/LIVE Updates: TMC MP कल्याण बनर्जी पूरे सत्र के लिए निलंबित, राज्यसभा 3 बजे तक तो लोकसभा कल तक के लिए स्थगित

Monsoon Session Live: TMC MP कल्याण बनर्जी पूरे सत्र के लिए निलंबित, राज्यसभा 3 बजे तक तो लोकसभा कल तक के लिए स्थगित
लोकसभा में छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पूरी तरह से सत्ता के विपक्ष में हंगामा करने पर उतारु हो गया है. बीते दो दिनों से सदन ठीक से नहीं चल पा रहा है. वहीं हंगामा करने के चलते टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है. लोकसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है तो वहीं राज्यसभा को 3 बजे तक निलंबित कर दिया गया है.
Jantar Mantar Live: पहले तो प्रोटेस्टर्स ने बातचीत का भरोसा दिया, फिर फैलाए झूठे नैरेटिवः बांसुरी स्वराज
बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा निशाना साधा है. उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले केंद्र सरकार से बातचीत की मांग रखी थी. सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए उन्हें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने का तत्काल अवसर भी उपलब्ध कराया. बांसुरी स्वराज के मुताबिक, बैठक के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भरोसा दिलाया था कि बातचीत के बाद किसी तरह का विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जाएगा. लेकिन बैठक खत्म होने के कुछ समय बाद ही हालात बदल गए और अलग तरह की तस्वीर पेश की जाने लगी.
#WATCH | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj says, "... They demanded that they wanted to hold talks with the government... The government immediately invited them to come and talk with Union Minister JP Nadda... They assured them that they would not protest... The delegation of… https://t.co/nqYHVLu4I0 pic.twitter.com/Q8imaxPXx1
— ANI (@ANI) July 22, 2026
Jantar Mantar Live: मैं विपक्ष से गुजारिश करता हूं कि.... प्रोटेस्ट के बीच किरेन रिजिजू ने विपक्ष के सामने रखा ये प्रस्ताव
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "विपक्ष को जो भी कहना है, वे चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं. अगर चर्चा होती है, तो हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है... लेकिन अगर आप चर्चा रोकने के लिए शर्तें रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप चर्चा नहीं चाहते... सरकार किसी भी मुद्दे से पीछे नहीं हटती है, मैं विपक्ष से गुजारिश करता हूं कि वे ऐसा रवैया न अपनाएं जिससे चर्चा रुक जाए... हर कोई अपनी बात रख सकता है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश यादव. बहाने बनाकर चर्चा रोकना सही नहीं है... चर्चा कुछ नियमों के तहत होती है. अब वे चर्चा नहीं होने देंगे और फिर कहेंगे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए."
#WATCH | Delhi: Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, "The government stated in Parliament today that it is fully prepared to discuss the NEET exam paper leak and all related matters. We have stated from day one that the government is always ready to discuss any issue… pic.twitter.com/XrsxPEuNyj
— ANI (@ANI) July 22, 2026
Jantar Mantar Live: जेपी नड्डा के आवास पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, CJP के साथ कर सकते हैं बैठक
नीट मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जेपी नड्डा के आवास पहुंचे हैं. दोनों नेता मिलकर बातचीत करेंगे और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो एक बार फिर से काक्रोच जनता पार्टी के साथ बैठक कर सकते हैं.
Monsoon Session Live: संसद की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित
दोपहर दो बजे तक संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. इससे पहले समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि छात्रों के साथ जो वो अन्याय हुआ.
Jantar Mantar Live: CJP के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई
एक वकील ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा था. वकील ने CJI की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और स्वतः संज्ञान लेने की मांग की. वकील की ओर से कहा गया कि उसके पास पुलिस की बर्बर कार्रवाई को लेकर वीडियो भी है, वो चाहे तो कोर्ट के सामने पेश कर सकता है. चीफ जस्टिस ने इनकार करते हुए कहा कि हमारा समय बर्बाद मत कीजिए. हमारी कोई दिलचस्पी उन वीडियो में नहीं है. कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है.
Jantar Mantar Live: छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला, बोलीं- उनकी मांगें जायज
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने छात्र आंदोलन का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि छात्रों की मांगें पूरी तरह जायज हैं और लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है. उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य इससे प्रभावित हुआ है, इसलिए सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए. प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो उन्हें रोकना या उनके प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.
