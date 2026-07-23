Jantar Mantar Protest LIVE: 'असामाजिक तत्व फायदा उठा रहे हैं...', सोनम वांगचुक ने की शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील

Jantar Mantar Protest Live Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP के संसद मार्च को लेकर भारी सुरक्षा बल तैनात है. NEET पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों पर जारी इस विरोध प्रदर्शन की हर बड़ी और ताजा खबर पढ़ें.
Education Secretary Vineet Joshi Replaced Amid CJP Protest Over Paper Leaks: विनीत जोशी को हटाया गया
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पद पर बड़ा बदलाव किया है. केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनीत जोशी को उच्च शिक्षा विभाग के सचिव पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है. उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव बनाया गया है. भारत सरकार ने नोटिस जारी करते हुए बताया कि उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पद से हटाकर पंचायती राज मंत्रालय भेज दिया है. उनकी जगह नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है, जो इससे पहले पशुपालन और डेयरी विभाग में कार्यरत थे. इसके साथ ही, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की कमान भी बदली गई है, जहां ग्रामीण विकास विभाग से स्थानांतरित कर श्री टी. के. अनिल कुमार को नया सचिव नियुक्त किया गया है.
Jantar Mantar Protest LIVE : सोनम वांगचुक की अपील
जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच 26वें दिन सोनम वांगचुक ने लिखा, 'शांति और सिर्फ शांति ही मेरा रास्ता है. जंतर-मंतर पर तो विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, लेकिन मुझे यह जानकर दुख हुआ कि दूसरी जगहों पर कुछ असामाजिक तत्व इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का फ़ायदा उठाकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. सामने वाला पक्ष चाहे कुछ भी करे, हमारा जवाब सिर्फ फूलों जैसा ही होना चाहिए. कृपया हर हाल में इस परंपरा को बनाए रखें.'
Murali Mamohar Joshi on Jantar Mantar Protest: मुरली मनोहर जोशी का बयान
जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन को लेकर बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा है कि ये देखना अत्यन्त पीड़ादायक है कि देश के विभिन्न भागों से आए युवा छात्र कई दिनों से नई दिल्ली की सड़कों पर एकत्रित हैं. उनकी चिंताएं और सरोकार वास्तविक हैं. इन्हें सहानुभूति तथा दूरगामी समाधान की दृष्टि से हल किया जाना चाहिए. मुझे पूरी आशा है कि इसे केवल कानूनी और व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं देखा जाएगा जिससे बलपूर्वक निपटा जाये. मुझे ये देखकर अत्यन्त पीड़ा हुई है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया. ऐसे बल के उपयोग से भारतीय समाज का बड़ा हिस्सा विकसित भारत के लक्ष्य से बहुत दूर चला जाएगा.
Delhi Police X Post- दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट पर कार्रवाई का कोई प्लान नहीं है. ऐसा कहर उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उन दावों को खारिज कर दिया कि सुरक्षाकर्मी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ऐसे कदम उठा सकते हैं. आम आदमी पार्टी (AAP) नेता के दावे के जवाब में पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'कोई भी गुमराह करने वाली/बिना वेरिफाइड जानकारी फैलाने से बचें.' इससे पहले दिन में, केजरीवाल ने X पर एक पोस्ट में कहा, 'आज शाम 6:30 PM तक CP में सभी दुकानें बंद करने का ऑर्डर और पाइल्स में सरकार की सिक्योरिटी पर कड़ा हमला. आज?'. इससे पहले नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने इलाके और उसके आस-पास के मौजूदा हालात का हवाला देते हुए, कनॉट प्लेस के सभी ऑफिस, दुकानों और रेस्टोरेंट को गुरुवार शाम 6:30 बजे तक अपनी दुकानें बंद करने की सलाह दी थी.
Delhi opposition Protest news: छात्रों के समर्थन में इंडिया अलायंस का प्रदर्शन
संसद से लेकर सड़क तक छात्रों के समर्थन में उतरे इंडिया गठबंधन ने अनोखी 'गांधीगिरी' का रास्ता अपनाया. हाथ में संविधान की कॉपी लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर 120 से अधिक विपक्षी सांसद एकत्र हुए और 2 बसों में सवार होकर गांधी स्मृति की ओर निकले. हालांकि, रास्ते में दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग कर बसों को रोक दिया, जिससे काफी देर हाई-वॉल्टेज पॉलिटकल ड्रामा देखने को मिला. बाद में अनुमति मिलने पर सभी नेताओं ने गांधी स्मृति पहुंचकर राष्ट्रगीत गाया और सरकार को घेरा.
