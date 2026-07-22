/LIVE Updates: TMC MP कल्याण बनर्जी पूरे सत्र के लिए निलंबित, राज्यसभा 3 बजे तक तो लोकसभा कल तक के लिए स्थगित

Jantar Mantar Live: मैं विपक्ष से गुजारिश करता हूं कि.... प्रोटेस्ट के बीच किरेन रिजिजू ने विपक्ष के सामने रखा ये प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, "विपक्ष को जो भी कहना है, वे चर्चा के दौरान अपनी बात रख सकते हैं. अगर चर्चा होती है, तो हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है... लेकिन अगर आप चर्चा रोकने के लिए शर्तें रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप चर्चा नहीं चाहते... सरकार किसी भी मुद्दे से पीछे नहीं हटती है, मैं विपक्ष से गुजारिश करता हूं कि वे ऐसा रवैया न अपनाएं जिससे चर्चा रुक जाए... हर कोई अपनी बात रख सकता है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश यादव. बहाने बनाकर चर्चा रोकना सही नहीं है... चर्चा कुछ नियमों के तहत होती है. अब वे चर्चा नहीं होने देंगे और फिर कहेंगे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए."