Jantar Mantar Protest LIVE: 'असामाजिक तत्व फायदा उठा रहे हैं...', सोनम वांगचुक ने की शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील

'Sonam, It's Done, Bro': Salman Khan Urges Wangchuk To End Fast: सलमान की सोनम से अपील

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से भूख खत्म करने की अपील की है और उन्हें घर का बना खाना भेजने का ऑफर दिया है, सलमान खान ने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स से घर लौटने की भी रिक्वेस्ट करते हुए ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने लीक पर एक्शन का भरोसा दिया है. खान ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा, 'सोनम, हो गया भाई. इसे और मत बढ़ाओ. अगर जरूरत पड़ी, तो एक और दिन के लिए हिम्मत रखो और कुछ खा लो. अगर तुम चाहो तो, मैं तुम्हें घर से खाना भेज दूंगा.' आपको बताते चलें कि लद्दाख में एजुकेशन में क्रांति लाने के लिए जाने जाने वाले एक्टिविस्ट वांगचुक 28 जून से पेपर लीक पर अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे. सलमान खान ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्टूडेंट्स देश की टॉप प्रायोरिटी हैं और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें पहले ही भरोसा दे दिया है.

एक्टर ने आगे कहा, "स्टूडेंट्स पढ़ाई और सुरक्षा के मामले में सबसे ज़रूरी हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उनके माता-पिता को भी उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, और मुझे यकीन है कि वह इस लीक के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपने माता-पिता और घर वापस चले जाएं.'