Delhi protest: सीजेपी का कल देशव्यापी प्रदर्शन
नीट-यूजी पेपर लीक और कथित पुलिस बर्बरता के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 24 जुलाई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है.
Delhi Protest : क्या हाईजैक हो रहा पेपर लीक के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन
दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन ने बुधवार रात अचानक अलग ही रंग ले लिया. देर रात माहौल में धार्मिक नारों की गूंज सुनाई देने लगी. वहां मौजूद कुछ लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे. इससे यह आशंका भी बढ़ गई कि आंदोलन का मूल मुद्दा कहीं पीछे न छूट जाए और प्रदर्शन किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाए. बुधवार रात करीब 10:30 बजे लाउडस्पीकर से एक आवाज सुनाई दी- "मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलते, वो भारत माता की जय नहीं बोलते. इसके तुरंत बाद भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने इस नारे को दोहराया. फिर लाउडस्पीकर से नारा-ए-तकबीर, अल्लाहु अकबर, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए. इस दौरान कुछ लोग नारों में शामिल होते दिखे, जबकि कई लोग अपने मोबाइल फोन से पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड करते रहे.
Salman Khan on Delhi Protest: छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सलमान खान का बड़ा बयान
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए एक और संदेश लिखा है. एक्टर ने अपने 'X'पोस्ट के जरिए इसे शेयर किया और सोनम वांगचुक से भी हंगर स्ट्राइक तोड़ने की अपील की. पूरी खबर यहां पढ़ें
Mirabai Chanu extends support to the students' protest: मीराबाई चानू ने किया छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन
ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और वेटलिफ्टिंग स्टार मीराबाई चानू ने NEET पेपर लीक मामले पर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करने वाले 'अच्छा काम कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि वह कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद दिल्ली के जंतर-मंतर जाने की कोशिश करेंगी. कॉमनवेल्त गेम्स 2026 के मौके पर मीराबाई ने कहा कि एथलीट खबरों को जानते हैं. हालांकि, उनके ट्रेनिंग शेड्यूल उन्हें सब कुछ फॉलो करने की परमिशन नहीं देते.
Delhi Protest: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज
कांग्रेस समेत पूरे इंडिया गठबंधन ने छात्रों का समर्थन किया है. राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं ने संसद में नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठाए, काले कपड़े पहनकर विरोध जताया और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई. गांधी स्मृति पहुंचने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 'हमारे नेता महात्मा गांधी की हत्या यहीं हुई थी. आज मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रही है, छात्रों पर ज़ुल्म कर रही है और उन्हें पीट रही है. विपक्ष इसे मंजूर नहीं करेगा. हम छात्रों के साथ हैं. नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्री को हटाना होगा और माफी मांगनी होगी.'
PRIYANKA WADRA AT GANDHI SMRITI LIVE: प्रियंका वाड्रा ने सरकार को ललकारा
प्रियंका गांधी ने कहा, 'देश के छात्रो के साथ गलत हुआ. हम अपने ही बच्चो को मार रहे हैं. हमारे देश के लोकतंत्र जिसके लिये गांधी जी शहीद हुए हैं.
आज इसी देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश हो रही है.'
Priyanka Gandhi live: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बयान
गांधी स्मृति पहुंचे सांसदों ने शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे छात्र सड़कों पर हैं, इसलिए विपक्ष के सभी सांसदों को लगा कि हमें भी सड़कों पर उतरना चाहिए. विपक्ष के सभी सांसद इंडिया गेट जाना चाहते थे. उन्होंने मना कर दिया और हमें रोक दिया. फिर हमने कहा कि हम तीस जनवरी (गांधी स्मृति) जाना चाहते हैं. उन्होंने बस यहीं खड़ी कर दी है. हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन छात्रों तक मुख्य संदेश यही है कि हम आपके साथ हैं. प्रियंका गांधी ने कहा कि गांधीजी के देश में छात्रों को पीटा गया. छात्रों के साथ गलत हो रहा है. अधिकार मांगने पर पिटाई हो रही है. ये गलत है. देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है. बीजेपी सरकार नाकाम है.'
