Budget Session Phase-2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार

Budget Session Phase 2 live Update: बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है, दूसरे चरण का पहला दिन काफी हंगामेदार था. मिडिल ईस्ट के हालात पर विदेश मंत्री ने बयान दिया, इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. यह चरण 2 अप्रैल तक चलेगा. आप बजट सत्र के दूसरे चरण से जुड़ी हर-छोटी बड़ी जानकारी के लिए यहां ले सकते हैं.
कांग्रेस MP मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए एक प्रस्ताव लाने वाले हैं. विपक्ष के 118 MPs ने इस प्रस्ताव पर साइन किए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर सदन में बोलने की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद स्पीकर ने "पक्षपातपूर्ण" व्यवहार किया. यह प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब सदन की इजाजत मिलेगी, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे. BJP MP अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद और भर्तृहरि महताब इस मामले पर अपनी बात रखेंगे.
वेस्ट एशिया विवाद पर कांग्रेस MP सुखदेव भगत ने कहा कि यह संकट देश का संकट है, किसी पार्टी का नहीं है, EAM डॉ. एस जयशंकर ने कल अपने विचार बताए. जैसे हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि $60-70 बिलियन का असर होगा. रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को मिलकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए लेकिन सरकार न तो अपोजिशन को और न ही हाउस को कॉन्फिडेंस में लेती है, यह अच्छा संकेत नहीं है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है.
लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे के बाद फिर शुरू हुई थी. हालांकि विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था.
सदन में आज विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है. दूसरे चरण का पहला दिन काफी हंगामेदार था. आज भी ये आलम देखने को मिल सकता है.
