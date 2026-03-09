Budget Session Phase-2 Live: दूसरे चरण का आज से होगा आगाज, संसद में गूंज सकता है बिरला को पद से हटाने का मुद्दा

Budget Session Phase 2 Live Update: बजट सत्र का पहला चरण काफी हंगामेदार था. आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है. यह चरण 2 अप्रैल तक चलेगा. पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी हंगामा देखने को मिल सकता है. लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव और वोटिंग होने की संभावना है. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, के.सुरेश और मल्लु रवि यह प्रस्ताव रखेंगे. इसके अलावा पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का भी मुद्दा गूंज सकता है. इसके अलावा बजट सत्र के दूसरे चरण से जुड़ी हर-छोटी बड़ी जानकारी के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.

Add Zee News as a Preferred Source