'Sonam, It's Done, Bro': Salman Khan Urges Wangchuk To End Fast: सलमान की सोनम से अपील
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से भूख खत्म करने की अपील की है और उन्हें घर का बना खाना भेजने का ऑफर दिया है, सलमान खान ने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स से घर लौटने की भी रिक्वेस्ट करते हुए ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने लीक पर एक्शन का भरोसा दिया है. खान ने एक ऑनलाइन पोस्ट में कहा, 'सोनम, हो गया भाई. इसे और मत बढ़ाओ. अगर जरूरत पड़ी, तो एक और दिन के लिए हिम्मत रखो और कुछ खा लो. अगर तुम चाहो तो, मैं तुम्हें घर से खाना भेज दूंगा.' आपको बताते चलें कि लद्दाख में एजुकेशन में क्रांति लाने के लिए जाने जाने वाले एक्टिविस्ट वांगचुक 28 जून से पेपर लीक पर अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर थे. सलमान खान ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्टूडेंट्स देश की टॉप प्रायोरिटी हैं और उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें पहले ही भरोसा दे दिया है.
एक्टर ने आगे कहा, "स्टूडेंट्स पढ़ाई और सुरक्षा के मामले में सबसे ज़रूरी हैं, इसलिए उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और उनके माता-पिता को भी उनके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, और मुझे यकीन है कि वह इस लीक के लिए ज़िम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ अपने माता-पिता और घर वापस चले जाएं.'
Rahul Gandhi demands Dharmendra Pradhan resignation: राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा
गांधी स्मृति भवन में पहुंचकर राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है.
Rahul Gandhi statement: राहुल गांधी का बड़ा बयान
राहुल गांधी ने कहा, 'भारत के छात्रों के साथ खड़े होने से हमें कोई नहीं रोक सकता.'
No one can stop us from standing with the students of India.
भारत के छात्रों के साथ खड़े होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। pic.twitter.com/ALypCpklbX
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
Rahul Gandhi India block leader protets: इंडिया ब्लॉक के सांसद एकजुट
राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता गांधी स्मृति भवन पहुंच गए हैं. इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने छात्रों की मांगे उठाने का दावा किया है. विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी के साथ है. तीन जनवरी मार्ग और जंतर मंतर पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं. डीडीयू मार्ग, आईटीओ और संबंधित एरिया के चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है.
Delhi protest INDIA bloc leaders news: गांधी स्मृति भवन रवाना हुई पहली बस
इंडिया अलायंस के सांसदों की बैठक खत्म होने के बाद उनकी पहली बस गांधी स्मृति रवाना हुई है. इससे पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पुलिस सरकार के इशारे पर उनकी बस नहीं जाने दे रही है. सांसदों के वहां पहुंचने से पहले कांग्रेस कार्यर्कताओं की भीड़ गांधी स्मृति भवन पहुंची है.
Jantar Mantar news: राहुल गांधी के घर के बाहर हंगामा
दिल्ली पुलिस ने सांसदों से भरी बस को राहुल गांधी के आवास से बाहर जाने पर रोका. इससे नाराज राहुल गांधी ने बताया कि बस का ड्राइवर उतर कर कहीं चला गया. पुलिस उन्हें रोक रही है. राहुल गांधी ने कहा कि सरकार हमें रोक रही है. हम इंडिया गेट जाना चाहते थे. हम 30 जनवरी जाना चाहते थे. पुलिस ने कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दी है.
Delhi: INDIA bloc leaders meet: इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी के घर से दिल्ली स्मृति भवन रवाना
इंडिया गठबंधन के सांसद राहुल गांधी के घर से निकलकर बस में बैठे हैं. ये सांसद अब 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति भवन जा रहे हैं. बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है
Delhi Protest India Alliance meet: दिल्ली के प्रदर्शन को लेकर इंडिया गठबंधन के सांसद गांधी स्मृति भवन रवाना
INDIA गठबंधन के सांसद और नेता शांतिपूर्ण तरीके से तीस जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति जा रहे हैं.
Jantar Mantar Protest: राहुल गांधी के घर बैठक खत्म
राहुल गांधी ने दिल्ली में जारी प्रदर्शन के बीच अपने घर में जो बैठक बुलाई थी वो खत्म हो गई है. उस बैठक में इंडिया गठबंधन के कई नेता मौजूद थे.