#WATCH | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "What happened with us is irrelevant. You (the media) tell me if what happened with students is right or wrong? Students have genuine demands and are asking for their rights. The Education budget is Rs 1.4 lakh crores, but you are… pic.twitter.com/anOJg05JJH
— ANI (@ANI) July 22, 2026
Jantar Mantar Live: विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर जताया विरोध
नीट परीक्षा में कथित धांधली और देश के अलग-अलग हिस्सों में सामने आए पेपर लीक के मामलों को लेकर संसद के मानसून सत्र में सियासी माहौल गरमा गया. केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति के तहत कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसद बुधवार को काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता प्रदर्शन में शामिल हुए. विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में शिक्षा व्यवस्था, नीट परीक्षा विवाद और हालिया पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. इस दौरान शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए गए.
Jantar Mantar Live: छात्रों के प्रदर्शन के बाद केंद्र ने कोलकाता से बुलाईं सुरक्षा के लिए CRPF की 20 कंपनियां
जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के प्रदर्शन के बीच कुछ हिंसक झड़पें भी दिखाई दीं, इन झड़पों में कुछ पुलिस कर्मियों को चोटें आईं तो कुछ छात्र भी घायल हुए हैं. ऐसे में सुरक्षा की दृष्ट से केंद्र सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर सीआरपीएफ की 20 कंपनियां बुलाई गई हैं. सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं और विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के दौरान कई जगह तनाव की स्थिति भी बनी. इसी को देखते हुए केंद्र ने अतिरिक्त सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
Jantar Mantar Live: प्रदर्शन के दौरान RAF ऑफिसर्स पर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज करवाई FIR
मंगलवार की रात को CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंच रहे लोगों का हुड़दंग अपने चरम पर है. प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे भी लोग पुलिस की नजर में आए हैं जिन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुड़दंग मचा रहे छात्रों को काबू करने की कोशिश कर रहे RAF के जवानों पर हमला भी कर दिया था. पुलिस ने ऐसे हुड़दंगियों की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है. इन हुड़दंगियों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
Jantar Mantar Live: राहुल के प्रदर्शन पर BJP का पलटवार, आज देशभर के कांग्रेस दफ्तरों पर करेगी प्रदर्शन
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया प्रदर्शन को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस के विरोध कार्यक्रम के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाबी रणनीति तैयार कर ली है. बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह बुधवार को देशभर में कांग्रेस के प्रदेश और जिला कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी. पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, जिनसे जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. इसी के विरोध में कार्यकर्ताओं को राज्यों और जिलों में प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं.
Jantar Mantar Live: NEET पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आईं ममता बनर्जी
हमारा पूरा समर्थन: ममता ने दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की, विपक्ष के धरने का समर्थन किया TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई को 'अस्वीकार्य' बताया और कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय राजधानी में विपक्ष के धरने का समर्थन करती है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया। वे NEET पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे.
Monsoon Session Live: लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार
कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार है. ऐसे में यदि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया है, तो उसकी परिस्थितियों और कारणों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए. अब यह देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं. यदि प्रस्ताव मंजूर होता है, तो संसद में छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है.
Monsoon Session Live: छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने लोकसभा में चर्चा की मांग
संसद के पास प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई अब राजनीतिक मुद्दा बन गई है. कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने इस मामले को गंभीर बताते हुए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है. उन्होंने मांग की है कि सदन की सामान्य कार्यवाही रोककर इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा कराई जाए. हिबी ईडन का कहना है कि 20 जुलाई को संसद के निकट अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ जिस तरह पुलिस ने कार्रवाई की, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं. उनका मानना है कि इस मामले पर सरकार को सदन में अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए और पूरी घटना की जानकारी देश के सामने रखनी चाहिए.
Congress MP Hibi Eden has given Adjournment Motion Notice in Lok Sabha to discuss the Police action on students protesting near Parliament on 20th July.
— ANI (@ANI) July 22, 2026
Monsoon Session Live: लोकसभा में आज पेश होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा अहम बिल
लोकसभा में न्यायपालिका से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की शुरुआत हो सकती है. दिन की कार्य-सूची के मुताबिक, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में एक प्रस्ताव पेश करेंगे, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाने की अनुमति मांगी जाएगी. अगर सदन इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, तो इसके बाद विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी. इस संशोधन का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या से जुड़े मौजूदा कानूनी प्रावधानों में बदलाव करना है.
