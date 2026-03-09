Advertisement
trendingNow13134335
Hindi NewsदेशBudget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा

Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा

Budget Session Live: बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत आज से होने जा रही है. पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी हंगामा देखने को मिल सकता है. दूसरा चरण 2 अप्रैल तक चलेगा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 09, 2026, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
LIVE Blog

Budget Session Phase 2 Live Update: बजट सत्र का पहला चरण काफी हंगामेदार था. आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है. यह चरण 2 अप्रैल तक चलेगा. पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी हंगामा देखने को मिल सकता है. लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव और वोटिंग होने की संभावना है. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, के.सुरेश और मल्लु रवि यह प्रस्ताव रखेंगे. इसके अलावा पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का भी मुद्दा गूंज सकता है. इसके अलावा बजट सत्र के दूसरे चरण से जुड़ी हर-छोटी बड़ी जानकारी के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग. 

Add Zee News as a Preferred Source
09 March 2026
09:47 AM

Budget Session Phase 2 Live
संसद सत्र पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अभी फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी जिसके बाद तय होगा कि आगे कैसे बढ़ें. हमारी विदेश नीति को भाजपा सरकार ने गिरवी रख दिया है. महंगाई बढ़ती जा रही है. हमारे जो लोग विदेश में फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार क्या कर रही है?.

 

09:37 AM

Budget Session Phase 2 live Update: 

विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सेशन के दूसरे फेज में लोकसभा में "वेस्ट एशिया के हालात" पर बयान देने वाले हैं. यह बयान वेस्ट एशिया में चल रहे झगड़े पर इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ते ध्यान के बीच आने वाला है.  अमेरिका और इजरायल के ईरान पर जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली की मौत हो गई. जिसके बाद ईरान ने कई  वेस्ट एशियाई देशों में अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजरायली एसेट्स को निशाना बना रहा है.

09:31 AM

Budget Session Phase 2 live Update:
आज से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी. दूसरे चरण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव और वोटिंग होने की संभावना है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Budget Session Phase 2 live

Trending news

Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
Budget Session Phase 2 live
Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
om birla
आज लोकसभा में अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे स्पीकर ओम बिरला, आखिर क्या है वजह?
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
West Bengal Election 2026
एक हफ्ते के भीतर बंगाल चुनाव का ऐलान? निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में, ताजा अपडेट
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
Supreme Court News
'बड़ी जाति के पुरुष निचली जाति की महिलाओं से...' नाराजगी देख SC ने लिया बड़ा फैसला
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
Iran War 2026
अमेरिका-ईरान युद्ध में फंसे भारतीयों का क्या होगा? संसद में जयशंकर बताएंगे पूरी बात
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Delhi Police
टीम इंडिया कर रही थी चौके-छक्कों की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने लिए न्यूजीलैंड के मजे
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
India organ donation rate
Organ Donation रेट में क्यों पीछे है भारत? ऑर्गन न मिलने के कारण हर साल 5 लाख मौतें
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
T20 World Cup final
'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
Organ Donation
ब्रेन डेथ और कोमा में क्या अंतर होता है? शरीर के कौन से अंग किए जा सकते हैं डोनेट
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD
organ donor
आसान प्रक्रिया के बाद भी भारत में अंगदान मुश्किल क्यों? पूरी ABCD