Delhi: INDIA bloc leaders move: कैमरे पर सामने आए विपक्षी सांसद, राहुल गांधी का ट्वीट
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए ये बताया है कि 'इंडिया' गठबंधन के सांसद और नेता गांधी स्मृति जा रहे हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'अभी INDIA गठबंधन के सांसद और नेता शांतिपूर्ण तरीके से तीस जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति जा रहे हैं. हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया, वो बच्चे जिन्हें NEET पेपर लीक के बाद अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा. और हम उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो आज घायल हैं, जिन्हें न्याय और जवाबदेही की शांतिपूर्ण मांग करने पर पीटा गया. भारत के छात्र अकेले नहीं हैं. पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है.'
Dipke threat to PM Modi: 'मोदी जी वरना बात आपके इस्तीफे पर आएगी...'
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर और चीफ अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की अपील की है. दीपके ने धमकी भरे अंदाज में कहा ऐसा नहीं किया गया तो सीजेपी का आंदोलन केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठेगी. अभिजीत दिपके की इस अपील का वीडियो वायरल हो रहा है.
#WATCH | Delhi: Founding President of Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke says, "Modi ji, I once again request you to accept Dharmendra Pradhan's resignation. Otherwise, the issue will not remain limited to Dharmendra Pradhan's resignation alone; it will come for your… pic.twitter.com/H3pTqvx3TR
— ANI (@ANI) July 23, 2026
Jantar Mantar live update cjp protest: जंतर मंतर पर भारी फोर्स पहुंची
दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर पुलिस को खुफिया अलर्ट मिला है. जंतर मंतर पर फिर हंगामा हुआ है. मौके पर मीडिया और पुलिस की मौजूदगी है. वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है.
DELHI HEAVY SECURITY VISUALS FROM JANTAR MANTAR: जंतर मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा
जंतर मंतर पर भारी सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं.
CJP Protest news: जंतर मंतर लाइव
सुनहरी लेन में राहुल गांधी के आवास के बाहर दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध को पकड़ा है. इसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा घेरा बढ़ाया है.
Jantar Mantar Protest LIVE: जंतर मंतर प्रोटेस्ट अपडेट दिल्ली
जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शनों के बीच राजघाट पर लोगों के जमा होने का इनपुट पुलिस को मिला है. ITO से राजघाट के रास्ते की ओर बड़ी फ़ोर्स की तैनाती की गई है. दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर जहां बीजेपी का मुख्यालय है फोर्स को बढ़ाया गया है. दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिल्ट्री फोर्स की तैनाती की गई है. ITO जाने वाले रूट पर डायवर्जन लगाया गया है.
Mallikarjun Kharge reached Rahul Gandhi House: साहब ने चाय के लिए बुलाया, इसलिए मैं आया हूं: खड़गे
इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के आवास पर पहुंचे हैं. जब उनसे इस बैठक का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'साहब ने चाय के लिए बुलाया था. इसलिए मैं चाय पीने आया हूं.'
CJP Protets Live update: सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एजेंट सक्रिय
दिल्ली प्रोटेस्ट पर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी एजेंट भड़काऊ पोस्ट कर रहे हैं. ऐसा इनपुट पुलिस को मिला है
प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने और उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है. दिल्ली के जंतर-मंतर और संसद मार्ग पर हुए हालिया प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षाबलों पर हमले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 10 से अधिक एफआईआर हो चुकी हैं. हिंसा और उपद्रव से जुड़े अपडेट्स की बात करें तो सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. पुलिस और अर्धसैनिक बलों (RAF) पर पथराव, लाठी छीनने व मारपीट के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की सख्त धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. उपद्रवियों की पहचान के लिए AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) कैमरों और 250 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है. माना जा रहा है कि उपद्रवियों और पुलिस पर हमला करने वालों को पहचान कर जेल भेजने के साथ-साथ उनके पासपोर्ट वगैरह कैंसिल हो सकते हैं.