Monsoon Session Live: UP के मानसून सत्र में संभल हिंसा पर होगी चर्चा, सदन के पटल पर रखी जाएगी न्यायिक जांच रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में संभल हिंसा से जुड़ी न्यायिक जांच रिपोर्ट चर्चा का अहम विषय बन सकती है. यह रिपोर्ट करीब 450 पन्नों की है और इसे आयोग ने 28 अगस्त को मुख्यमंत्री को सौंप दिया था. अब सत्र के दौरान इसे सदन के पटल पर रखने की तैयारी है. रिपोर्ट का संबंध 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की घटनाओं से है. उस दौरान हुई घटनाओं की जांच के लिए गठित आयोग ने कई पहलुओं की पड़ताल की और अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की.
Jantar Mantar Live: सीजेपी प्रवक्ता का व्हाट्सएप ब्लॉक, एक्स पर शेयर की जानकारी
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया है कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया गया है. इस घटना की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए साझा की. दास ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट अचानक हैक हो गया. इसके साथ ही उन्होंने व्हाट्सएप से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और यह किसके कहने पर किया गया.
MY WHATSAPP ACCOUNT HAS BEEN BLOCKED!
Can @WhatsApp tell me why and on whose direction it did so?!
— Saurav Das (@SauravDassss) July 22, 2026
Jantar Mantar Live: रातभर जंतर-मंतर पर डटे रहे प्रदर्शनकारी, एक ही मांग दोहराते रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर देर रात तक बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन करते रहे. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि जब तक वह पद नहीं छोड़ते, तब तक वे जंतर-मंतर से हटने वाले नहीं हैं. देर रात तक प्रदर्शन स्थल पर युवाओं की भीड़ बनी रही और वे लगातार नारेबाजी करते रहे.
Dharmendra Pradhan must resign
Istipha do. pic.twitter.com/034xuI2EjY
Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 22, 2026
Jantar Mantar Live: राहुल गांधी ने जताया समर्थकों का आभार
कांग्रेस नेता ने अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा. राहुल गांधी के इस वीडियो के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर इस विरोध प्रदर्शन को लेकर चर्चा तेज हो गई है. अब इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना जताई जा रही है.
Jantar Mantar Live: सड़क से संसद तक जनता की आवाज उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष कीः राहुल गांधी
जारी किए गए वीडियो में राहुल गांधी का कहना था कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष की जिम्मेदारी जनता की आवाज उठाने की है और इसी उद्देश्य से यह विरोध प्रदर्शन किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है, जबकि आम लोगों से जुड़े सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं. राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर राजनीतिक दल का अधिकार है और विपक्ष इसी संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहा है.
Jantar Mantar Live: देर रात राहुल गांधी ने जारी कर छात्रों और पीएम मोदी को भेजा संदेश
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री आवास की ओर हुए मार्च और उसके बाद किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन किसी राजनीतिक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उन मुद्दों को सामने लाने के लिए किया गया था जिन्हें विपक्ष लगातार उठाता रहा है. राहुल गांधी ने वीडियो में कहा कि देश के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए.
भारत के छात्रों और प्रधानमंत्री को मेरा सीधा संदेश... pic.twitter.com/pgZZHLLz8h
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2026
Jantar Mantar Delhi Protest Live Updates: संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया. नेताओं ने काले कपड़े पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की. विपक्ष का कहना है कि नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में छात्रों के बीच असंतोष का माहौल है, लेकिन सरकार इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय आंदोलन कर रहे छात्रों और उनके समर्थकों पर सख्ती बरत रही है.
प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य सांसदों को दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का भी मुद्दा उठाया. नेताओं ने जंतर-मंतर पर छात्र संगठनों और सीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया. विपक्षी दलों का आरोप है कि छात्रों की आवाज दबाने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए. संसद परिसर में हुए इस संयुक्त प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने यह संदेश देने की कोशिश की कि छात्रों के मुद्दे पर सभी दल एकजुट हैं और सरकार से जवाब मांगते रहेंगे.
इस लाइव ब्लॉग में हम आपको जंतर-मंतर से जुड़ा हर बड़ा अपडेट, प्रदर्शनकारियों की रणनीति, नेताओं की प्रतिक्रियाएं, प्रशासन की कार्रवाई, ट्रैफिक व्यवस्था और मौके से आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले और लगातार उपलब्ध कराएंगे. दिनभर के सभी घटनाक्रमों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.