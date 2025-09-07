Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?


Chandra Grahan Live Updates: आज साल 2025 का आखिरी चंद्रग्रहण दिखने वाला है. भारत में आप इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं. खगोलविदों के मुताबिक भारत समेत दुनिया के 85 प्रतिशत हिस्से में आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण नजर आने वाला है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 07, 2025, 07:39 AM IST
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
LIVE Blog

Lunar Eclipse Live Updates:  7 सितंबर 2025 का दिन खगोलीय, धार्मिक और ज्‍योतिषीय लिहाज से बेहद खास होने जा रहा है. आज दुनिया पूर्ण चंद्रग्रहण की गवाह बनेगी. कमाल की बात यह है कि यह अद्भुत नजारा भारत में भी साफ तौर पर नजर आएगा. 7 सितंबर 2025 को साल का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण लगने वाला है. यह भारत समेत दुनियाभर के कई हिस्सों में नजर आने वाला है. इस बार का चांद लाल दिखने वाला है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है. भारत में आप इसे नंगी आंखों से देख सकते हैं. चंद्रग्रहण का सूतक काल शुरू होने से 9 घंटे से पहले लग जाता है. ऐसे में दोपहर 12:58 से ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा. चंद्रग्रहण रात 9:58  से शुरू होगा और 1:26 तक रहेगा. चंद्रग्रहण से जुड़ी हर अपडेट आप यहां लाइव पढ़ सकते हैं.   

 

07 September 2025
06:40 AM

Chandra Grahan Live Update: क्‍यों खास है आज का चंद्र ग्रहण? 
 साल 2025 में लगने वाले 4 ग्रहण में से 2 लग चुके हैं और 2 बाकी हैं. इसमें एक चंद्र ग्रहण है और दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है. 7 सितंबर को साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है. इसके बाद 21 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा. साल के इन चारों ग्रहण में से केवल 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण ही ऐसा है, जो भारत में नजर आएगा. बाकी 3 ग्रहण भारत में नजर नहीं आए. इसलिए यह चंद्र ग्रहण बेहद खास है

06:30 AM

Chandra Grahan Live Update: कहां दिखाई देगा चंद्रग्रहण? 
चंद्रग्रहण भारत के सभी बड़े शहरों में दिखाई देगा, लेकिन मौसम अनुकूल न होने, बादल छाने या प्रदूषण के चलते इसे देखने में बाधा खड़ी हो सकती है. 

06:16 AM

Chandra Grahan Live Update: आज लगेगा साल का सबसे बड़ा चंद्रग्रहण 
आज साल 2025 का सबसे बड़ा और आखिरी चंद्रग्रहण लगने वाला है, जो रात 9:58 बजे शुरू होगा. 

 