Kareena Kapoor Khan on Protest: सलमान खान और आलिया भट्ट के बाद, करीना कपूर खान ने प्रोटेस्ट को दिया समर्थन
करीना कपूर और वरुण धवन ने दिल्ली में चल रहे छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए बड़ा बयान दिया है. आपको बताते चलें कि बॉलीवुड से सलमान खान, आलिया भट्ट और कई दूसरे बॉलीवुड एक्टर्स के बाद, करीना कपूर खान और वरुण धवन ने आंदोलन को समर्थन दिया है. इंस्टाग्राम पर, करीना खान ने लिखा, 'मैं कुछ दिनों से इस पर सोच रही हूं, लेकिन अब और नहीं सोच सकती. युवा जो अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी आवाज नजरअंदाज करना नामुमकिन है. बच्चे इस पर विश्वास करते हैं और जैसे ही उन्हें शक होता है कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और मेरिट असल में मायने नहीं रखते, वे विश्वास करना बंद कर देते हैं. वे एक ऐसे सिस्टम के हकदार हैं जिस पर वे भरोसा कर सकें'.
CJP PROTEST LIVE UPDATE: सीजेपी प्रोटेस्ट और राज्यसभा अपडेट लाइव
राज्यसभा में जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने खड़े हुए तो उनके हाथों में एक पन्ना था. उन्होंने कविता पढ़ना शुरू किया, 'सच को जिंदा रखने के लिए मर जाएंगे. ये दिल ये जान सब कुर्बान कर जाएंगे. मगर देश से अन्याय मिटाने के लिए हर चुनौती से टकरा जाएंगे. तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है...' मल्लिकार्जुन खड़गे अभी आगे बोल ही रहे थे, कि उपसभापति हरिवंश ने उनको रोकते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का नाम ले लिया. संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने कहा कि खड़गे ऐसे ही करते रहते हैं. विषय पर चर्चा शुरू करने के लिए फॉर्मल डिस्कशन पर बात कर रहे हैं, वो लिखकर ले के फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे तो नहीं चल सकता.
Jantar Mantar News: जंतर मंतर पर CJP को समर्थन देने पहुंचीं महबूबा मुफ्ती
जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सीजेपी के प्रदर्शन के समर्थन में 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचीं. उन्होंने नीट पेपर लीक और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र की केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. पीडीपी प्रमुख ने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर को इन्होंने खुली जेल बनाया है, पूरे मुल्क को ये खुली जेल बना देंगे. सरकार बहुत घमंडी हो गई है. अब अगर बदलाव लाएंगे तो यही युवा लाएंगे. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'पूरे मुल्क का 1947 से लेकर आज सबसे बड़ा इम्तेहान हो रहा है और उसमें यहां के नौजवान शामिल हो गए हैं. पिछले 12 साल हम मुल्क को बंटता हुआ तो कभी कटता हुआ देख रहे हैं. कभी चंदा चोरी तो कभी पेपर लीक, कभी रेप, आज हमारे मुल्क में बच्चियों से ज्यादा सुरक्षित गायें हैं.'
Jantar Mantar protest Parliament session live: जंतर मंतर प्रोटेस्ट लाइव- संसद के कामकाज पर असर
संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी संसद के अंदर-बाहर दोनों ओर जबरदस्त हंगामा हुआ. विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी की. वहीं, लोकसभा में बार-बार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही नहीं चल सकी. सद के चालू मॉनसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को भी दोनों सदनों की कार्यवाही जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गई. लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 फिर दो और बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. वहीं, राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12, फिर 2, फिर 3 और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. राज्यसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित होने से पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कविता पढ़कर विरोध जाहिर किया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भड़क गए.
जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच एनडीएमसी ने कनॉट प्लेस के व्यापारियों को बहुत जरूरी और बड़ी हिदायत जारी की है. एनडीएमसी की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक सीपी में दुकानों, कार्यालयों और रेस्टोरेंट को 23 जुलाई को शाम 6.30 बजे तक बंद कर दिया जाए. नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एक एडवाइजरी सर्कुलर जारी कर सभी दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से इसका पालन करने की अपील की है. इसी सर्कुलर के मुताबिक, एनडीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की ओर से टेलीफोन पर दी गई सलाह के बाद यह निर्देश जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि कनॉट प्लेस के आसपास की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी दुकानें और प्रतिष्ठान, जिनमें कार्यालय और रेस्टोरेंट भी शामिल हैं, 23 जुलाई को शाम 6.30 बजे तक बंद कर दिए जाएं.
