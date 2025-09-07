Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?

Lunar Eclipse Live Updates: 7 सितंबर 2025 का दिन खगोलीय, धार्मिक और ज्‍योतिषीय लिहाज से बेहद खास होने जा रहा है. आज दुनिया पूर्ण चंद्रग्रहण की गवाह बनेगी. कमाल की बात यह है कि यह अद्भुत नजारा भारत में भी साफ तौर पर नजर आएगा. 7 सितंबर 2025 को साल का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण लगने वाला है. यह भारत समेत दुनियाभर के कई हिस्सों में नजर आने वाला है. इस बार का चांद लाल दिखने वाला है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है. भारत में आप इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं. चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू होने से 9 घंटे से पहले लग जाता है. ऐसे में दोपहर 12:58 से ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा. चंद्रग्रहण रात 9:58 से शुरू होगा और 1:26 तक रहेगा. चंद्रग्रहण से जुड़ी हर अपडेट आप यहां लाइव पढ़ सकते हैं.

