Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा

Budget Session Live: बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज से होने जा रही है. पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी हंगामा देखने को मिल सकता है. दूसरा चरण 2 अप्रैल तक चलेगा.
Budget Session Phase 2 Live Update: बजट सत्र का पहला चरण काफी हंगामेदार था. आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है. यह चरण 2 अप्रैल तक चलेगा. पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी हंगामा देखने को मिल सकता है. लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव और वोटिंग होने की संभावना है. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, के.सुरेश और मल्लु रवि यह प्रस्ताव रखेंगे. इसके अलावा पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का भी मुद्दा गूंज सकता है. इसके अलावा बजट सत्र के दूसरे चरण से जुड़ी हर-छोटी बड़ी जानकारी के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.
Budget Session Phase 2 Live
संसद सत्र पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी जिसके बाद तय होगा कि आगे कैसे बढ़ें. हमारी विदेश नीति को भाजपा सरकार ने गिरवी रख दिया है. महंगाई बढ़ती जा रही है. हमारे जो लोग विदेश में फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार क्या कर रही है?.
Budget Session Phase 2 live Update:
विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सेशन के दूसरे फेज में लोकसभा में "वेस्ट एशिया के हालात" पर बयान देने वाले हैं. यह बयान वेस्ट एशिया में चल रहे झगड़े पर इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ते ध्यान के बीच आने वाला है. अमेरिका और इजरायल के ईरान पर जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली की मौत हो गई. जिसके बाद ईरान ने कई वेस्ट एशियाई देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजरायली एसेट्स को निशाना बना रहा है.
Budget Session Phase 2 live Update:
आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी. दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव और वोटिंग होने की संभावना है.