CJP Protest near CP Delhi: दिल्ली के 'दिल' पर आंदोलन की मार, CP और जनपथ में खरीदार गायब; दुकानें बंद करने की नौबत
राजधानी दिल्ली के प्रमुख शॉपिंग और व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस तथा जनपथ बाजार में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है। दिल्ली के दिल में 20 जुलाई से प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जुट रही है. आपको बताते चलें कि बीते चार दिनों से बाजार में सन्नाटा पसरा है. कनॉट प्लेस से सटे मार्गों पर हिंसक विरोध प्रदर्शन रुक-रुक कर जारी है. इस वजह से एनडीएमसी इलाके के तमाम रेस्त्रां, होटल्स, दुकानें और आउटलेट्स का बिजनेस बस नाममात्र का रह गया है. स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि बीते चार दिनों से कामकाज ठप सा है. बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही न के बराबर है.
CJP Protest live update: एनडीएमसी चेयरमैन से बात करने के बाद फैसला
नई दिल्ली के कनाट प्लेस की सभी दुकानों को आज शाम 6.30 बजे बंद करने के आदेश दिए गए हैं. इसे लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्रील और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस बात को लेकर X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जबरदस्त सिक्योरिटी ढेर सारी एम्बुलेंस. क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर-मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी?
कनाट प्लेस की सभी दुकानों को आज शाम 6.30 pm बंद करने के आदेश।
जबरदस्त सिक्योरिटी। ढेर सारी एम्बुलेंस। क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी? pic.twitter.com/3zEnT6yLUf
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 23, 2026
mother of Cockroach Janta Party president Abhijeet Dipke statement: काकरोच पार्टी के अध्यक्ष की माता जी का बयान
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके की मां, अनीता दीपके ने छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा, 'छात्रों को पिटते देखना दुखद था. सीजेपी फाउंडर की माता जी ने केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगें सुनने और हिरासत में लिए गए लोगों को तुरंत रिहा करने की अपील की. संभाजीनगर में ज़ी मीडिया के मराठी न्यूज़ चैनल 'ज़ी 24 तास' से बात करते हुए, अनीता दीपके ने कहा, 'वो पुलिस की कार्रवाई के दृश्यों को देखकर दुखी हैं. उनकी इच्छा है कि सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों की बात सुने और उन्हें जल्द से जल्द रिहा करे. छात्रों को जानवरों की तरह पिटते हुए देखना बहुत दुखद है.'
CJP open to talks with Centre: केंद्र के साथ बातचीत के लिए तैयार, मीटिंग जंतर-मंतर या किसी न्यूट्रल जगह पर करने पर जोर
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बुधवार को कहा कि वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कहा कि बातचीत किसी मिनिस्टर के घर के बजाय जंतर-मंतर या किसी दूसरी न्यूट्रल जगह पर होनी चाहिए. धरना-प्रदर्शन वाली जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि पुलिस ने बुधवार सुबह ग्रुप को बताया था कि यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा बातचीत करना चाहते हैं और उन्होंने उनके रिप्रेजेंटेटिव को अपने घर बुलाया है.
लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष अड़ गया है और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. वहीं, लोकसभा की कार्यवाही को शुक्रवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट का हुआ एलान, जल्द सजा के लिए 4 राज्यों के बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट
पेपर लीक के मामलों में आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है, जिसके तहत 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है. इस व्यवस्था को तेजी से लागू करने के लिए सरकार जल्द ही संबंधित चारों राज्यों के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अदालतें गठित करने का अनुरोध करने जा रही है, ताकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को त्वरित न्याय प्रक्रिया के जरिए जल्द सजा दिलाई जा सके.
Parliament LIVE: लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा के बाद लोकसभा की भी कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
Parliament LIVE: गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा?
पीएम मोदी के पोस्ट पर गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी. प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है. पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा."
युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है।
पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य… https://t.co/7RExtxkHSG
— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2026
राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित
विपक्ष के हंगामा के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इस दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे बोले, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. वहीं केद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आप चर्चा का समय तय करें. विपक्ष से हाथ जोड़कर विनती है. सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है.
चीफ जस्टिस ने दिया भरोसा
चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर आज दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने कोर्ट को बताया था कि मेट्रो स्टेशन बंद होने से वकीलों और अदालत के कर्मचारियों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है.
