Advertisement
trendingNow13135502
Hindi NewsदेशBudget Session Phase-2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार

Budget Session Phase-2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार

Budget Session Live: बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है. पहले दिन संसद में मिडिल ईस्ट के हालात पर विदेश मंत्री के बयान के बाद जमकर हंगामा हुआ, विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन भी किया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 10, 2026, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget Session Phase-2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
LIVE Blog

Budget Session Phase 2 live Update: बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है, दूसरे चरण का पहला दिन काफी हंगामेदार था. मिडिल ईस्ट के हालात पर विदेश मंत्री ने बयान दिया, इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है. यह चरण 2 अप्रैल तक चलेगा. आप बजट सत्र के दूसरे चरण से जुड़ी हर-छोटी बड़ी जानकारी के लिए यहां ले सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source
10 March 2026
09:20 AM

Budget Session Phase-2 Live

कांग्रेस MP मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए एक प्रस्ताव लाने वाले हैं. विपक्ष के 118 MPs ने इस प्रस्ताव पर साइन किए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर सदन में बोलने की इजाजत नहीं दिए जाने के बाद स्पीकर ने "पक्षपातपूर्ण" व्यवहार किया. यह प्रस्ताव तभी लाया जाएगा जब सदन की इजाजत मिलेगी, सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे. BJP MP अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद और भर्तृहरि महताब इस मामले पर अपनी बात रखेंगे.

 

09:05 AM

Budget Session Phase-2 Live:

वेस्ट एशिया विवाद पर कांग्रेस MP सुखदेव भगत ने कहा कि यह संकट देश का संकट है, किसी पार्टी का नहीं है, EAM डॉ. एस जयशंकर ने कल अपने विचार बताए. जैसे हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि $60-70 बिलियन का असर होगा. रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को मिलकर सॉल्यूशन निकालना चाहिए लेकिन सरकार न तो अपोजिशन को और न ही हाउस को कॉन्फिडेंस में लेती है, यह अच्छा संकेत नहीं है और सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है.

 

08:55 AM

Budget Session Phase 2 Live
लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे के बाद फिर शुरू हुई थी. हालांकि विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. 

 

08:45 AM

Budget Session Phase 2 Live
सदन में आज विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है. दूसरे चरण का पहला दिन काफी हंगामेदार था. आज भी ये आलम देखने को मिल सकता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Budget Session 2 Phase Live

Trending news

'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Budget Session Phase-2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
Budget Session 2 Phase Live
Budget Session Phase-2 Live: ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष; सदन में आज भी जोरदार हंगामे के आसार
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
India America news
ईरान में कहर बरपाने वाले सारे अमेरिकी फाइटर ऑफर हुए थे, पर भारत ने खरीदे क्यों नहीं?
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
israel iran war
'PM मोदी का इजरायल-ईरान को एक कॉल जंग खत्म करा सकता है', UAE राजदूत ने क्यों कहा ऐसा
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
Supreme Court
प्याज-लहसुन तामसिक है या नहीं... सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को देख भड़के चीफ जस्टिस
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
Gujarat
'जागो और झाड़ू चलाकर अपनी सरकार बनाओ...,' गुजरात की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
gas supply
जंग के बीच क्या तेल संकट ने भारत में दी दस्तक? यहां कल से रेस्टोरेंट सर्विस बंद
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
weather news
मार्च में ही 40 डिग्री को पार कर गया पारा, यलो अलर्ट जारी; IMD ने दे दी चेतावनी
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना
Indian MP Salary
एक कांग्रेस तो दूसरे BJP से, लोकसभा के दो सांसद, जिन्होंने सैलरी लेने से कर दिया मना