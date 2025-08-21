आज की ताजा खबर LIVE: विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा से पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल, सट्टेबाजी App पर BAN

Daily News Highlights 21 August 2025: उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होना है और उसी दिन मतगणना होगी. संसद का मानसून सत्र आज खत्म हो गया. लोकसभा में 14 विधेयक पेश हुए, जिसमें 12 पारित हो सके और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.. बीएसएफ ने जम्मू के आरएस पुरा सेक्टर में एक ऐसा कबूतर पकड़ा है, जिसके पैरों में धमकी भरा संदेश बंधा हुआ था. 21 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी पर्ची पर जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके साथ ही उर्दू और अंग्रेजी में आगे लिखा था, 'कश्मीर हमारा है, वक्त आ गया है.