मेट्रो बंद होने पर SC में उठे सवाल
प्रदर्शनकारियों के आंदोलन को देखते हुऐ मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने की वजह से वकीलों की परेशानी का मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा गया. SCBA के अध्यक्ष विकास ने कहा कि इससे वकीलों और आम जनता को काफी परेशानी हो रही है. वकील विकास सिंह ने कोर्ट से मांग की कि अगर वकील सुनवाई मे कोर्ट नहीं पहुंच पाता है तो इस वजह से उसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास ना किया जाए.
विपक्षा का रवैया ठीक नहीं: किरेन रिजिजू
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पेपर लीक का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है.
लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया. स्पीकर ओम बिरला ने कहा, "सांसदों के लिए किसी भी दल के लिए प्रश्नकाल चलना जरूरी है. प्रश्नकाल के बाद सदन हर मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है."
प्रियंका गांधी ने PM मोदी के पोस्ट पर क्या कहा?
पेपर लीक मामलों में PM मोदी के फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के ऐलान के बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "वह एक लीडर हैं और लीडरशिप दिखाने का समय आ गया है. स्टूडेंट्स की मांगें सुनिए; वे मिनिस्टर के इस्तीफे और उन्हें पीटने वालों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं. स्टूडेंट्स का सिस्टम से भरोसा उठ गया है. अगर आप सिस्टम के दायरे में कोई सॉल्यूशन देंगे, तो स्टूडेंट्स उसे नहीं मानेंगे. सॉल्यूशन तभी निकल सकता है, जब आप स्टूडेंट्स की मांगें मानेंगे. आप ट्वीट करते हैं कि आपको स्टूडेंट्स पर भरोसा है, लेकिन कल रात आप उन्हें पीट रहे थे. अगर आपको स्टूडेंट्स पर भरोसा है, तो स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? अगर आपको स्टूडेंट्स की चिंता है, तो उन्हें फोन करके बात करें."
क्या बोले कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल
दिल्ली: पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के PM मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस MP केसी वेणुगोपाल ने कहा, "आजकल कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करता. उनकी बातों का भरोसा पहले ही खत्म हो चुका है. सबसे पहले उन्हें धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय से हटाना होगा. फिर उन्हें स्टूडेंट्स से बात करनी होगी."
Parliament LIVE: PM मोदी की प्रतिक्रिया पर राहुल गांधी का बयान
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के पीएम मोदी के ऐलान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. आपने हमारी शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह कब्जा करने और उसे बर्बाद करने की इजाजत दी और उसे बढ़ावा दिया और इसके लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति को बचाया. छात्रों की मांगें साफ हैं: धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें, छात्रों से माफी मांगें, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने उनके साथ मारपीट की."
You are the one who has harmed the future of our youth the most.
You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it.
The students’ demands are clear:
1. Sack Dharmendra Pradhan.
2. Apologise to… https://t.co/0MK4wPMNiK
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
Parliament LIVE: संसद पहुंचे राहुल गांधी
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मानसून सत्र के चौथे दिन संसद भवन पहुंचे.
#WATCH | Delhi | LoP Lok Sabha Rahul Gandhi arrives in Parliament for the fourth day of the Monsoon session pic.twitter.com/epA6Giqogg
— ANI (@ANI) July 23, 2026
मकर द्वार पर सत्ता-विपक्ष में जोरदार नारेबाजी
संसद के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष (एनडीए) और विपक्ष के सांसद आमने-सामने आ गए और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. इस दौरान दोनों ही पक्ष के सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध जताया.
#WATCH | Delhi: MPs from both, the NDA and INDIA bloc are protesting at Makar Dwar inside the Parliament premises. pic.twitter.com/P5IElPjlot
— ANI (@ANI) July 23, 2026
पेपर लीक पर क्या बोले पीएम मोदी?
पेपर लीक पर पीएम मोदी का पोस्ट आया. उन्होने लिखा, "देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा. इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा."
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
बंद पड़ा रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो
सुरक्षा कारणों से रामकृष्ण आश्रम मार्ग और बाराखम्बा रोड समेत राजधानी के 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है. मेट्रो सेवाएं स्थगित होने और स्टेशनों के प्रवेश द्वार बंद रहने के कारण रामकृष्ण आश्रम मार्ग मेट्रो स्टेशन परिसर के बाहर पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे दैनिक यात्रियों को आवाजाही में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.
