आज की ताजा खबर LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल, सट्टेबाजी App पर BAN
देश

आज की ताजा खबर LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल, सट्टेबाजी App पर BAN

21 August News Highlights Breaking news live updates: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. वहीं गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है. देशभर की तमाम खबरों से जुड़े अपडेट के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें...

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 21, 2025, 04:02 PM IST
आज की ताजा खबर LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल, सट्टेबाजी App पर BAN
Daily News Highlights 21 August 2025: उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है और उसी दिन मतगणना होगी. संसद का मानसून सत्र आज खत्म हो गया. लोकसभा में 14 विधेयक पेश हुए, जिसमें 12 पारित हो सके और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.. बीएसएफ ने जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में एक ऐसा कबूतर पकड़ा है, जिसके पैरों में धमकी भरा संदेश बंधा हुआ था. 21 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी पर्ची पर जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके साथ ही उर्दू और अंग्रेजी में आगे लिखा था, 'कश्मीर हमारा है, वक्त आ गया है.

 

21 August 2025
16:00 PM

Rajya Sabha passed Promotion and Regulation of Online Gaming Bill: ऑनलाइन गेमिंग बिल राज्यसभा में पास

राज्यसभा ने गुरुवार को विपक्षी नेताओं के हंगामे के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक पारित कर दिया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. उपसभापति हरिवंश ने उच्च सदन में इस विधेयक को मंजूरी दिए जाने की घोषणा की और इसके बाद सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना और ई-स्पोर्ट्स तथा ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रोत्साहित करना है. एचटी की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च सदन ने विपक्ष द्वारा सुझाए गए संशोधनों को खारिज करते हुए इस विधेयक को पारित कर दिया. ऑनलाइन गेमिंग विधेयक एक दिन पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था.

15:15 PM

प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर क्या बोले सीजेआई

राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित बिलों को मंजूरी देने या फिर लौटाने के लिए 90 दिनों की टाइमलाइन तय करने को लेकर राष्ट्रपति की ओर से रेफरेंस दाखिल किया गया है. गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए आर्टिकल 200 का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि संविधान के इस प्रावधान के अनुसार राज्यपाल की शक्ति व्यापक है और उसके दायरे में यह आता है कि वह अपने विवेक से किसी बिल पर फैसला लें. संवैधानिक और राजनीतिक शिष्टता का पालन करते हुए राज्यपाल फैसला लेते हैं और उसके लिए कोई समय सीमा तय करना गलत है. इस दौरान चीफ जस्टिस बीआर गवई ने भी खुलकर बात करते हुए कहा  यदि कोई संवैधानिक संस्था गलती करती है तो समाधान की जरूरत है. यह अदालत संविधान का ही एक अंग है. यदि एक संवैधानिक संस्था बिना किसी वैध कारण के अपना काम नहीं कर रही है तो फिर क्या अदालत को यह कहना चाहिए कि हम शक्तिहीन हैं और हमारे हाथ बंधे हैं. हमें कुछ तो निर्णय करना होगा. 

