget Session Phase 2 live Update: बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है, दूसरे चरण का पहला दिन काफी हंगामेदार था. मिडिल ईस्ट के हालात पर विदेश मंत्री ने बयान दिया, इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. यह चरण 2 अप्रैल तक चलेगा. आप बजट सत्र के दूसरे चरण से जुड़ी हर-छोटी बड़ी जानकारी के लिए यहां ले सकते हैं.