#WATCH | Delhi: Sixteen metro stations, including Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, and others, are closed till further instructions.
Visuals from the Ramakrishna Ashram Marg metro station pic.twitter.com/9qALh51jhN
— ANI (@ANI) July 23, 2026
खाली दिखाई दे रहा दिल्ली सेंट्रल का मंडी हाउस
राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निर्देशों के चलते मंडी हाउस, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय समेत प्रमुख 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है. मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद होने के कारण सेंट्रल दिल्ली का मंडी हाउस इलाका पूरी तरह सुनसान नजर आ रहा है. हालांकि यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मंडी हाउस, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय जैसे प्रमुख जंक्शनों पर केवल इंटरचेंज (ट्रेन बदलने) की सुविधा जारी रखी गई है.
#WATCH | Delhi: Sixteen metro stations, including Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jor Bagh and Shivaji Stadium,… pic.twitter.com/gtgnRTAgiO
— ANI (@ANI) July 23, 2026
दिल्ली में यात्रियों की परेशानी
राजधानी दिल्ली में यातायात व्यवस्था प्रभावित होने से आम यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें लंबी दूरी तक पैदल चलना पड़ रहा है. लगातार बढ़ रही इस असुविधा से परेशान होकर लोगों का कहना है कि वे कब तक इस तरह की समस्याओं से जूझते रहेंगे. यात्रियों ने मांग की है कि सरकार को इस मामले में तुरंत कदम उठाने चाहिए और आम जनता की तकलीफों पर ध्यान देना चाहिए.
#WATCH | Delhi: A commuter says, "We are facing problems in commuting. One has to walk long distances. For how long will we continue to face this? The government should take steps, but they should also see how much of a problem people are facing..." pic.twitter.com/NibKxEUyWg
— ANI (@ANI) July 23, 2026
दिल्ली मेट्रो और जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार आम यात्रियों को परेशान कर रही है और दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाले मेट्रो को लगातार बाधित कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं की समस्याओं को सुनने या उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है.
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने यात्रियों के लिए अलर्ट जारी करते हुए सुबह 07:30 बजे से अगले आदेश तक लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखम्भा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम सहित 16 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को यात्रियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है. हालांकि, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर ट्रेनों की अदला-बदली (इंटरचेंज) की सुविधा पहले की तरह उपलब्ध रहेगी.
Delhi Metro stations- Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Teerth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jor Bagh and Shivaji Stadium will be closed from 07:30 AM… pic.twitter.com/44M8xkPlzi
— ANI (@ANI) July 23, 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस-MNS का विरोध
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12 बजे पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से मिलकर मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारियों का विरोध करेगा. MNS अध्यक्ष राज ठाकरे सुबह 11:00 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे.
'महाराष्ट्र बंद' का आह्वान
वंचित अघाड़ी ने छात्रों के आंदोलन के समर्थन और लाठीचार्ज की घटना को लेकर गुरुवार को 'महाराष्ट्र बंद' का आह्वान किया है. कुछ इलाकों में कामकाज में रुकावट आ सकती है. अहिल्यानगर में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया. साथ ही 23 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अहिल्यानगर के वाडिया पार्क स्थित गांधी स्मारक में दो घंटे का मौन आंदोलन करेंगे.
जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा तैनात
दिल्ली के कनॉट प्लेस में CJP प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया. प्रदर्शनकारी द्वारा पथराव के बाद जंतर-मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
CJP प्रवक्ता सौरभ दास का बड़ा बयान
दिल्ली में सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सोनम वांगचुक से बात के बाद कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा. उन्होंने कहा है कि अराजक तत्वों को प्रदर्शन भटकाने नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने की बात कही.
CJP Jantar Mantar Protest Live Updates: दिल्ली में चल रहे आंदोलन को लेकर राजनीति काफी गरमा गई है. सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी सोनम वांगचुक से कई बार बातचीत हुई है. दोनों ने इस बात पर जोर दिया है कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण होना चाहिए. इसके साथ ही सौरभ दास ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बयानों का करारा जवाब दिया और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अपनी स्थिति साफ की. वहीं, आज संसद मानसूत्र सत्र का चौथा दिन है. पिछले तीन दिनों से लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के विरोध के चलते स्थगित रही है.