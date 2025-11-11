Advertisement
Hindi Newsदेश

Delhi Blast News Live: दिल्ली कार धमाके के बाद अब आगे क्या? जानिए हर पल की लेटेस्ट अपडेट

Delhi Lal Qila Blast Live Updates: दिल्ली के लाल किले के पास कार धमाके ने देश को हिलाकर रख दिया है. इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई हैं. साथ ही 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस घटना का लाइव अपडेट क्या है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:11 AM IST
LIVE Blog

लाल किला के पास कार धमाके को लेकर जांच तेज हो चुकी है, उम्मीद है कि इसके नतीजे जल्द जनता के सामने होंगे. इस घटना की पल-पल की अपडेट यहां जरूर पढ़ें.

11 November 2025
04:09 AM

पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए 'एक्स' पर लिखा, "दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना करता हू. प्रभावित लोगों की मदद अधिकारी कर रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ मैंने स्थिति की समीक्षा की."

 

04:00 AM

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इस घटना पर दुख जताया, साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हम सभी पहलुओं को खुला रखते हुए जांच कर रहे हैं
 

03:58 AM

दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसी इस घटना से जुड़े तार का पता लगाने में जुट गई है. एनएसजी (NSG), दिल्ली पुलिस (Delhi Police), एफएसएल (FSL) ने घटनास्थल के पास से कई सबूत जुटाए, जो आने वाले वक्त में अहम साबित हो सकते हैं.
 

Shariqul Hoda

Delhi blast

Trending news

