Delhi Blast News Live: दिल्ली कार धमाके के बाद अब आगे क्या? जानिए हर पल की लेटेस्ट अपडेट

Delhi Lal Qila Blast Live Updates: दिल्ली के लाल किले के पास कार धमाके ने देश को हिलाकर रख दिया है. इस ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत हुई हैं. साथ ही 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस घटना का लाइव अपडेट क्या है.
पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए 'एक्स' पर लिखा, "दिल्ली में हुए विस्फोट में अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. घायलों के जल्द सेहतमंद होने की कामना करता हू. प्रभावित लोगों की मदद अधिकारी कर रहे हैं. गृह मंत्री अमित शाह जी और अन्य अधिकारियों के साथ मैंने स्थिति की समीक्षा की."
Condolences to those who have lost their loved ones in the blast in Delhi earlier this evening. May the injured recover at the earliest. Those affected are being assisted by authorities. Reviewed the situation with Home Minister Amit Shah Ji and other officials.@AmitShah
— Narendra Modi (@narendramodi) November 10, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इस घटना पर दुख जताया, साथ ही उन्होंने ये भी कहा, हम सभी पहलुओं को खुला रखते हुए जांच कर रहे हैं
"We are keeping all angles open and investigating": Amit Shah on blast near Red Fort in Delhi
Read @ANI Story | https://t.co/MdG99kA967#Delhiblast #AmitShah #RedFort pic.twitter.com/aILMcwHwrQ
— ANI Digital (@ani_digital) November 10, 2025
दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसी इस घटना से जुड़े तार का पता लगाने में जुट गई है. एनएसजी (NSG), दिल्ली पुलिस (Delhi Police), एफएसएल (FSL) ने घटनास्थल के पास से कई सबूत जुटाए, जो आने वाले वक्त में अहम साबित हो सकते हैं.
#WATCH | Several agencies, including NSG, Delhi Police, FSL and others carry out investigation at the spot where the blast took place in a Hyundai i20 car today at around 7 pm.
Due to the blast, eight people have died so far. pic.twitter.com/QshaHfeMbv
— ANI (@ANI) November 10, 2025
