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Protest in Delhi LIVE Updates: जंतर-मंतर पर रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, CJP ने रखी अपनी ये मांग

CJP Protest in Delhi LIVE Updates: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों ने रातभर धरना जारी रखा. प्रदर्शन के दौरान CJP ने केंद्र सरकार पर दमनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया और देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठाई. जानिए प्रदर्शन स्थल से जुड़े ताजा अपडेट, प्रशासन की कार्रवाई और पूरे घटनाक्रम की हर महत्वपूर्ण जानकारी.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 22, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:37 AM IST
Protest in Delhi LIVE Updates: जंतर-मंतर पर रातभर डटे रहे प्रदर्शनकारी, CJP ने रखी अपनी ये मांग
Image Credit: जंतर-मंतर धरना प्रदर्शन पर अपडेट
22 July 2026 08:50 AM (IST)

Monsoon Session Live: लोकसभा में आज पेश होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा अहम बिल

लोकसभा में न्यायपालिका से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है. दिन की कार्य-सूची के मुताबिक, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाने की अनुमति मांगी जाएगी. अगर सदन इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो इसके बाद विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी. इस संशोधन का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या से जुड़े मौजूदा कानूनी प्रावधानों में बदलाव करना है.

22 July 2026 08:35 AM (IST)

Monsoon Session Live: UP के मानसून सत्र में संभल हिंसा पर होगी चर्चा, सदन के पटल पर रखी जाएगी न्यायिक जांच रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में संभल हिंसा से जुड़ी न्यायिक जांच रिपोर्ट चर्चा का अहम विषय बन सकती है. यह रिपोर्ट करीब 450 पन्नों की है और इसे आयोग ने 28 अगस्त को मुख्यमंत्री को सौंप दिया था. अब सत्र के दौरान इसे सदन के पटल पर रखने की तैयारी है. रिपोर्ट का संबंध 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की घटनाओं से है. उस दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग ने कई पहलुओं की पड़ताल की और अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की.

22 July 2026 08:20 AM (IST)

Jantar Mantar Live: सीजेपी प्रवक्ता का व्हाट्सएप ब्लॉक,  एक्स पर शेयर की जानकारी

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया है कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया है. इस घटना की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए साझा की. दास ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट अचानक हैक हो गया. इसके साथ ही उन्होंने व्हाट्सएप से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और यह किसके कहने पर किया गया.

 

22 July 2026 08:05 AM (IST)

Jantar Mantar Live: रातभर जंतर-मंतर पर डटे रहे प्रदर्शनकारी, एक ही मांग दोहराते रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर देर रात तक बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन करते रहे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि जब तक वह पद नहीं छोड़ते, तब तक वे जंतर-मंतर से हटने वाले नहीं हैं. देर रात तक प्रदर्शन स्थल पर युवाओं की भीड़ बनी रही और वे लगातार नारेबाजी करते रहे.

22 July 2026 07:50 AM (IST)

Jantar Mantar Live: राहुल गांधी ने जताया समर्थकों का आभार

कांग्रेस नेता ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा. राहुल गांधी के इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर इस विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अब इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है.

22 July 2026 07:20 AM (IST)

Jantar Mantar Live: सड़क से संसद तक जनता की आवाज उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष कीः राहुल गांधी

जारी किए गए वीडियो में राहुल गांधी का कहना था कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष की जिम्मेदारी जनता की आवाज उठाने की है और इसी उद्देश्य से यह विरोध प्रदर्शन किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, जबकि आम लोगों से जुड़े सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर राजनीतिक दल का अधिकार है और विपक्ष इसी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है.

22 July 2026 07:00 AM (IST)

Jantar Mantar Live: देर रात राहुल गांधी ने जारी कर छात्रों और पीएम मोदी को भेजा संदेश

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री आवास की ओर हुए मार्च और उसके बाद किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उन मुद्दों को सामने लाने के लिए किया गया था जिन्हें विपक्ष लगातार उठाता रहा है. राहुल गांधी ने वीडियो में कहा कि देश के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए. 

 

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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